Palvelualojen ammattiliiton sopimusasiantuntijan Raimo Hoikkalan mukaan liittoon tulee ravintola-alan työntekijöiltä usein yhteydenottoja työssä jaksamiseen ja tauottamiseen liittyen.

Ravintola-alan työolot puhuttavat sosiaalisessa mediassa.

Iltalehti uutisoi keskiviikkona Hesburgerin Vastuullinen työnantaja -kampanjan Jodelissa synnyttämästä kritiikkivyörystä. Jodel on anonyymi keskustelufoorumi, jota käytetään puhelinsovelluksen kautta.

Hesburgerin kampanjaa koskevassa keskustelussa ketjun nykyisiksi tai entisiksi työntekijöiksi esittäytyneet kommentoijat kertovat muun muassa loputtomasta kiireestä sekä työvoimapulasta.

”Tilauskanavan tilauksia ja siisteyttä ei ehtinyt todellakaan ylläpitää ja omaan työn jälkeensä oli jatkuvasti pettynyt, vaikka se johtui täysin ajan ja resurssien puutteesta. Mikään tuossa firmassa ei tuonut onnistumisen tunnetta”, eräs kommentoija kirjoittaa Jodelissa.

Toinen kommentoija kertoo, että vuoropäälliköt eivät ehdi vuoronsa aikana tekemään kaikkia pakollisia tehtäviä, kuten tilauksia, inventaarioita tai omavalvontaa. Hänen mukaansa kiireen seurauksena saattaa joutua tekemään jopa yhdeksän tunnin työpäiviä ilman taukoja.

Iltalehden haastatteleman Hesburgerin työntekijän mukaan Jodelin keskustelussa esiin tuodut ongelmat kiireestä, työvoimapulasta, tauottomista työpäivistä ja jopa palkatta työskentelystä omalla ajalla ovat hänelle tuttuja.

Haastateltavan mukaan ravintoloissa saatetaan myös painostaa työntekijöitä lähtemään kotiin kesken vuoron ilman, että heille maksetaan palkkaa työajasta, joka jää tekemättä.

”Motivaationa on se, että firma siinä säästäisi”, hän kertoo Iltalehdelle.

Työntekijöiden yhteydenottoja ja valituksia työolosuhteista ei haastateltavan mukaan oteta tosissaan ylemmällä esihenkilötasolla.

Hesburgerin operatiivinen johtaja Vesa Viitanen vastasi Iltalehden kysymyksiin Jodelissa esitetyistä väitteistä sekä haastateltavan kertomista asioista.

Hänen mukaansa Hesburger ei voi ottaa tarkemmin kantaa nimettömällä keskustelufoorumilla esitettyihin tilanteisiin.

Hän kuitenkin huomauttaa, että suureen joukkoon työntekijöitä mahtuu sekä positiivisia että negatiivisia kokemuksia.

”Teemme vuosittain useita kyselyitä koskien henkilöstömme työtyytyväisyyttä. Kyselyistä saatavat tulokset ovat säännöllisesti hyviä. Myöskään työsuojelutarkastuksissa ei ole tullut esiin laajempia ongelmia. Noudatamme ravintola-alan työehtosopimusta ja siihen liittyviä taukokäytäntöjä. Mikäli tietoomme tulee ongelmia tai epäkohtia, puutumme niihin välittömästi”, Viitanen kommentoi.

Palvelualojen ammattiliiton (Pam) sopimusasiantuntijan Raimo Hoikkalan mukaan Jodel-keskustelussa mainitut ravintola-alan ongelmat eivät varsinaisesti tule hänelle yllätyksenä.

”Ammattiliiton näkökulmasta haasteena on, että kyse on usein nuorista, joille monille ravintola-ala on ensimmäinen työpaikka. Työelämän ensikertalaisilla ei välttämättä ole tietoa oikeuksistaan. He eivät ole ammattiliiton jäseniä, ja meidän on vaikea massana tavoittaa heitä”, Hoikkala kertoo HS:lle.

Hänen mukaansa on myös hienoa, mikäli varsinkin nuoret ovat löytäneet Jodelista kanavan, jossa he voivat kertoa kokemuksistaan ja työoloistaan.

”Sitä kautta asioita pystytään myös tarvittaessa korjaamaan”, Hoikkala sanoo.

Vaikka kyse onkin anonyymistä keskustelufoorumista, Hoikkalan on vaikea uskoa, että kyseessä olisi järjestäytynyt pyrkimys mustamaalata Hesburgeria. Hoikkalan mukaan se kertoo jo jostakin, että Jodelissa esiintyneen kritiikin määrä on niin suuri. Keskustelussa on yli tuhat toistaan myötäilevää kommenttia.

Etenkin korona-aikana Pamiin on oltu yhteydessä työssä jaksamiseen ja tauottamiseen liittyvistä asioista, ja usein ongelmat liittyvät henkilöstömitoitukseen. Hoikkala ei kuitenkaan osaa yksilöidä, onko yhteydenottoja tullut juuri Hesburgeriin liittyen.

Jos työpaikalla esiintyy epäkohtia, Hoikkala neuvoo ensimmäisenä ottamaan yhteyttä yrityksen omaan luottamushenkilöön, jos sellainen on yritykseen valittu.

”Ensisijaisesti asioita pyritään korjaamaan yrityksessä sisäisesti. Mikäli se ei riitä, niin tarvittaessa liittokin tulee mukaan kuvioon. Jos asioita ei lähde korjaamaan, niin ne pysyvät ennallaan. Se on iso haaste.”

Ravintola-alalla kärsitään laajalti työvoimapulasta. Osa alan yrityksistä on kertonut joutuneensa supistamaan toimipisteiden aukioloaikoja tai jopa sulkemaan ravintoloita, koska työntekijöitä ei yksinkertaisesti ole tarpeeksi.

Etenkin korona-aika on pahentanut työvoimapulaa ravintoloissa, sillä moni alalta lomautettu on vaihtanut kokonaan toiselle alalle epävarmojen työnäkymien vuoksi.

Rajoitusten aiheuttaman epävarmuuden lisäksi myös varsinkin nuorten huonot kokemukset ravintola-alasta voivat Hoikkalan mukaan horjuttaa alan tulevaisuutta.

”Ravintola-alan vetovoima on heikentynyt eikä tällainen keskustelu julkisuudessa ainakaan lisää sitä vetovoimaa. Näihin asioihin toivoisi kiinnitettävän enemmän huomiota”, hän toteaa.