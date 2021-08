HS kävi läpi suurimpien jäsenmaiden suunnitelmat EU:n elpymispaketin rahojen käyttämiseksi.

Euroopassa on edessä miljardien ja miljardien eurojen investoinnit rautateihin, sähköautojen latausverkostoon, talojen energiatehokkuuteen ja 5g-verkkoihin, kun EU-maat käynnistävät unionin elpymispaketin rahojen jakamisen.

Jos suunnitelmat toteutuvat, investoinnit voivat antaa tervetullutta vauhtia EU:n päästövähennyksille sekä kohentaa talouden kilpailukykyä.

EU-maat sopivat yhteisestä elpymispaketista viime vuonna.

Paketin keskeisin osa on runsaan 670 miljardin euron elpymis- ja palautumisrahoitusväline (RRF), jonka tarjoamalla rahoituksella on tarkoitus auttaa jäsenmaiden toipumista koronapandemian aiheuttamasta iskusta sekä ratkoa Euroopan talouden pitkäaikaisia, rakenteellisia ongelmia.

Se, saavutetaanko tavoitteita, riippuu siitä, millaisiin kohteisiin rahat päätyvät.

HS kävi läpi neljän suurimman EU-jäsenmaan – Saksan, Ranskan, Italian ja Espanjan – suunnitelmat EU:n elpymispaketin rahojen käyttämiseksi. Nämä neljä maata ovat ratkaisevassa roolissa siinä, millaisia tuloksia elpymispaketin varoilla saadaan aikaan, sillä kaikista suorista tuista yli 60 prosenttia kohdistuu niille. Yhteensä maat ovat saamassa suoria tukia yli 200 miljardia euroa.

Avustusten lisäksi elpymispakettiin sisältyy 360 miljardin euron arvosta EU-maiden yhteisesti takaamia lainoja, joita jäsenmaat voivat halutessaan nostaa. Tältä osin paketti on kuitenkin jäämässä tyngäksi, sillä lainoja on pyytänyt vain seitsemän maata: Italia, Kreikka, Portugali, Romania, Puola, Slovenia ja Kypros.

Ylivoimaisesti suurimman lainaosuuden, peräti 122 miljardia euroa, aikoo käyttää Italia.

Koko elpymispaketin onnistuminen ratkaistaan Italiassa

Italia onkin jäsenmaista se, joka täysimääräisesti hyödyntää elpymispaketin tarjoaman rahoituksen. Avustukset ja lainat yhteen laskien Italian saa EU-rahoitusta 191 miljardia euroa. Rahan turvin pääministeri Mario Draghi on käynnistämässä lähes 250 miljardin euron ohjelman talouden piristämiseksi ja modernisoimiseksi.

Panokset ovat suuret, sillä maa on jo entuudestaan velkaantunut, ja uudet menolisäykset nostavat velkasuhteen 160 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen. Jotta velkataakka pysyy hallinnassa, elpymisrahan pitäisi todella laittaa uutta vauhtia Italian talouteen. Maa on kärsinyt pitkään aneemisesta talouskasvusta.

Tämä tiedetään myös Italian johdossa. Draghi itse on sanonut, että Italian kohtalo ja uskottavuus riippuvat siitä, kuinka se onnistuu elpymissuunnitelman toimeenpanemisessa.

Perustellusti voi myös sanoa, että koko EU:n kannalta elpymispaketin onnistuminen ratkaistaan Italiassa.

Elpymispaketin sääntöjen mukaan jokaisen jäsenmaan on käytettävä rahoista vähintään 37 prosenttia vihreään siirtymään eli erilaisiin päästövähennystoimiin. Italiassa osuus on 38 prosenttia. Erityisen paljon maa satsaa kahteen kohteeseen, rautateihin ja rakennusten energiaremontteihin.

Rautatiet ovat Italiassa suurin yksittäinen käyttökohde elpymispaketin rahoille. Maa aikoo käyttää peräti 25 miljardia euroa muun muassa uusien, nopeiden raideyhteyksien rakentamiseen.

Rakennusten energiaremontteja vauhditetaan valtion tuella, johon elpymisrahaa varataan 12 miljardia euroa. Komission arvion mukaan energiaremontit ovat yksi tehokkaimmista keinoista vähentää Italian päästöjä, sillä rakennuskanta on pääosin vanhaa.

Päälle tulevat miljardien investoinnit muuhun vähähiiliseen liikenteeseen kuten latausverkkoihin ja kaupunkien julkiseen liikenteeseen. Lisäksi Italia laittaa useita miljardeja euroja puhtaiden energiamuotojen kehitystyöhön.

Toinen elpymispaketin painopiste on digitalisaation vauhdittaminen. Jokaisen maan on käytettävä vähintään 20 prosenttia rahoituksesta tällaisiin hankkeisiin. Italiassa osuus on 25 prosenttia.

Tämä pitää sisällään isot investoinnit tietoverkkoihin. Maa aikoo käyttää kaksi miljardia euroa 5g-verkkojen ja 3,8 miljardia euroa kuituverkkojen rakentamiseen.

Toinen iso tavoite on julkisen hallinnon digiloikka. Paljon rahaa ollaan suuntaamassa julkisen hallinnon sähköistämiseen ja tehostamiseen.

Ainakin Euroopan komissio uskoo siihen, että elpymispaketti tuo piristystä Italian taloudelle. Kaikki kansalliset suunnitelmat käyvät komission arvioitavana, ja Italian kohdalla komissio arvioi, että maan bruttokansantuote olisi viiden vuoden kuluttua 2,6 prosenttia suurempi kuin ilman elpymispakettia.

Tärkeämpää on kuitenkin se, että elpymispaketin tuella Italian hallitus aikoo toteuttaa merkittäviä rakenteellisia muutoksia, joiden vaikutukset ovat pysyviä.

Hallitus on kytkenyt elpymispakettiin useita rakenteellisia uudistuksia, joilla vähennetään sääntelyä ja avataan kilpailua kotimarkkinoilla. Hallitus esimerkiksi aikoo uudistaa pohjia myöten julkisia hankintoja koskevat säännöt sekä tehostaa julkista hallintoa ja oikeuslaitoksen toimintaa.

Komission arvio on, että Italia puuttuu näin ongelmiin, jotka ovat pitkään haitanneet maan talouskasvua.

Fakta Italian elpymissuunnitelma Koko: 191,7 miljardia euroa, mistä 122,8 miljardia euroa lainoja

Vihreään siirtymän osuus: 37,5 %

Digitalisaation osuus: 25,1 % Esimerkkejä käyttökohteista: Rautatiet 24,8 miljardia euroa

Tuki rakennusten energiaremontteihin 12,1 miljardia euroa

Vetyhankkeet 2,0 miljardia euroa

Älykkäät sähköverkot 3,6 miljardia euroa

Kaupunkien joukkoliikenne 3,6 miljardia euroa

Espanja investoi raideyhteyksiin ja latausverkostoon

Myös Espanja on saamassa RFF:stä lähes 70 miljardia euron avustukset, enemmän kuin yksikään toinen jäsenmaa. Elpymispaketin valmisteluvaiheessa esitettiin epäilyjä, löytääkö maan hallitus kaikille avustuksille edes järkeviä käyttökohteita. Rahaa onkin menossa monenlaisiin kohteisiin: kaikkiaan Espanjan ohjelma sisältää 102 erilaista uudistusta ja 109 investointia.

Espanja käyttää lähes 40 prosenttia elpymispaketista ilmastotoimiin. Painopiste on liikenteen päästöjen vähentämisessä, mihin hallitus aikoo käyttää noin 13 miljardia euroa.

Tästä merkittävä osa menee parempiin raideyhteyksiin. Lisäksi kaupunkien liikennepäästöjen vähentämistä ja sähköautojen latausverkoston rakentamista tuetaan miljardeilla euroilla.

Myös Espanjan hallitus on kytkenyt elpymispakettiin useita isoja rakenteellisia uudistuksia, joilla pyritään esimerkiksi tasaamaan alueellista, yhteiskunnallista ja sukupuolten epätasa-arvoa sekä parantamaan koulutusjärjestelmän ja työmarkkinoiden toimintaa. Uudistusten läpimeno jää nähtäväksi, mutta komissio uskoo, että myös näillä uudistuksilla on mahdollisuus ratkoa Espanjan taloutta pitkään vaivanneita ongelmia.

Fakta Espanjan elpymissuunnitelma Koko: 69,5 miljardia euroa

Vihreän siirtymän osuus: 39,7 %

Digitalisaation osuus: 28,2 % Esimerkkejä käyttökohteista: Tuet latausverkoston ja sähköautojen hankintaan 2,0 miljardia euroa

Rautatiet 5,5 miljardia euroa

Vähäpäästöinen kaupunkiliikenne 2,4 miljardia euroa

Energiaremontit 6,8 miljardia euroa

Vetyhankkeet 1,6 miljardia euroa

Ranska laittaa lähes puolet ilmastotoimiin

Kaikkien neljän suuren EU-maan elpymissuunnitelmat muistuttavat monella tapaa toisiaan, niillä ohjelmien on noudatettava joitain yhteisesti sovittuja sääntöjä. Ohjelmissa on kuitenkin myös isoja painotuseroja.

Ranska on maista se, joka on laittamassa suurimman osuuden rahoista vihreän siirtymän tukemiseen. 46 prosenttia lähes 40 miljardin euron tuista menee erilaisiin ilmastotoimiin. Myös Ranskassa iso osa elpymispaketin ilmastorahoista aiotaan ohjata rautateihin (4,4 miljardia euroa) ja rakennusten energiaremontteihin (5,8 miljardia euroa). Lentokonevalmistaja Airbusin kotivaltio aikoo myös kohdistaa isot t&k-tuet ilmailualalle vähäpäästöisen teknologian kehittämiseen.

Ranskassa RRF-rahat muodostavat vain osan presidentti Emmanuel Macronin 100 miljardin euron France relance -ohjelmaa, jonka on tarkoitus modernisoida maan talous.

Fakta Ranskan elpymissuunnitelma Koko: 39,4 miljardia euroa

Vihreän siirtymän osuus: 46,0 %

Digitalisaation osuus: 21,3 % Esimerkkejä käyttökohteista: Rataverkoston uusiminen 4,1 miljardia euroa

Vähäpäästöisten lentokoneiden tuotekehitys 1,4 miljardia euroa

Vetyhankkeet 2,4 miljardia euroa

Energiaremontit 5,8 miljardia euroa

Julkisen hallinnon digitalisaatio 2,1 miljardia euroa

Saksa haluaa digitalisoida julkista hallintoa

Saksa sen sijaan suuntaa elpymispaketin rahat ennen kaikkea yhteiskunnan digitalisointiin. Tähän käytetään yli puolet RRF-rahoista. Ajatushautomo Bruegelin mukaan tämä on enemmän kuin missään toisessa jäsenmaassa.

Puolet digitalisaatiorahoista käytetään julkisen hallinnon sähköistämiseen. Juuri tällä saralla Saksa jää monia muita Euroopan maita jälkeen.

Lisäksi Saksa tekee miljardiluokan investoinnit terveydenhuollon modernisointiin, kuten uusiin tietojärjestelmiin. Yrityspuolella autoteollisuus on saamassa mittavat tuet digitalisaation edistämiseen.

Ilmastopuolella Saksa laittaa suurimmat panostukset päästöttömän ja vähäpäästöisen vedyn tuotantoon ja jakeluun. Erilaisiin vetyhankkeisiin rahoitusta on luvassa noin 2,5 miljardia euroa.

Vetyhankkeet ovat mukana kaikkien isojen jäsenmaiden elpymispaketeissa, ja myös Suomi on laittamassa vetytalouden kehittämiseen RRF-rahaa. Uuden vetytalouden johtotähtien luomisesta käydään nyt Euroopassa kovaa kilpailua, elpymispaketin rahan turvin.