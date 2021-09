Maatalouden ilmastotoimia on tuettu miljardeilla, mutta tulokset ovat laihoja – Turvepeltojen päästöihin keskittyminen toisi tuloksia nopeasti, sanovat tutkijat

Nykyiset ohjauskeinot eivät vähennä maatalouden päästöjä. MTK uskoo, että oikeilla kannusteilla 30 prosentin päästövähennys on realistinen.

2000-luvulla uutta turvepeltoa on raivattu Suomessa noin 50 000 hehtaaria, lähinnä nautakarjatilojen lannanlevityksen tarpeisiin.

Maatalouden kasvihuonekaasupäästöt eivät ole vähentyneet Suomessa eivätkä koko Euroopan unionissa, vaikka alan viherryttämiseen on osoitettu mittavia julkisia tukia.

Vuosina 2014–2020 koko EU:ssa tuettiin maatalouden ympäristötoimia runsaalla 100 miljardilla eurolla. Suomessa ympäristö­toimiin käytettiin samalla ajanjaksolla 1,6 miljardia euroa.

Vaikka viljelijät on pantu tukien ehtona tekemään monenlaisia toimia, päästövähennyksiä ei ole syntynyt.

Tukien tehottomuuteen kiinnitti huomiota EU:n budjetin käyttöä valvova tilintarkastus­tuomioistuin.

Se julkaisi kesäkuussa raportin 100 miljardin euron ympäristötukien vaikutuksista. EU-budjetista noin 40 prosenttia menee maataloustukiin, ja tästä neljännes on ohjattu erilaisiin ympäristöhaittoja vähentäviin tukiin.

Selvityksen tulos: Tuilla rahoitetut toimet eivät ole vähentäneet maatalouden kokonaispäästöjä lainkaan. Alan päästöt Euroopassa ovat yhtä suuret kuin vuonna 2010.

Tilanne on sama myös Suomessa. Päästöt eivät ole vähentyneet 20 vuoteen.

Viime vuonna maatalouden hiilidioksidi-, metaani- ja typpioksiduulipäästöt Suomessa olivat hiilidioksidiksi muutettuna 6,4 miljoonaa tonnia, 14 prosenttia Suomen kokonaispäästöistä.

Lisäksi alan päästöihin luetaan maankäytöstä ja maankäytön muutoksista aiheutuvat päästöt, tärkeimpinä viljelysmaan aiheuttamat päästöt. Nämä päästöt ovat jopa hivenen kasvaneet 2000-luvulla.

Epäsuhta jaettujen tukien ja saatujen tulosten välillä kertoo perustavanlaatuisista ongelmista tukijärjestelmässä.

EU-tilintarkastajat kiinnittivät raportissaan huomiota siihen, että vaikka neljännes EU:n maataloustuista on kohdennettu ilmastotoimiin, toimien vaikuttavuudelle ei ole asetettu tavoitetta.

Tilintarkastajat suosittelivat, että jatkossa jäsenmaat asettaisivat maataloudelle päästövähennystavoitteen. Tällöin komissio valvoisi, että jäsenmaat käyttävät maataloustuet niin että tuilla myös saadaan tuloksia aikaan.

Tilintarkastajien mukaan tuet ovat lisäksi osin ristiriidassa ilmastotavoitteiden kanssa. Raportin mukaan EU-tuet eivät esimerkiksi kannusta vähentämään eläinten ruoansulatuksesta syntyviä päästöjä.

” Ongelmia on myös Suomen kansallisissa maataloustuissa.

Noin neljännes maatalouden päästöistä on peräisin eläinten ruoansulatuksesta. Suurin osa tästä on nautojen tuottamaa metaania.

Tilintarkastajien mukaan tuet eivät kuitenkaan ohjaa vähentämään nautakarjan määrää vaan päinvastoin tarjoavat esimerkiksi markkinointitukia lihankulutuksen lisäämiseksi.

Ongelmia on myös Suomen kansallisissa maataloustuissa, joita maksetaan EU-tukien lisäksi. Kansallisten tukien osuus alan kokonaistuista on yli puolet. Niistä 30 prosenttia on kohdennettu erilaisiin ympäristöhaittoja vähentäviin toimiin.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkijat selvittivät kansallisten ympäristötukien tehokkuutta joulukuussa julkaistussa tutkimuksessaan. Heidän mukaansa tukia vaivasi tehottomuus.

”Ilmastosuojelun näkökulmasta ympäristökorvauksiin käytetty rahoitus jakautuu liian laajalle alalle ja liian moniin toimiin. Sama summa tehokkaaksi tiedettyihin päästö­vähennys­toimiin kohdennettuna pienentäisi päästö­vähennys­kustannuksia hiili­dioksidi­ekvivalentti­tonnia kohden”, tutkijat kirjoittavat.

Tutkijoiden mukaan Suomessa on yksi ylivoimaisen tehokas päästövähennyskohde: turvepellot.

Turvemaiden viljelyn kasvi­huone­kaasu­päästöt ovat jopa seitsen­kertaiset kivennäis­maihin verrattuna. Vain kymmenesosa Suomen pelloista on turvepeltoja, mutta ne tuottavat yli puolet maatalouden päästöistä.

Viime vuonna turvepeltojen päästöt olivat hiilidioksidiksi muutettuna 8,4 miljoonaa tonnia. Kaiken lisäksi turvepeltojen päästöongelma vain pahenee koko ajan: 2000-luvulla uutta turvepeltoa on raivattu noin 50 000 hehtaaria, lähinnä nauta­karja­tilojen lannanlevityksen tarpeisiin.

Ongelma on EU:n laajuinen. Turvepeltojen osuus Euroopan viljelyalasta on kaksi prosenttia, mutta ne aiheuttavat viidenneksen EU:n maatalouden päästöistä. Suurimmat päästöt aiheutuvat Saksassa, Puolassa ja Romaniassa.

Tutkijoiden joukossa on laaja yksituumaisuus siitä, että turvepeltoihin keskittymällä maataloudessa on mahdollisuus saada aikaan nopeita päästövähennyksiä.

”Jatkossa ilmastonmuutosta hillitsevät toimenpiteet pitäisi keskittää turvepelloille”, Luken tutkijat kirjoittavat.

Turvepeltojen päästöjä voidaan hillitä monella tapaa, esimerkiksi nurmiviljelyllä ja veden korkeuden nostolla. Sekin auttaisi, jos turvepelloilla siirryttäisiin yksivuotisten kasvien viljelystä monivuotisiin kasveihin.

Lähes kolmannes turvemaista on nyt yksivuotisten kasvien viljelykäytössä, mikä on ilmastolle erityisen haitallista. Päästöt vähenisivät myös, jos viljely huonokuntoisilla turvemailla yksinkertaisesti lopetettaisiin.

Ilmastotoimista kaikkein vaikuttavin olisi kuitenkin ennallistaminen, sanoo Luken tutkimusprofessori Kristiina Regina. Se edellyttää, että ojat tukitaan ja kuivatettu turvepelto päästetään jälleen veden valtaan. Toimi olisi nopeakin, ja päästöt pellolta voisivat lakata jo vuodessa.

Muita vaikuttavia toimia olisivat kosteikkoviljelyyn siirtyminen ja metsitys.

Toimet aiheuttavat kustannuksia, riskejä ja tulonmenetyksiä, eikä niihin nykyisellään ole kannusteita. Luken Regina huomauttaa tuoreessa blogikirjoituksessaan, että järjestelmä palkitsee mahdollisimman suuren peltoalan ylläpidosta, joten huonostakaan pellosta ei kannata luopua.

”Rahaa käytetään enemmän erilaisten tukien kautta turvepeltojen viljelyn jatkamiseen kuin niiden päästöjen vähentämiseen”, hän kirjoittaa.

Myös viljelijöiden etujärjestö MTK toteaa omassa ilmastotiekartassaan, että turvepeltojen päästöjen vähentäminen on keskeinen keino maatalouden päästöjen vähentämiseksi mutta nykyiset ohjauskeinot eivät kannusta toimiin.

Esimerkiksi pohjaveden nostaminen turvepellolla aiheuttaa viljelijälle satoon liittyviä riskejä sekä maataloustukien menettämisen riskin, jos peltoa ei katsota enää tukikelpoiseksi.

” Nykytoimin maatalouden päästövähennykset etenevät hitaasti.

EU-tukia pitäisikin korjata niin, että ne luovat kannusteet turvepeltojen päästöjen vähentämiseen esimerkiksi pohjaveden pintaa nostamalla tai ennallistamalla, toteaa EU-tilintarkastajien raportti.

Samansuuntaisen ehdotuksen teki kesällä Sitra, kun se selvitti toimia, joilla Suomen päästövähennykset saadaan 1,5 asteen lämpenemistavoitteen edellyttämälle uralle.

”Taataan kosteikkoviljelylle oikeus maataloustukiin ja poistetaan vähitellen maataloustuet turvemailta, joilla vedenpintaa ei pidetä korkealla”, raportissa esitetään.

Nykytoimin maatalouden päästövähennykset etenevät hitaasti. Teknologian tutkimus­keskuksen VTT:n arvion mukaan maatalouden päästöt vähenevät nykyisillä ohjauskeinoilla vain 6 prosenttia vuodesta 2005 vuoteen 2035 mennessä.

Oikeilla kannusteilla maatalouden päästöt voisivat MTK:n mukaan vähentyä merkittävästi nopeammin.

Huonokuntoisia turvepeltoja voitaisiin MTK:n mielestä ennallistaa tai poistaa käytöstä, mutta se edellyttää tulonmenetysten korvaamista viljelijälle. Samoin viljelijöille pitäisi luoda kannusteet vedenpinnan pitämiseen korkealla.

Järjestön ilmastotiekartan mukaan esimerkiksi maatalouden päästöt voisivat vähentyä 30 prosenttia vuoteen 2035 mennessä.

”Skenaariota voidaan pitää jo nykytiedon valossa saavutettavissa olevana, jopa realistisena, jos ohjauskeinoihin liittyvät haasteet saadaan ratkaisua”, suunnitelmassa todetaan.