OP:n ekonomistit odottavat Suomen talouskasvun hidastuvan ensi vuonna.

OP Ryhmän ekonomistit arvioivat talouden elpyvän tänä vuonna odotettua rivakammin. Aiemmin arvioidun 3,3 prosentin sijaan bruttokansantuotteen (bkt) odotetaan kasvavan tänä vuonna 3,6 prosenttia.

Tilastokeskus julkaisi tänään ennakkotietoja Suomen talouskasvusta toisella vuosineljänneksellä. Ennakkotietojen perusteella talous elpyi vahvasti huhti–kesäkuussa. Viime vuoden vastaavaan vuosineljännekseen verrattuna bruttokansantuote oli 7,4 prosenttia korkeampi.

Lue lisää: Suomen talous elpyi vahvasti toisella neljänneksellä, bkt kasvoi yli seitsemän prosenttia

Maailmantalouteen on jo vuoden ajan vaikuttanut koronaviruspandemia. Viimeisimmät aallot ja uudet variantit eivät kuitenkaan ole pysäyttäneet talouden elpymistä koronakriisistä.

”Tilanteen kanssa on opittu elämään, eikä uusista aalloista tule hyvin voimakkaita sokkireaktioita”, OP Ryhmän pääekonomisti Reijo Heiskanen kommentoi lehdistötilaisuudessa.

Heiskasen mukaan nopea elpyminen on myös muodostanut pullonkauloja sekä nostanut raaka-aineiden ja tuotteiden hintoja. Esimerkiksi Yhdysvalloissa käytettyjen autojen hinnat ovat nousseet jopa 45 prosenttia, kun uusia autoja ei ole ollut saatavilla puolijohdepulan vuoksi.

OP:n arvioiden mukaan Suomen talouden elpyminen perustuu yksityisen kulutuksen voimakkaaseen elpymiseen. OP:n ennusteessa kulutuksen arvioidaan palautuvan jo tulevana talvena koronaa edeltävälle tasolle tuloihin suhteutettuna.

”Matkailua lukuun ottamatta korttimaksut ovat kertoneet elpymisestä”, Heiskanen kertoo.

Viennin osalta luvut eivät ole olleet yhtä hyviä. Heiskasen mukaan etenkin palveluvientiä tarvitaan nostamaan taloutta ennusteiden osoittamalle uralle.

OP:n ekonomistit odottavat talouskasvun hidastuvan ensi vuonna, jolloin talouskasvu jäisi 3,0 prosenttiin aiemman ennusteen mukaisesti. Vuonna 2023 OP:n ekonomistit odottavat bkt:n kasvavan 1,4 prosenttia.

OP:n ekonomistin Tomi Kortelan mukaan talouskasvun hidastuminen johtuu siitä, että bkt ylittää potentiaalisen tuotannon tason. Käytännössä kyse on tuotantorajoitteista, sillä tuottavuuden kasvu ei ole riittävää.

”Potentiaalinen tuotanto määrää pitkän aikavälin kasvuasteen”, Kortela kertoo.

Kortelan mukaan potentiaalisen tuotannon kasvun hidastuminen on globaali ilmiö, mutta Suomessa se on historiallisesti johtunut muun muassa it-sektorin pienentymisestä, teollisuuden tuottavuuskehityksen heikentymisestä sekä palvelumuotoistumisesta.

Suomi on Kortelan mukaan jäänyt kansainvälisessä vertailussa jälkeen työn tuottavuuden kehityksessä.

”Talouspolitiikassa keskustellaan liian vähän työn tuottavuuden parantamisesta. Paljon puhutaan työllisyysasteen parantamiseen tähtäävästä politiikasta. Työllisyyden kasvattamisella väliaikainen vaikutus talouskasvuun eli se siirtää bkt:n tasoa muttei kasvuastetta. Elintason nousu tulee työn tuottavuuden kasvusta”, Kortela kiteyttää.

OP arvioi työllisyysasteen nousevan vuonna 2023 jo lähes 74 prosenttiin. Arvio lähentelee jo 1980-luvun lopun huippuvuosien tasoa. Työttömyysaste on OP:n ennusteen mukaan laskemassa vuonna 2023 rakenteellisen työttömyyden tasolle keskimäärin 6,6 prosenttiin.

Heiskasen mukaan työmarkkinoiden palautuminen on ollut nopeaa. Hän kuitenkin pitää ongelmallisena sitä, että avointen työpaikkojen lukumäärä on kasvanut vahvasti samaan aikaan kun myös pitkäaikaistyöttömien määrä on lisääntynyt kymmenillä tuhansilla.

”Meidän ennusteessa lähdetään siitä, että [työmarkkinoiden] kysyntä voidaan tyydyttää varsin hyvin. Sen seurauksena työllisyysastekin nousee melkein 74 prosenttiin, mikä on sekä suomalaisittain että kansainvälisesti verrattuna korkea lukema”, Heiskanen sanoo.

Heiskasen mukaan tehtävät työllisyystoimet ovat kuitenkin vaativia, ja työllisyyspolitiikan osalta ollaan haasteellisessa tilanteessa.

”Maltillinen palkkapolitiikka on työllisyystoimena lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä varsin merkittävä tekijä. Koronakriisin aikana kilpailukyky on kehittynyt mukavasti suhteessa euroalueeseen. Se johtuu siitä, että tuottavuuskehitys on ollut parempaa, sillä kriisi ei ole iskenyt niin vahvasti Suomeen kuin euroalueeseen yleisesti. Palkat ovat nousseet jopa nopeammin kuin muualla euroalueella.”

Suomen kustannuskilpailukyky onkin Heiskasen mukaan ennemmin heikkenemässä, joka ei ole työllisyyden, tuottavuuden tai viennin kannalta hyvä uutinen.

”Näkisin, että rakenteellisten työttömyystoimien ohella perinteinen maltillinen palkka- ja kustannuslinja olisi erittäin tärkeä sen suhteen, että pystymme kohottamaan sekä työllisyyden että tuottavuuden kehitystä.”