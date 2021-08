Talouden kasvu oli elokuussa ennakoivan mittarin perusteella yhä voimakkainta liki 15 vuoteen.

Saksassa teollisuus on kasvanut voimakkaasti, vaikka autoteollisuudella on ollut pulaa komponenteista.

Euroalueen talouden elpyminen viime vuoden taantumasta jatkui vahvana elokuussa. Elpymistä hidasti silti hieman yritysten toimitusketjujen kangertelu.

Kohtalaisen luotettavasti talouskasvua ennakoiva ostopäälliköiden indeksi oli ennakkotietojen mukaan elokuussa 59,5 pistettä. Se tarkoittaa talouden kasvun olevan yhä voimakkainta liki 15 vuoteen. Heinäkuussa indeksi oli 60,2 pistettä.

Elokuussa palvelualojen kasvu oli ensi kertaa koronaviruspandemian aikana teollisuuden kasvua voimakkaampaan, mikä johtuu elinkeinotoiminnan rajoitusten poistamisesta.

"Vaikka deltamuunnoksen leviäminen aiheutti laajoja ongelmia eri puolella euroaluetta, koska se hillitsi kysyntää ja aiheutti ongelmia tarjonnassa, yritykset ovat hyötyneet rajoitustoimien keventämisestä”, sanoo indeksin tuottavan tutkimusyhtiö IHS Markitin ekonomisti Chris Williamson tiedotteessa.

Jos indeksi on yli 50 pistettä, se ennakoi bruttokansantuotteen kasvavan. Jos se on alle 50 pistettä, se on merkki bruttokansantuotteen supistumisesta.

IHS Markit tuottaa ostopäälliköiden indeksin 5 000:lle euroalueen yritykselle tekemästään kyselystä.

Huhti–kesäkuussa euroalueen kausivaihtelusta tasoitettu bruttokansantuote kasvoi Euroopan unionin tilastokeskuksen Eurostatin ennakkotietojen mukaan 2,0 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä.

Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) arvioi heinäkuun lopussa, että euroalueen talous kasvaa tänä vuonna 4,6 prosenttia ja ensi vuonna 4,3 prosenttia.

Keskeisiä syitä talouden valoisampiin näkymiin ovat koronavirusrokotteiden edistyminen, mikä on edesauttanut elinkeinotoiminnan rajoitusten purkamista.

Euroalueen talouden vahvistuminen piristää väistämättä myös Suomen taloutta, koska tavaraviennin arvosta 40 prosenttia menee euroalueelle.