Esimerkiksi kontti- ja rahtitilan puute on aiheuttanut viivästyksiä Aasiasta peräisin olevien tuotteiden kuljetuksissa.

Onko silmiisi osunut viime aikoina ruokakaupassa usein tyhjiä hyllypaikkoja? Elintarvikkeiden toimitusongelmat voivat nyt johtua useammastakin eri syystä.

SOK Marketkaupan päivittäistavaroiden saatavuudesta vastaavan johtajan Tuulia Wennerkosken mukaan elintarvikkeiden saatavuudessa on ollut joitain yksittäisiä tuotteita koskevia puutteita, jotka johtuvat globaaleista toimitusketjun haasteista.

”Aasian merikuljetuksia koskeva kontti- ja rahtitilan puute on aiheuttanut kuljetusten viivästymisiä osaan niistä tuotteista, joiden alkuperämaa on Aasiassa”, Wennerkoski kertoo.

Wennerkosken mukaan monien tuontituotteiden, kuten esimerkiksi tonnikalasäilykkeiden, osalta kauppojen varmuusvarastot ovat kuitenkin riittäneet hyvin.

Loppukesästä vihannessäilykkeiden saatavuudessa voi Wennerkosken mukaan kuitenkin olla satokauden vaihtumisesta johtuvia poikkeamia. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi tomaatti- ja kurkkusäilykkeet.

”Osassa nimikkeistä on hetkellisiä katkoksia, kunnes tavarantoimittajat alkavat toimittaa jälleen tuotteita uudesta sadosta lähiviikkoina.”

Wennerkosken mukaan tilanne tulee kuitenkin vihannessäilykkeidenkin osalta normalisoitumaan pian ja valikoimiin on saatu korvaavia tuotteita.

Keskon toimitusketjujohtajan Antti Lähteen mukaan K-ruokakaupoissa tuotteiden saatavuus on ollut normaalilla tasolla.

”Kesähelteillä joistain juomatuotteista ja jäätelöistä oli lyhytkestoisia hyllypuutteita voimakkaan kysynnän nousun takia. Näissäkin kyseessä olivat lähinnä yksittäiset tuotepuutteet, eli hyllystä löytyi todennäköisesti vastaava tuote korvaamaan”, Lähde kertoo.

Lähteen mukaan Kaukoidästä tulevien tuotteiden osalta kuljetuskapasiteetin saaminen on ollut tavallista työläämpää, mutta se ei ole näkynyt kuluttajille tuotteiden puutteena.

”Euroopan sisällä toimitusketjujen tilanne on melko normaali”, Lähde toteaa.

Maailmanlaajuiset toimitusketjut ovat kärsineet jo pitkään pullonkauloista. Rahtiliikenteellä on ollut haasteita muun muassa Ningbo-Zhoushanin ja Yantian satamien koronavirustartuntojen aiheuttamien sulkujen vuoksi. Aiemmin keväällä puolestaan rahtialus Ever Given tukki toimitusketjujen kannalta kriittisen Suezin kanavan lähes viikoksi.

Yritykset ovat myös kertoneet, että teräksisten merikonttien löytämisestä on tullut vaikeampaa kuin koskaan. Kontteja on jumissa muun muassa ruuhkautuneissa satamissa.