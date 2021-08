Cookin omaisuuden arvioidaan olevan jo nyt noin 1,5 miljardia dollaria.

Teknologiayritys Applen toimitusjohtaja Tim Cook on johtanut yhtiötä jo kymmenen vuoden ajan. Hän korvasi tehtävässä Steve Jobsin, joka oli yksi yhtiön perustajista.

Vaihdoksen yhteydessä Cookille sorvattiin palkkio­sopimus, jonka viimeisen ja kymmenennen erän hän saa yhdysvaltalaisen mediayhtiö Bloombergin mukaan tällä viikolla.

Applen osakkeina maksettavat palkkiot ovat vuosien varrella kasvattaneet Cookin omaisuutta yhtiön pörssikurssin noustessa alati korkeampiin lukemiin.

Bloombergin mukaan nämä palkkiot ovat tehneet Cookista jo nyt miljardöörin. Hänen omaisuutensa arvoksi arvioidaan noin 1,5 miljardia dollaria.

Tämän viikon osakepalkkio on kuitenkin noussut arvoltaan omaan luokkaansa. Bloombergin laskelmien mukaan Cook tulee saamaan sopimuksensa viimeisessä palkkio­erässä noin 5 miljoonaa Applen osaketta, joiden arvo on noin 750 miljoonaa dollaria.

Osa palkkiosta oli Bloombergin mukaan sidottu Applen osakkeen arvon kasvuun, jonka piti ylittää menneen kolmen vuoden aikana vähintään kaksi kolmasosaa S&P 500 -indeksin yrityksistä. Teknologiayhtiön osakkeen kehitys riitti tämän ehdon täyttämiseen selvästi.

Cook sanoi vuonna 2015, että aikoo antaa pois suurimman osan omaisuudestaan. Bloombergin mukaan hän on jo lahjoittanut miljoonien arvosta Applen osakkeita.

Apple on kasvanut Cookin alaisuudessa valtavaa vauhtia. Sen liikevaihto on yli kaksinkertaistunut ja sen osakkeen hinta on yli kymmenkertaistunut.

Cook on ollut yhtiön palveluksessa 1990-luvun loppupuolelta lähtien. Hän eteni pian yhtiön operatiiviseksi johtajaksi ja Jobsin kakkosmieheksi, kunnes hän lopulta otti Applen johtoonsa kymmenen vuotta sitten.