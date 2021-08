Komissio haluaa elpymisrahat pikavauhtia liikkeelle. Se tarkoittaa ilmastoratkaisujen ja digitaalisen teknologian kasvavaa kysyntää.

EU:n elpymispaketin miljardit alkavat pian virrata jäsenmaissa. Tämä voi avata suomalaisille yrityksille isoja vienti­mahdollisuuksia.

Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) on kartoittanut sektoreita, joissa suomalaisilla yrityksillä on suurimmat mahdollisuudet. Niitä ovat muun muassa 5g-verkot ja niiden teollinen hyödyntäminen, merenkulku, kyberturvallisuus ja terveysteknologia.

Ylipäänsä kysyntää on tuotteille ja palveluille, jotka auttavat päästöjen vähentämisessä tai työn ja yhteiskunnan digitalisoinnissa.

Janica Ylikarjula

”Nämä ovat Suomen vahvuuksia, jotka istuvat myös tähän rahoitukseen”, sanoo EK:n johtava asian­tuntija Janica Ylikarjula.

EU-maat sopivat yhteisestä elpymis­paketista viime vuonna.

Paketin keskeisin osa on runsaan 670 miljardin euron elpymis- ja palautumis­rahoitus­väline (RRF). Sen tarjoamalla rahoituksella on tarkoitus auttaa jäsenmaiden toipumista koronapandemian aiheuttamasta iskusta ja ratkoa Euroopan talouden pitkä­aikaisia rakenteellisia ongelmia.

Paketin teoreettinen enimmäiskoko on 670 miljardia euroa. Yli puolet tästä, 360 miljardia euroa, on lainoja, jotka eivät kuitenkaan ole juuri herättäneet jäsenmaiden kiinnostusta. Lainoja on pyytänyt vain seitsemän maata.

Näin elpymispaketin koko on jäämässä alle 500 miljardiin euroon.

Lue lisää: Italiassa ratkaistaan koko elpymispaketin onnistuminen – Näin EU:n elpymis­paketin miljardit Euroopassa käytetään

Kukin maa laatii elpymisrahojen käytöstä suunnitelman, jonka komissio tarkastaa ja muut maat hyväksyvät.

Kaikki maat ovat jo toimittaneet suunnitelmansa komissiolle, jossa arviointityö on käynnissä. Suomen suunnitelman arvio valmistunee lähiviikkoina.

Rahojen käytölle on sovittu yhteiset suuntaviivat. Niistä tärkeimmät ovat, että kunkin maan on käytettävä elpymisrahoista vihreään siirtymään eli erilaisiin päästö­vähennys­toimiin vähintään 37 prosenttia ja yhteiskunnan digitalisointiin vähintään 20 prosenttia.

Konkreettisesti tämä tarkoittaa kymmenien miljardien investointeja esimerkiksi rauta­teihin, rakennusten energia­tehokkuuteen, sähköautojen latausverkostoon ja 5g-verkkoihin.

Suomalaisyritysten vientiponnisteluja avustavassa Business Finlandissa (BF) on luettu kaikkien EU-maiden elvytys­suunnitelmat ja yritetty löytää tilaisuuksia suomalaisten tuotteiden ja palveluiden vientiin.

Yksi tällainen on BF:n arvion mukaan terveydenhuollon modernisointi, johon monet EU-maat käyttävät paljon elpymis­rahaa. Esimerkiksi Saksassa liitto­valtio ja osavaltiot aikovat investoida siihen lähi­vuosina 4,3 miljardia euroa. Miljardi­luokan investointeja tekevät myös Itä-Euroopan maat.

Suinkaan kaikki elpymispaketin rahat eivät mene investointeihin. Elpymispaketista rahoitetaan monenlaisia rakenteellisia uudistuksia, tutkimusta ja tuotekehitystä. Ne voivat kuitenkin epäsuorasti lisätä suomalaisyritysten tuotteiden kysyntää.

BF:n asiantuntija Helmi-Nelli Körkkö ottaa esimerkiksi Saksan kaavailemat tuet sähköautojen hankintaan. Maa on sijoittamassa vähäpäästöisten autojen hankintatukiin 2,5 miljardia euroa. Tarkoitus on vauhdittaa liikenteen sähköistymistä.

”Jo nyt on pulaa sähköautojen komponenteista ja akuista, ja jatkossa niistä on vielä suurempi pula. Suomi on mukana tässä arvoketjussa”, Körkkö sanoo.

Sama pätee latausverkoston rakentamiseen, johon kaikki isot EU-maat ovat tekemässä miljardiluokan investointeja. Se ei välttämättä tarkoita, että suomalaisyritykset pääsevät rakentamaan latauspisteet.

”Mutta kun latauspisteitä rakennetaan, tarvitaan esimerkiksi sovelluksia niiden hallintaan. Tällaisia mahdollisuuksia yritämme bongata”, Körkkö kertoo.

Elpymissuunnitelmista näkyy, että rahan­käyttöä leimaa vahvasti kansallinen itsekkyys. Kukin EU-maa pyrkii vauhdittamaan EU-rahalla omaa ja yritystensä kilpailukykyä. Päämääränä ei ole jakaa rahaa naapuri­maihin.

Silti osa rahasta valuu aina väistämättä lopulta ulkomaille.

”Hankintaketjut ovat kansainvälisiä. On vaikea kuvitella mitään projektia, joka pystyttäisiin rakentamaan täysin omin voimin”, sanoo BF:n Keski- ja Itä-Euroopan aluejohtaja Kirsi-Maarit Poljatschenko.

”Elpymisraha synnyttää mahdollisuuksien ketjun. Arvoketjun varrella voi syntyä mahdollisuuksia, joissa tarvitaan täsmäosaamista, jota voi olla esimerkiksi suomalaisella startupilla”, Körkkö sanoo.

Arvoketjun kautta syntyvät vaikutukset ovat merkittäviä siksikin, että suomalaiset yritykset ovat pääosin pieniä. Niiden voi olla vaikea päästä käsiksi isoihin hankkeisiin toisella puolella Eurooppaa.

Monimutkaisten ja pitkälle erikoistuneiden toimitusketjujen välityksellä ne voivat kuitenkin päästä osalliseksi elpymisrahasta.

”Pk-kenttä pääsee hankkeisiin mukaan pääosin isojen, monikansallisten yritysten kautta”, EK:n Ylikarjula sanoo.

Lue lisää: Näin Suomi käyttää EU:n antamat elvytys­miljardit: Tukea lämpöpumppujen asennukseen, työpaikkojen lataus­pisteille ja vety­teollisuuteen