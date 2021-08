Kolme maata hallitsee noin 75 prosenttia litiumin, koboltin ja harvinaisten maametallien valmistuksesta. Näiden mineraalien omistus voi ratkaista eri maiden teknologisen kehityksen, ja siksi Afganistanin varannot ovat poliittisestikin tärkeitä.

Afganistan on yksi maailman köyhimpiä maita, mutta sen maaperässä olevat mineraali­varat voivat vielä muuttaa tilanteen.

Asiantuntija-arvioiden mukaan Afganistanissa on hyödyntämättämiä mineraalivaroja noin tuhannen miljardin dollarin verran, noin kaksi kertaa enemmän kuin Suomessa.

Afganistanin maaperässä on muun muassa kuparia, rautaa, kultaa ja hopeaa.

Niitäkin merkityksellisempiä saattavat tulevaisuudessa olla maan litiumvarannot, jotka CNN:n mukaan saattavat olla jopa maailman suurimmat tai ainakin yhtä suuret kuin Bolivian mahdolliset varannot.

litium on yksi keskeinen raaka-aine, jota käytetään ladattavissa akuissa, esimerkiksi sähköautoissa.

Litiumin kaltaisten metallien, kuten koboltin ja niin sanottujen harvinaisten maa­metallien, kulutuksen ennustetaan kasvavan tulevaisuudessa niin voimakkaasti, että niistä syntyy pulaa.

Samoin kysynnän ennustetaan kasvavan kuparin ja nikkelin osalta.

Näitä metalleja tarvitaan esimerkiksi elektroniikka­teollisuudessa, joka kehittää tuotteita sähköautoihin ja erilaisiin laitteisiin, joiden tarkoituksena on vähentää hiilidioksidi­päästöjä ilmaston lämpenemisen hidastamiseksi.

Pula näistä raaka-aineista voi siis pahentaa ilmastokriisiä.

Näiden raaka-aineiden omistus on tärkeää myös eri maiden kauppa- ja teollisuus­politiikan kannalta. Syynä on se, että perinteisesti taloudellisesti parhaiten ovat maailmassa pärjänneet ne maat, joilla on kulloisenkin ajan teknologiaherruus käsissään.

Nykyisin kolme maata – Kiina, Kongo ja Australia – hallitsevat peräti 75 prosenttia litiumin, koboltin ja harvinaisten maametallien tuotannosta.

Kongo hallitsi 70 prosenttia maailman koboltti­tuotannosta 2019. Kiina tuotti 60 prosenttia harvinaisista maametalleista ja jalosti yli puolet litiumista ja koboltista, ja lähes 90 prosenttia harvinaisista maametallista, CNN kertoo.

Kolmas suuri toimija on Australia.

Vaikka mineraalikaivoksista saatavat tuotot ovat yksi keskeinen tukijalka valtaan nousseen Taleban-ääriliikkeen rahoituksessa, esiintymiä ei ole vielä laajamittaisesti alettu hyödyntää.

Lue lisää: Huumeet ovat mahdollisesti Talebanin suurin yksittäinen tulon­lähde: ääriliike on ottanut oopiumi­pellot suojelukseensa

Mineraaliesiintyminen käyttöönotossa on monenlaisia haasteita, arvioi Geologian tutkimuskeskuksen ryhmäpäällikkö Fredrik Karell.

Geologian tutkimuskeskus on tehnyt yhdessä ulkoministeriön kanssa yhteistyötä Afganistanin kanssa vuodesta 2013, Karell kertoo.

”Lähinnä olemme kouluttaneet pientä paikallista tiimiä etsintätekniikoissa ja kartoituksessa.”

Alkuun työtä tehtiin Suomessa ja Iranissa, ja viime aikoina on autettu suomalaisten kouluttamia henkilöitä puolestaan opettamaan.

”Meni jäihin koko projekti. Katsotaan miten se etenee.”

Karellin mukaan Afganistanissa on ”maailmanluokan” kupari- ja rautaesiintymiä sekä litiumia kallioperässä ja suolajärvessä.

”Myös muita harvinaisia maametalleja on paljon.”

Afganistanin ongelmana on se, että isoja kaivoksia tai toimintaa ei ole, Karell arvioi. Hänen mukaansa maassa on joitakin kalkki-, kulta- ja kuparikaivoksia, jos maametalleja löytyy lähellä maan pintaa.

Kultakaivos Nor Aabassa Takharin maakunnassa Afganistanissa kuvattuna marraskuussa 2010.

Afganistanissa on lisäksi erilaisia jalokiviesiintymiä, esimerkiksi smaragdeja ja rubiineja.

Maa tunnetaan myös sinisestä lapislatsuli-korukivestä, jota on louhittu vuosituhansien ajan. Sitä on muun muassa muinaisen Egyptin faaraon Tutankhamonin haudalla, Karell kertoo.

Kongo on kobolttiesiintymien suurvalta. Kaivostyöläisiä kobolttiesiintymän äärellä Tulwizembessä, Katangan maakunnassa marraskuussa 2015.

Afganistanilla on mineraaliensa hyödyntämisessä edessä pitkä taival.

Mineraalivarannon löytymisestä kuluu helposti 20 vuotta sen hyödyntämiseen ja tarvittavan infrastruktuurin rakentamiseen, Karell muistuttaa.

Kaivosten perustaminen vaatii myös mittavia investointeja.

”Se vaatisi rauhan ajan. Harva menee investoimaan maahan, jossa on epävakaata.”

Karellin mukaan Yhdysvallat on tehnyt Afganistanissa paljon geologisia selvityksiä, ja myös Kiina ja Venäjä ovat olleet aktiivisia alueella.