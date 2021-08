Yhdysvaltojen keskuspankin pääjohtaja Jerome Powell pitää perjantaina puheen, jota odotetaan markkinoilla suurella mielenkiinnolla.

Syksy saattaa merkitä muutoksia rahapolitiikkaan Yhdysvalloissa ja euroalueella.

Suuret odotukset kohdistuvat Yhdysvaltojen keskuspankin pääjohtajan Jerome Powellin puheeseen perjantaina keskuspankkiirien kokouksessa Jackson Holessa.

Keskeinen kysymys on, vihjaako hän arvopaperiostojen vaiheittaisen vähentämisen aloittamisesta. Yhdysvaltojen talous elpyy voimakkaasti ja inflaatiovauhti oli heinäkuussa 5,4 prosenttia.

Finanssiyhtiö Nordean päästrategi Jan von Gerich pitää todennäköisenä, että pääjohtaja Powell antaa vihjeen perjantaina.

”Rahapolitiikasta päättävän avomarkkinakomitean pöytäkirjojen perusteella arvopaperiostojen vähentämisestä on jo keskusteltu. Jackson Hole on perinteisesti ollut tilaisuus, jossa Yhdysvaltojen keskuspankin pääjohtajat ovat antaneet vihjeitä rahapolitiikan muutoksista. Eri asia on sitten se, millä tavoin Powell asian ilmaisee.”

Nykyisin se ostaa markkinoilta kuukausittain 120 miljardin dollarin arvosta liittovaltion joukkolainoja ja asuntovakuudellisia arvopapereita varmistaakseen, että pankit voivat antaa lainaa yrityksille ja kotitalouksille.

Rahapolitiikassa sanamuodoilla on suuri merkitys, koska niiden perusteella markkinoilla tehdään markkinoilla pitkälle ulottuvia johtopäätöksiä.

Vuonna 201 pääjohtaja Ben Bernanken lausunto arvopaperiostojen vähentämisestä tulkittiin markkinoilla merkiksi siitä, keskuspankki olisi piakkoin muuttamassa ohjauskorkoaan. Seurauksena oli paniikki arvopaperimarkkinoilla.

Rahapolitiikkaan erikoistunut tutkija Antti Suvanto pitää myös todennäköisenä, että pääjohtaja Powell vihjaa perjantaina arvopaperiostojen vähentämisestä.

”Viiden vuoden keskiarvona inflaatiovauhti on kutakuinkin kaksi prosenttia eli keskuspankin hintavakaustavoitteen mukainen. Jos inflaatiovauhti pysyy yhä edelleen selvästi yli kahden prosentin, keskuspankilla on ilman muuta paineita alkaa vähentää arvopaperiostoja vaiheittain.”

Toistaiseksi keskuspankki pidättäytynyt uusista rahapoliittisista toimista, koska se pitää inflaatiota eli hintojen voimakasta kallistumista tilapäisenä. Seuraava kysymys onkin, kuinka paljon inflaatio mahdollisesti lähiaikoina vaimenee.

”Jos asiaa tarkastellaan pidemmän aikavälin näkymien perusteella, kokonaiskuva muuttuu epäselvemmäksi, koska meillä ei ole vielä varmuutta, miten keskuspankki tulkitsee uutta hintavakaustavoitettaan.”

Uuden tavoitteen mukaan inflaatiovauhdin pitäisi olla keskimäärin kaksi prosenttia pidemmän aikavälin kuluessa. Epäselvää on, kuinka monen vuoden keskiarvosta inflaatiovauhti lasketaan.

Suvanto uskoo keskuspankin arvioineen oikein, että inflaation voimakas kiihtyminen kesällä on tilapäistä. Koronaviruspandemian aikana kotitalouksien säästöt ovat kasvaneet runsaasti, ja niitä käytetään nyt kulutukseen.

Ajan mittaan kulutuksen kasvu todennäköisesti hiipuu, mikä puolestaan hidastaisi inflaatiovauhtia viime kuukausien runsaasta viidestä prosentista.

”Talouden elpyessä voimakkaasti ja palautuessa kohti normaalitilaa, keskuspankki joutuu vähentämään arvopaperiostoja sekä myöhemmin nostamaan korkoa. Arvopaperiostojen jatkaminen ikuisesti ei ole missään tapauksessa perusteltua.”

Kesäkuussa Yhdysvaltojen keskuspankki vihjasi, että ohjauskorkoa nostetaan vuonna 2023. Tosin osa sijoittajista uskoo, että ohjauskorkoa muutetaan jo ensi vuoden syksyllä.

Arvopaperiostojen vähentäminen johtaa rahoitusolojen kiristymiseen. Se tarkoittaa, että lainaa ei saa enää yhtä edullisin ehdoin kuin aikaisemmin.

Arvopaperiostot lisäävät ensiksi liikepankkien hallussa olevan keskuspankkirahan määrää. Kun pankeilla on runsaasti keskuspankkitalletuksia, niillä on kannustin lisätä lainanantoaan kotitalouksille ja yrityksille.

Keskuspankkirahan lisääminen joka kuukausi arvopaperiostoilla ei kuitenkaan välittömästi lisää lainanantoa vaan siinä on aina viivettä.

”Kun arvopaperiostoja vähennetään, se ei kiristä lainamarkkinoita kovin paljon eikä ainakaan nopeasti, koska liikepankeilla on joka tapauksessa runsaasti keskuspankkirahaa eli talletuksia keskuspankissa. Huomattavasti suurempi vaikutus lainamarkkinoihin on koron kohottamisella”, Suvanto sanoo.

Toisaalta pelkästään odotukset koronmuutoksista saattavat vaikuttaa nopeasti arvopaperimarkkinoihin. Osakkeet alkavat yleensä halventua tuntuvasti, jos suuri osa sijoittajista alkaa odottaa koronnostoa lähiaikoina. Juuri tämä oli se paniikki, joka ryöpsähti vuonna 2013.

Jos tulevaisuuden inflaatio-odotukset kiihtyisivät selvästi yli kahteen prosenttiin, keskuspankki on tukalassa asemassa. Toistaiseksi odotukset inflaatiosta ovat pysyneet kahden prosentin tuntumassa, mutta vaarana on niiden kasvaminen, jos keskuspankki ei tee mitään.

”Inflaatio-odotukset toteuttavat usein itseään, ja niihin vaikuttaminen on hankalaa. Inflaatio-odotusten taltuttaminen saattaisi edellyttää niin voimakasta rahapolitiikan kiristämistä, että vaarana olisi taantuma vähän niin kuin 1980-luvun alussa”, Suvanto sanoo.

Euroalueella talouden elpyminen ja inflaatiovauhti ovat selvästi hitaampia kuin Yhdysvalloissa. Siitä huolimatta suuri kysymys on, milloin Euroopan keskuspankki mahdollisesti kertoo uutta tietoa arvopaperiostoista.

Euroopan keskuspankilla on käynnissä kaksi osto-ohjelmaa.

Koronaviruspandemian taloudellisia vaurioita torjuakseen se on ilmoittanut ostavansa markkinoilta enintään 1 850 miljardin euron arvosta arvopapereita, joista suurin osa eurovaltioiden joukkolainoja. Tämä hätärahoitus jatkuu ainakin maaliskuun loppuun saakka.

Pandemian takia aloitetun hätärahoituksen lisäksi Euroopan keskuspankki ostaa toisessa osto-ohjelmassa kuukausittain 20 miljardin euron arvosta arvopapereita markkinoilla.

Euroopan keskuspankki ilmoittaa rahapoliittisista päätöksistään 9. syyskuuta. Päätöksiin vaikuttaa myös samana päivänä julkaistava uusi suhdanne-ennuste.

Nordean päästrategin von Gerichin mielestä on epätodennäköistä, että keskuspankki vielä syyskuussa kertoisi jotain uutta arvopaperiostojen päättämisestä.

”Koronaviruksen deltamuunnos jyllää eri puolilla maailmaa, minkä takia talouden näkymät ovat muuttuneet epäselvemmiksi. Lisäksi markkinakorot ovat laskeneet. Näiden syiden takia en usko, että koronaviruspandemian takia aloitetun osto-ohjelman päättämisestä kerrotaan vielä syyskuussa. Todennäköisesti sen aika on joulukuussa.”

Euroopan keskuspankki on myös painottanut, että pandemian takia aloitettua hätärahoitusta jatketaan niin pitkään, kunnes se arvioi kriisivaiheen päättyneen.

”En usko, että uudessa suhdanne-ennusteessa arvioidaan inflaation kiihtyvän merkittävästi. Jos tämä oletus pitää paikkansa, uuden hintavakaustavoitteen mukaan ei ole perusteita ryhtyä vielä toimiin”, sanoo Suvanto.

Uuden tavoitteen mukaan inflaation on oltava keskipitkällä aikavälillä kaksi prosenttia. Aikaisemmin tavoitteena oli hieman alle kahden prosentin inflaatiovauhti keskipitkällä aikavälillä.

Uusi tavoite on myös symmetrinen: inflaatiovauhti voi tilapäisesti olla kahden prosentin tavoitetta nopeampaa tai hitaampaa.

Suvanto korostaa, että EKP joutuu seuraamaan vielä huolellisesti pandemian kehittymistä ja arvioimaan sen vaikutuksia talouteen.

”Toinen kysymys on sitten se, missä määrin pandemian perintö rasittaa taloutta ja kuinka pitkään. Olemme jo havainneet, että työvoiman tarjonnassa on tapahtunut muutoksia, jotka näkyvät myös Suomessa. Lisäksi pandemia on lisännyt taloudellista eriarvioisuutta, ja tämä eriarvoisuus rasittaa julkisia talouksia ja hidastaa talouskasvua pidemmän aikaa.”

Viime vuoden taantumasta elpyminen johtaa kasvupyrähdykseen, mutta sen jälkeen palataan Suvannon mukaan euroalueen talouden pitkään jatkuneiden ongelmien pariin: väestön vanhenemiseen ja työn tuottavuuden kasvun hidastumiseen, jotka vaimentavat talouskasvua.

”Uskon, että pandemian opetuksena aletaan keskittyä yhä enemmän innovointiin. Ilmastonmuutoksen torjuminen entistä vakavammin voi olla parhaimmillaan jopa talouskasvua tukevaa, kun uusia innovaatioita kehitetään. Tämä on myös yksi EU:n elvytysrahoituksen tavoite.”

Koronaviruksen deltamuunnoksen taloudelliset vaikutukset tuskin kasvavat kovin suuriksi, jos väestön rokottaminen euroalueella sujuu joutuisasti. Mitä suurempi osa väestöstä on rokotettu, sitä vähemmän on tarvetta uusille rajoituksille.

Suvannon mielestä suurin riski on deltamuunnoksen leviäminen kehitysmaissa.

”Parasta kehitysapua olisi, jos rikkaat valtiot maksaisivat köyhien valtioiden rokotteita, jotta vältetään sekasorto köyhissä valtioissa. Sekasorrosta seuraisi poliittista epävakautta, jolla olisi väistämättä kielteisiä vaikutuksia myös maailmantalouteen.”

Monet kehitysmaat ovat myös tärkeitä raaka-aineiden tuottajia. Sekasorto voisi häiritä myös niiden tuotantoa.

Entä sitten euroalueen korkotaso: milloin Euroopan keskuspankki alkaa nostaa ohjauskorkojaan?

”Siihen on vielä matka. Meidän ennusteemme ulottuu vuoden 2023 loppuun, emmekä odota koronnostoa tällä aikavälillä”, sanoo von Gerich.