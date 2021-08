Helsingin ja Tampereen yliopistojen tutkimuksessa tutkittiin yli 10 000 S-ryhmän asiakasomistajan ostodataa ja vastauksia.

Nuorille aikuisille on vanhempia ikäryhmiä tärkeämpää, miten helppoa ja käytännöllistä ruoan hankkiminen ja valmistaminen on.

Muun muassa tämä selviää Helsingin ja Tampereen yliopistojen tuoreesta tutkimuksesta, jossa tutkittiin yli 10 000 S-ryhmän asiakasomistajan ostodataa ja kyselyvastauksia.

Tutkijoiden havaintojen perusteella myös ruoan tuoma mielihyvä on nuorille aikuisille tärkeämpää kuin vanhemmille ikäryhmille.

Yliopistonlehtori ja akatemiatutkija Hanna Konttinen Helsingin yliopistosta kertoo, että ikä oli yhteydessä moniin motiiveihin ruoan valinnassa.

”Nuoremmilla ikäryhmillä korostuivat lyhyemmän aikavälin motiivit, kuten mielihyvä ja käytännöllisyys.”

Vanhemmissa ikäryhmissä korostuivat vastaavasti pidemmän aikavälin motiivit, kuten ruoan terveellisyys. Konttisen mukaan erot liittyvät ikäryhmien erilaisiin elämäntilanteisiin.

”Minusta on hyvin ymmärrettävää, että esimerkiksi vanhemmille ihmisille terveys on tärkeämpää. Mitä pidempään elät, sen enemmän tulee erilaisia terveysongelmia ja ihmiset joutuvat miettimään elämäntapojaan konkreettisesti siltä kantilta.”

”Nuorille aikuisille terveyteen ja sairauksiin liittyvät asiat voivat tuntua paljon kaukaisemmilta”, hän arvioi.

Aineistosta selvisi myös, että matalammin koulutetut ja pienempituloiset arvostavat, kun ruoka on tuttua ja edullista.

Toisin sanoen korkeatuloisemmilla ja korkeammin koulutetuilla henkilöillä on tyypillisesti enemmän varaa kokeilla uusia ruokia.

”Uusia ruokia kokeiltaessa on aina riski, että se ei maistu ollenkaan ja menee ikään kuin hukkaan. Jos on enemmän rahallisia resursseja, on tällaisiin kokeiluihin enemmän mahdollisuuksia”, Konttinen sanoo.

Ruoan eettisyyden merkitys korostuu tutkimuksen mukaan sellaisissa kotitalouksissa, joissa joku noudattaa kasvisruokavaliota, välttää punaista lihaa tai noudattaa erikoisruokavaliota.

”Jos taloudessa on jokin erikoisruokavalio, täytyy päivittäisiä ruokavalintoja usein miettiä tarkemmin. Silloin tällaiset eettisyysasiatkin saattavat nousta samalla esiin. Eettiset asiat voivat myös olla yksi syy esimerkiksi kasvisruokavalioon.”

Yhteneväisyyksiäkin tutkimuksessa tarkasteltujen suomalaisten ajatuksista löytyi. Kuluttajat pitävät tulotasosta tai koulutusasteesta riippumatta yhtä tärkeänä, että ruoan hinta-laatusuhde on hyvä ja se tuntuu tuovan vastinetta kuluttajien rahalle.

”Sitä pidettiin tärkeänä ihan kaikissa ryhmissä. Minusta se on ihan looginen tulos. Kukapa ei haluaisi, että ruoka, jota syö päivittäin on hintansa väärti”, Konttinen sanoo.

Konttinen toteaa, että kuluttajat tekevät kymmeniä tai jopa satoja ruokaan liittyviä päätöksiä päivittäin. Suuri osa niistä tehdään automaattisesti, sen tarkemmin pohtimatta.

”Kun pyrimme kohti kestävämpää ja terveellisempää ruokavaliota, tulisi huomioida, miten tehdä näitä valintoja eri väestöryhmille tutummiksi ja helpommin lähestyttäviksi.”

Tuore tutkimus on osa Helsingin yliopiston ja Tampereen yliopiston koordinoimaa LoCard-tutkimushanketta, jossa hyödynnetään S-ryhmän ostodataa erityisesti terveys- ja yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa.

S-ryhmä tarjoaa yliopiston tutkimusta varten dataa asiakasomistajien suostumuksella. S-ryhmän mukaan yliopistojen kanssa tehtävässä yhteistyössä ei ole kyse tutkimuksen rahoittamisesta tai taloudellisesta tukemisesta.