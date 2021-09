Rovaniemi

Euroopan suurimmalla moottori­kelkka­tehtaalla Rovaniemellä on ”ongelma”, josta monet yritykset voivat olla kateellisia.

”Tuotteillamme on enemmän kysyntää kuin pystymme niitä valmistamaan”, sanoo tehtaan omistavan Bombardier Recreational Productsin (BRP) Suomen-liiketoiminnan johtaja Valto Ristimella.

Kyse ei ole pelkästään siitä, että talouden vahva elpyminen olisi lisännyt moottori­kelkkojen ja yhtiön muiden laitteiden kysyntää. Ihmiset ovat myös alkaneet sijoittaa vapaa-aikaan kotimaassaan.

Puolitoista vuotta sitten tilanne oli lyhyen aikaa täysin toinen. Pandemia kärjistyi maaliskuussa 2020, ja BRP:n tuotteiden kauppa pysähtyi kuin seinään.

Työntekijöitä piti lomauttaa kulujen karsimiseksi. Jälleenmyyjille oli annettava pidempiä maksuaikoja, jotta ne ylipäätään pysyisivät pystyssä. Varastot olivat pullollaan myymättä jääneitä moottorikelkkoja.

Maailmantalous vajosi ankaraan taantumaan, ja ihmisten liikkumista rajoitettiin voimakkaammin kuin koskaan aikaisemmin lähihistoriassa. Kukaan ei tiennyt, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

Kuin ihmeen kaupalla moottorikelkkatehtaan ahdinko ei kestänyt kuin pari kuukautta.

Yhtäkkiä ihmisillä olikin runsaasti vapaa-aikaa. He alkoivat remontoida sekä ostaa mökkejä ja erilaisia vapaa-ajan kulkuvälineitä.

”Meidän myyntimme suorastaan räjähti. Ensiksi se alkoi vesijeteistä ja mönkijöistä, kunnes siirtyi syksyllä 2020 moottori­kelkkoihin. Jälleenmyyjät myivät muutamassa kuukaudessa kaikki varastoissa olleet tuotteet ja kaiken, mitä me pystyimme heille tuottamaan. Se oli ihan käsittämätöntä”, Ristimella sanoo.

Bombardier Recreational Productsin (BRP) Suomen-liiketoiminnan johtaja Valto Ristimella.

Musiikki on merkki.

Kun tehtaan kaiuttimista rämähtää kovalla äänellä musiikkia, se kertoo, että tuotantolinjalla tarvitaan työnjohtajan neuvoa.

Jokaisella työpisteellä on nimikko­kappaleensa, jotta työnjohto tietää, minne pitää mennä.

Kaikilla työntekijöillä on maskit päässä, ja tehdas on muutenkin hämmästyttävän siisti.

Vaikka yhtiö on kanadalainen, sen juuret ovat Suomessa. Kaikki alkoi kurikkalaisesta konepajasta Velsasta, joka alkoi vuonna 1967 valmistaa Lynx-moottorikelkkoja.

Vuonna 1978 moottorikelkkojen valmistus siirrettiin Rovaniemelle, ja lukuisten yritysjärjestelyiden seurauksena liiketoiminta siirtyi nykyiselle omistajalle BRP Finlandille vuonna 2005.

Kolme vuotta myöhemmin valmistui nykyinen tehdas, joka on Euroopan suurin moottori­kelkka­tehdas.

Suomalaisesta historiasta muistuttaa se, että tehtaalla valmistetaan yhä Lynx-kelkkoja. Toinen tunnettu tuotemerkki on Ski-Doo.

Rovaniemellä yhtiö valmistaa moottorikelkkojen lisäksi kuusipyöräisiä mönkijöitä. Vesiskootterit tuodaan Suomeen BRP:n muista tehtaista, joita on Kanadassa, Yhdysvalloissa, Meksikossa ja Itävallassa. Suomalainen tytäryhtiö vastaa myös niiden tukkumyynnistä Pohjoismaissa.

BRP on Rovaniemen suurin yksityinen työnantaja ja Lapin suurimpia työllistäjiä. Yhtiön palveluksessa on 450 henkeä, joista suurin osa työskentelee tehtaassa.

Viime vuonna liikevaihto oli 480 miljoonaa euroa ja liikevoitto 23 miljoonaa euroa.

” ”Pohjoismaissa meidän tuotteitamme käytetään jo enemmän kuin missään muualla maailmassa väestön määrään nähden.”

Koronavirus iski yhtiöön muuallakin kuin vain Suomessa.

Ristimella istui etäkokouksissa pitkälle yöhön, kun yhtiössä mietittiin tuotannon ja hankinnan uudelleenjärjestelyjä. Tehtaita suljettiin Meksikossa ja Kanadassa tartuntojen ehkäisemiseksi.

Kaikki vaikutti synkältä ja pelottavalta.

Hiljalleen tapahtui sama kuin Suomessa: moottorilla toimivien vapaa-ajan laitteiden kysyntä alkoi kasvaa voimakkaasti.

”Tällä hetkellä yhtiön tehtaat eri puolilla maailmaa toimivat täydellä kapasiteetilla, mutta emme vieläkään pysty vastaamaan kysyntään. Onneksi toimitusketjumme toimi kohtalaisen hyvin. Kysynnän lisääntyminen on johtanut siihen, että yhtiö on päättänyt investoida kolmanteen Meksikoon rakennettavaan tehtaaseen.”

Rovaniemen tehtaalla työntekijät selvisivät säikähdyksellä ja lomautukset jäivät lyhytaikaisiksi.

Pohjoismaissa uusien asiakkaiden määrä on kasvanut 37 prosenttia.

”Pohjoismaissa meidän tuotteitamme käytetään jo enemmän kuin missään muualla maailmassa väestön määrään nähden. Todennäköisesti kysynnän kasvu johtuu siitä, että vapaa-aikaa vietetään enemmän kotimaassa kuin ulkomailla.”

Kokoonpanija Riku Purkunen siirtää moottorikelkkaa koekäyttöön.

Suomessa yhtiö elää nyt sananmukaisesti kädestä suuhun: kaikki tuotteet, jotka valmistetaan tehtaalla tai tuodaan Suomeen, menevät suoraan jälleenmyyjille. Tavallisesti varastoissa on parituhatta laitetta mutta nykyisin vain joitain kymmeniä.

”Tällä hetkellä valmistamme vuoden 2022 mallistoa. Pelkästään ennakkokauppa suoraan käyttäjille on kaksinkertaistunut. Se vastaa noin 50:tä prosenttia kaikista myydyistä laitteista. Aiemmin osuus oli selvästi pienempi.”

Aavistuksen yllättävää on, että tehtaassa tehdään töitä vain yhdessä työvuorossa. Siihenkin on selitys: pulaa on eri puolilta maailmaa tulevista elektroniikan komponenteista kelkkojen ja mönkijöiden muoviosiin.

”Pelkästään logistiikka aiheuttaa meille päivittäin ongelmia. Vaikka tiedämme, että tavaraa on tulossa, se ei välttämättä tule meille ajoissa. Lisäksi logistiikan kustannukset ovat kasvaneet.”

Kaikesta huolimatta Ristimella suhtautuu tulevaisuuteen luottavaisesti.

”Mitään merkkejä kysynnän hiipumisesta ei ole. Onneksi olemme nyt varautuneet paremmin kuin vuosi sitten.”

Lähiajan suurin kysymys, kuinka paljon Pohjoismaissa on talvella lunta. Sillä on huomattava vaikutus moottorikelkkojen kysyntään.

”Lumi on meidän paras ystävämme.”