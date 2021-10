Pandemian aiheuttamat toimitusketjuongelmat ja ravintola-alan työvoimapula ovat vaikeuttaneet ravintoloiden avaamista, mutta KFC Finlandin toimitusjohtajan katse on kauempana tulevaisuudessa.

KFC Finlandin toimitusjohtaja Janne Einola sanoo, että ruokaketjua kiinnostavat kaikki Suomen kaupungit, joissa on vähintään 50 000 asukasta.

Pikaruokaketju Kentucky Fried Chicken eli KFC avaa ensimmäisen ravintolansa Suomeen 11. marraskuuta. Uppopaistetusta kanasta tunnetun ketjun ravintola avautuu Helsingin Itiksen kauppakeskukseen.

Sen jälkeen muutaman viikon sisään KFC-ravintola avataan Turkuun ja loppuvuoden aikana Espoon Sello- ja Iso Omena -kauppakeskuksiin, mutta tarkat aikataulut ovat vielä pimennossa.

”Se johtuu globaalista tilanteesta, jossa konttiliikenne on hyvinkin sekaisin. Laitteidemme toimitusaikataulu on hyvin epävarmaa, minkä takia emme voi vahvistaa tarkkoja päivämääriä ennen kuin kontti on varmasti Vuosaaren satamassa”, KFC Finlandin toimitusjohtaja Janne Einola toteaa.

Lue lisää: Suomen ensimmäiset KFC-ravintolat saapuvat syksyllä Helsinkiin, Espooseen ja Turkuun, ketju rekrytoi 200 työntekijää

Lue lisää: Hyllyillä on tyhjää ja tilauksissa viiveitä, koska globaalien toimitusketjujen herkkä tasapaino horjahti – HS kertoo, mistä häiriöt johtuvat

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun vuonna 1952 perustettu KFC pyrkii Suomen markkinoille. Ensimmäinen yritys tapahtui jo vuonna 1979. Tuolloin KFC julkaisi muun muassa Helsingin Sanomissa lehti-ilmoituksen, jossa ravintolatoiminnasta kiinnostuneita pyydettiin olemaan yhteydessä ketjun Euroopan pääkonttoriin.

KFC etsi pitkään Suomen markkinoille yhteistyökumppania, mutta sopivaa franchise-yrittäjää ei löytynyt. Lopulta Suomen franchising-oikeudet sai virolainen Apollo Group, joka pyörittää ketjua myös Baltiassa.

KFC:n emoyhtiö on puolestaan yhdysvaltalainen Yum Brands, joka omistaa myös muun muassa Taco Bell- ja Pizza Hut -ravintolaketjut.

Einolan mukaan KFC aikoo laajentua koko Suomen kattavaksi ketjuksi. Ensiaskeleet otetaan keväällä, kun ravintolat avataan Seinäjoen Ideaparkiin sekä Espoonlahden Lippulaiva-ostoskeskukseen.

”Haluamme olla koko Suomen kattava nopean palvelun ketju. Se tarkoittaa, ettemme keskity tiettyyn alueeseen, vaan meitä kiinnostavat kaikki Suomen kaupungit, joissa on 50 000 asukasta tai enemmän”, Einola toteaa.

Kunnianhimoinen suunnitelma tarkoittaa, että KFC aikoo lähivuosina avata useita ravintoloita eri puolille Suomea. Jonain vuosina voidaan avata muutama ravintola, toisina luku voi olla Einolan mukaan kaksinumeroinen.

KFC Finlandin toimitusjohtaja Janne Einolan mukaan ravintolaketjun valttikorttina työmarkkinoilla ovat työsopimukset, joilla ”pystyy elämään”.

Hänen mukaansa KFC:lle oleellista ei ole pelkkä läsnäolo jossain kaupungissa. Ketju voi odottaa ravintolan avaamista useamman vuoden, kunhan se saa haluamansa sijainnin.

”Eli emme avaa vain siksi, että jossain on neliöitä vapaana, vaan tarjolla pitää olla mielestämme paras paikka.”

KFC on tunnettu friteeratuista kanaruuistaan. Einola uskoo ketjulle olevan kysyntää jo senkin vuoksi, että suomalaisten kanan kulutus kasvaa vuosittain. Luonnonvarakeskuksen mukaan suomalainen söi viime vuonna keskimäärin 27,5 kiloa siipikarjaa eli pääasiassa kanaa.

Einolan mielestä KFC:n valttikortti on kanan ekologisuus punaiseen lihaan verrattuna. Joissain maissa KFC myy myös lihattomia tuotteita, joskaan ei paljon. Kasvisruoka on maailmanlaajuisesti kasvava trendi, ja Einola toivoo, että kasvisvaihtoehdot saadaan ketjun ruokalistoille mitä pikimmiten.

”Vuonna 2021 ruokalistoilla täytyy olla kasvissyöjille vaihtoehtoja, mutta meidän pitää lähteä liikkeelle niillä vahvuuksilla, joita KFC:lla on globaalisti", Einola sanoo.

Tällä hetkellä kasvisvaihtoehdot rajoittuvat salaatteihin, mutta KFC:n mukaan ensi vuonna menu täydentyy kasvis- ja vegaanituotteilla.

Einolan mukaan KFC erottuu kilpailijoistaan myös niin sanotun sosiaalisen syömisen ansiosta. Yhteisöllisyys korostuu, kun ravintolarajoitukset ovat hellittäneet viime kuukausina ja ihmiset janoavat jälleen toistensa seuraa, Einola sanoo. Hänen mukaansa KFC:n tarjonnassa korostuvat tuotteet, joita voi jakaa ystävien kesken.

Janne Einolan mukaan KFC:n ruuissa korostuu sosiaalinen syöminen, jossa annokset on luotu jaettavaksi.

Einola myöntää, ettei ajankohta uuden ravintolaketjun lanseeraamiselle ei ole otollisin. Hänen mukaansa ketjun toimintaa on kuitenkin suunniteltu kauaskatseisemmin.

”Haluan uskoa, että kun katsomme 12 kuukautta eteenpäin, asiat ovat normalisoituneet ainakin jollain tavalla.”

KFC on paininut alan ongelmien kanssa: työvoimaa ei ole tahtonut löytyä. Yhteensä ensimmäisten neljän ravintolan on tarkoitus työllistää noin 200 työntekijää, ja Einolan mukaan ketju on onnistunut löytänyt tähän mennessä tarvitsemansa työvoiman.

Hänen mukaansa KFC on tarjonnut työntekijöille sopimukset, joilla ”pystyy elämään” eli pääsääntöisesti 30 työtuntia viikossa. Lisäksi ketju tarjoaa työntekijöilleen Einolan mukaan kattavan perehdytyksen.

Ravintola-alan heikoista työoloista on viime kuukausina käyty keskustelua, jolta Einolan mukaan ei ole voinut välttyä. HS kertoi lokakuussa, kuinka esimerkiksi Espresso House -kahvilaketju on laiminlyönyt työntekijöidensä hyvinvointia.

Lue lisää: Kun ”superstara” ei enää jaksa tehdä maailman parasta kahvia – Suomen suurimman kahvilaketjun työolot ovat ajaneet nuoria väsymykseen

”Jo ennen tätä keskustelua olemme miettineet, miten haluamme toimia, jotta jokaisella työntekijällä on hyvä olla.”

Edellä mainitut työsopimukset ja perehdyttäminen ovat Einolan mukaan avainasemassa.

”Lisäksi Suomessa on hyvin selkeä työlainsäädäntö. Uskon, että työhyvinvointi syntyy sitä noudattamalla ja varmistamalla, että esimiehet tietävät raamit, joiden puitteissa työtä tehdään.”

Entä palkka? Ravintola-alalla palkat ovat usein suomalaisten palkansaajien keskiarvo- ja mediaaniansioita alemmat.

”Maksamme työehtosopimuksen mukaista palkkaa, emmekä ole lähteneet siihen, että maksaisimme yli taulukkopalkan. Esimiesten palkat ovat sillä tasolla, mitä markkinat vaativat”, Einola toteaa.

Hän korostaa uudelleen, että KFC takaa hyvin viikkotyötunteja.

”Palkkauksessa ei aina ole oleellista yksikköhinta vaan kokonaisuus, eli kuinka paljon työtä pystytään tarjoamaan.”