Robinhood kertoi kovista kasvuluvuista, mutta myös suuresta tappiosta vuoden toisella neljänneksellä.

Yksityiset piensijoittajat ovat aktivoituneet koronapandemian aikana aiempaa laajemmin joukoin, mutta nyt trendi näyttää hiipumisen merkkejä.

Näin katsoo ainakin muun muassa meemiosakkeiden välittäjänä tunnettu Robinhood. Yhtiö listautui heinäkuun lopulla pörssiin ja antoi keskiviikkona ensimmäisen osavuosikatsauksensa julkisena yhtiönä.

Yhtiö kertoi odottavansa, että yksityissijoittajien aktiivisuus tulee laskemaan vuoden kolmannella neljänneksellä.

Uutistoimisto Reutersin mukaan yksi syy yksityisten sijoittajien hiljentymiseen saattaa olla Yhdysvaltojen viime aikoina lieventyneissä koronarajoituksissa.

Uutistoimiston haastatteleman analyytikon mukaan esimerkiksi urheilun ja muiden aktiviteettien uudelleenkäynnistyminen vei luultavasti osan yksityissijoittajien innosta.

”Puhumme ihmisistä, jotka eivät suinkaan ole sijoittajia, vaan uhkapelaajia. Ja nyt urheilu on palannut. Urheiluvedonlyönti on paljon hauskempaa kuin osakemarkkinoilla uhkapelaaminen”, sanoi sijoitustutkimusyhtiö New Constructsin toimitusjohtaja David Trainer Reutersille.

Robinhood kertoi osavuosikatsauksessaan kovasta kasvusta viime vuoden toiseen neljännekseen verrattuna.

Se kertoi toisen neljänneksen liikevaihtonsa kasvaneen 131 prosenttia 565 miljoonaan Yhdysvaltain dollariin ja yhtiön sovelluksen käyttäjämäärän kasvaneen 109 prosenttia reiluun 21 miljoonaan.

Kauppatapahtumiin liittyvä liikevaihto oli 451 miljoonaa dollaria. Siitä 233 miljoonaa tuli kryptovaluuttakaupoista. Kryptokauppojen kasvu viime vuodesta on ollut suurta. Vertailukaudella vuotta aiemmin kryptokauppojen tuoma liikevaihto oli vain viisi miljoonaa dollaria.

Yhtiön mukaan kryptokauppojen määrästä jopa 62 prosenttia tuli meemivaluutta dogecoinilla käydystä kaupasta.

Toisaalta yhtiö kertoi myös 502 miljoonan dollarin tappiosta. Vertailukaudella sen tulos oli 58 miljoonaa dollaria positiivinen.

Yhtiön osakekurssi oli torstaina selvässä laskussa ennen pörssin avautumista Yhdysvalloissa.

Yksityissijoittajien aktiivisuuden hiipumisen lisäksi sijoittajia saattavat huolettaa viranomaisten tutkinnat Robinhoodin liiketoimintamalleihin.