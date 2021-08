Tekstiilikuituja kehittävä Spinnova aloittaa kehitysyhteistyön The North Facen kanssa

Sopimuksella on yhtiön mukaan merkittävä vaikutus sen tuotteiden pääsyyn markkinoille.

Puusta ja jätteestä tekstiilikuituja kehittävä Spinnova kertoo sopineensa yhteistyöstä teknisten ulkoiluvaatteiden kehittämiseksi yhdysvaltalaisen The North Facen kanssa.

Yhteistyön tavoitteena on Spinnovan materiaaleja sisältävien tuotteiden kaupallistaminen ja kuidun ensimmäisten kaupallisten tuotantovolyymien käyttö, Spinnova kertoo tiedotteessaan.

Spinnova arvioi, että sopimuksella on merkittävä vaikutus sen tuotteiden pääsyyn markkinoille. Yhtiö ei kuitenkaan odota sopimuksen vaikuttavan sen taloudelliseen tilanteeseen vuosina 2021-2022.

The North Face on osa yhdysvaltalaista VF-konsernia, jonka liikevaihto oli 9,2 miljardia Yhdysvaltain dollaria (7,8 miljardia euroa) maaliskuussa päättyneenä tilivuonna. The North Facen lisäksi yhtiön brändejä ovat muun muassa Jansport, Eastpak ja Timberland.

Spinnova kertoo, että tekstiilimateriaalien maailmanlaajuinen kysyntä kasvaa nopeasti, ja sen arvioidaan olevan jopa 146 miljoonaa tonnia vuoteen 2030 mennessä. Ulkoiluvaatteet ovat kasvava vaateteollisuuden osa-alue.

Spinnovan pitkän aikavälin liiketoimintatavoitteisiin kuuluu kuitutuotteensa tuotantokapasiteetin kasvattaminen miljoonaan tonniin seuraavien 10-12 vuoden aikana.

Yhtiö listautui Helsingin pörssin First North -markkinapaikalle kesäkuussa.

Spinnova kertoi helmikuussa rakentavansa yhdessä selluyhtiö Suzanon kanssa ensimmäisen kaupallisen tehtaansa Jyväskylään, jossa Spinnovalla on jo pilottitehdas sekä tutkimus- ja kehityskeskus.

Tehdasinvestoinnin suuruus on 22 miljoonaa euroa, ja tehtaan arvioidaan aloittavan tuotantonsa ensi vuoden lopussa.

