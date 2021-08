Uusi lainsäädäntö on jo herättänyt keskustelua siitä, missä määrin se suojelee ihmisiä Kiinan valtion tiedonkeruuta.

Kiinan valtio on hyväksynyt uuden käyttäjätietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön. Asiasta kertovat muun muassa uutistoimistot AFP sekä Bloomberg.

Bloombergin mukaan lainsäädännön yksityiskohtia ei ole vielä julkaistu, mutta aiemmissa luonnoksissa yrityksiltä vaadittiin käyttäjien suostumuksen pyytämistä tietojen keräämiseen, käyttöön ja jakamiseen. Lisäksi käyttäjille on tarjottava mahdollisuus kieltäytyä tietojen luovuttamisesta.

AFP:n mukaan laki estää yrityksiä myös asettamasta samalle palvelulle eri hintoja asiakkaiden ostohistorian perusteella sekä kieltää Kiinan kansalaisten henkilötietojen luovuttamisen maihin, joissa on Kiinaa alhaisempi tietoturva.

Säädösten lainlyömisestä voitaisiin luonnosten mukaan rangaista jopa 50 miljoonan yuanin eli noin 6,6 miljoonan euron sakoilla.

Lain on määrä tulla voimaan marraskuun alussa.

Kiinalaiset teknologiaosakkeet, kuten Alibaba ja Tencent, lähtivät perjantaina laskuun uuden lainsäädännön julkistamisen jälkeen.

Kiina on ottanut presidentti Xi Jinpingin johdolla maan teknologiayritykset silmätikukseen. Taustalla on huoli kiinalaisten datan päätymisestä ulkomaille esimerkiksi Yhdysvaltoihin. Lisäksi valtio on ilmaissut huolensa kuluttajien heikentyvästä yksityisyydestä.

Uuden lain julkistaminen on jo herättänyt keskustelua siitä, suojaako laki Kiinan valtion tekemältä tiedonkeruulta. Kiinan hallintoa on pitkään syytetty esimerkiksi siitä, että se käyttää teknologiaa etenkin Xinjiangin uiguurialueen valvontaan.

Uudessa laissa Kiinan turvallisuusviranomaisilla on edelleen säilytetty pääsy joihinkin henkilökohtaisiin tietoihin.