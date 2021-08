Sähköautoyhtiö Teslan toimitusjohtaja Elon Musk kertoi mielipiteensä FSD Beta 9.2 -versiosta Twitterissä.

Elon Muskin mukaan Teslan Full Self-Driving -autopilottiohjelmistossa on vielä kehitettävää.

Teslan toimitusjohtaja Elon Musk ilmaisi maanantaina Twitterissä tyytymättömyyttään yhtiön kokeellisen Full Self-Driving -autopilottiohjelmiston FSD Beta 9.2 -versioon. Asiasta kertoivat muun muassa uutistoimisto Reuters sekä talouslehti The Wall Street Journal (WSJ).

”FSD Beta 9.2 ei itseasiassa ole mielestäni loistava, mutta autopilotti- ja tekoälytiimi työskentelee sen parantamiseksi mahdollisimman nopeasti”, Musk kirjoitti.

Teslan autopilottiominaisuuden turvallisuus on viime aikoina ollut suurennuslasin alla. Yhdysvaltain liikenneturvallisuusvirasto NHTSA tiedotti noin viikko sitten aloittavansa tutkinnan Teslan autopilotti­ominaisuudesta. Tutkinnan taustalla on yksitoista automaattiohjaukseen liittyvää onnettomuutta. Näissä onnettomuuksissa on loukkaantunut yhteensä 17 henkilöä sekä kuollut yksi.

WSJ:n mukaan myös kaksi liittovaltion senaattoria on pyytänyt Yhdysvaltain kauppakomissiota (FTC) selvittämään, onko Tesla markkinoinut autopilotti- ja FSD-ominaisuutta harhaanjohtavasti.

Viime viikolla Musk kertoi Teslan AI Day -tapahtumassa olevansa luottavainen siihen, että täysin itseohjautuvalla teknologialla voidaan saavuttaa ihmiskuskia korkeampi turvallisuus. Hän ei kuitenkaan suoraan kommentoinut autopilottiin kohdistuvaa tutkintaa.

Samassa tapahtumassa Musk kertoi yhtiön suunnittelevan Tesla Bot -nimisen humanoidirobotin prototyypin lanseerausta ensi vuonna.