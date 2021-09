Nordean mukaan kasvun suurimpana esteenä eivät ole enää koronarajoitteet vaan käytettävissä olevat tuotannon resurssit.

Nordean mukaan etenkin työmarkkinatilanne on muuttunut nopeasti massalomautuksista työvoimapulaksi, mutta pullonkauloja löytyy myös teollisuuden kapasiteetissa. Subway oli työvoimapulan vuoksi tilapäisesti suljettuna elokuussa.

Finanssiyhtiö Nordea nostaa tuoreimmassa talousennusteessaan Suomen tämän vuoden talouden kasvuennusteen 3,5 prosenttiin. Kasvun odotetaan hidastuvan asteittain kolmeen prosenttiin ensi vuonna ja kahteen prosenttiin vuonna 2023.

Yhtiön mukaan poikkeuksellisen nopea nousu syvästä suhdannekuopasta on johtanut tilanteeseen, jossa suurimpana kasvun esteenä eivät enää ole koronarajoitteet tai heikko kysyntä vaan käytettävissä olevat resurssit.

Nordean tiedotteessa todetaan, että etenkin työmarkkinatilanne on muuttunut nopeasti massalomautuksista työvoimapulaksi, mutta pullonkauloja löytyy myös teollisuuden kapasiteetissa.

”Nyt kapasiteetin puute ja ongelmat globaaleissa tuotantoketjuissa sekä työvoiman saatavuus estävät reagoinnin nopeasti kasvaneeseen kysyntään. Kasvun jatkuminen nopeana edellyttää, että näihin pullonkauloihin löytyy ratkaisuja”, Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu sanoo tiedotteessa.

Nordean mukaan toipuminen koronakriisistä jatkuu, vaikka nopein kasvun vaihe on jo takanapäin. Myös laajalti leviävä koronaviruksen deltavariantti uhkaa kasvua erityisesti monissa nousevissa talouksissa, joissa rokotuskattavuus on matala.

Pääekonomisti Koivun mukaan tulevia inflaatiopaineita ja korkonäkymiä mietittäessä erityisesti työmarkkinatilanteen kehittyminen on oleellista.

”Yhdysvalloissa palkat ovat nousseet jo toipumisvaiheessa poikkeuksellisen vahvasti. Myös euroalueella odotamme mielenkiinnolla, kiihdyttävätkö nykyiset reippaat inflaatiolukemat ja ripeä toipuminen palkkakehitystä”, Koivu toteaa tiedotteessa.

Nordean ekonomistin Juho Kostiaisen mukaan talouden nopea toipuminen on parantanut työllisyystilannetta nopeasti. Avoimia työpaikkoja on ennätyksellisen paljon, ja pula osaavasta työvoimasta rajoittaa yritysten kasvumahdollisuuksia. Samaan aikaan työttömänä tai lomautettuna on lähes 300 000 henkilöä, Kostiainen toteaa.

Ennusteen mukaan talous on palautumassa kohti normaalia tuotannon tasoa, mutta julkiseen talouden alijäämä on jäämässä pysyväksi. Siksi elvyttävän talouspolitiikan jatkamiselle ensi vuonna on Kostiaisen mukaan vain vähän perusteita.