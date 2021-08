IMF:n mukaan Valko-Venäjällä on oikeus hätärahoitukseen, sillä muut maat eivät ole kiistäneet sen hallinnon laillisuutta.

Valko-Venäjän hallinto on saamassa maanantaina käyttöönsä lähes miljardin dollarin rahoituksen Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF). Rahoituksen myöntämistä ovat kritisoineet niin yhdysvaltalaiset poliitikot kuin valkovenäläiset aktivistitkin.

Valko-Venäjä on saamassa taloudellista tukea samaan aikaan, kun hallinto on länsimaiden talouspakotteiden kohteena presidentti Aljaksandr Lukašenkan harjoittaman vaalivilpin ja opposition tukahduttamisen vuoksi.

IMF:n johtokunta hyväksyi elokuun 2. päivä 650 miljardin dollarin eli vajaan 560 miljardin euron hätärahoituspaketin, jonka on tarkoitus auttaa eritoten kehittyviä talouksia selviämään koronapandemian aiheuttamista julkisten menojen kasvusta. Kyseessä on kaikkien aikojen suurin hätärahoituspaketti laatuaan.

Kaikki IMF:n jäsenmaat voivat turvautua rahoitukseen halutessaan, ja kullekin maalle on varattu tietty osuus rahoituksesta. Valko-Venäjän osuus rahoituksesta on 910 miljoonaa dollaria eli noin 780 miljoonaa euroa. Kyse on lainasta, joka on maksettava takaisin.

Hätärahoitus avautuu jäsenmaiden käyttöön maanantaina 23. elokuuta.

Rahoitus on saanut kovaa kritiikkiä eritoten Yhdysvalloissa, sillä maa on IMF:n suurin yksittäinen rahoittaja. Yhdysvallat, samoin kuin EU-maat, on asettanut talouspakotteita Valko-Venäjälle.

Pakotteita määrättiin sen jälkeen, kun Lukašenka vilpillisesti varmisti voittonsa elokuun 2020 presidentinvaaleissa ja tämän jälkeen väkivalloin tukahdutti rauhanomaiset mielenosoitukset. Kansalaisoikeuksia maassa on tämän jälkeen edelleen rajoitettu.

IMF on vastannut kritiikkiin todeten, että rahaston johdolla ei ole mahdollisuus valita, mitkä maat rahoitusta saavat. Koska muut IMF-jäsenmaat pitävät Lukašenkan hallintoa laillisena, maalla on oikeus turvautua hätärahoitukseen.

Sen sijaan esimerkiksi Venezuela ja Myanmar eivät rahoitusta saa, sillä iso joukko IMF-jäsenmaita ei pidä maiden nykyistä johtoa laillisena.