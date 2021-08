Politico tunnetaan Yhdysvalloissa tekemästään politiikan journalismista.

Saksalainen kustantaja Axel Springer ostaa yhdysvaltalaisen Politico-uutissivuston. Yhtiöt kertoivat asiasta torstaina.

Kaupassa saksalaisen kustantajan omistukseen siirtyy myös Politicon teknologiasivusto Protocol.

Politico ja Axel Springer olivat jo ennen kauppaa yhteistyössä toistensa kanssa. Ne omistivat yhdessä Politicon Euroopan sisarsivuston, joka siirtyy nyt kokonaan saksalaiskustantajan omistukseen.

Politico tunnetaan Yhdysvalloissa tekemästään politiikan journalismista. Sen perustivat vuonna 2007 entiset Washington Postin työntekijät.

Yhtiön mukaan sillä on Pohjois-Amerikassa 700 työntekijää, joista yli puolet on toimituksellista henkilökuntaa. Lisäksi Politico Europe työllistää yhtiön mukaan lähes 200 henkilöä. The New York Timesin mukaan Politicon liikevaihto on noin 200 miljoonaa dollaria (179 miljoonaa euroa).

Axel Springer omistaa muun muassa saksalaisen iltapäivälehti Bildin, sanomalehti Weltin sekä Insider-uutissivuston. Yhtiö työllistää yli 16 000 ihmistä ja sen liikevaihto oli 3,1 miljardia euroa vuonna 2019.

Osapuolet eivät kertoneet julkisuuteen kaupan arvoa, mutta sekä The New York Times että CNN raportoivat sen olevan yli miljardi dollaria.

Politicon nykyinen omistaja Robert Allbritton kertoo päättäneensä myydä sivuston, koska uskoo suuremman yritysomistajan pystyvän kasvattamaan Politicon liiketoimintaa häntä paremmin.

Allbritton jatkaa kaupan jälkeen Politicon kustantajana. Axel Springer sanoo tiedotteessaan, että Politicon ja sen sisarjulkaisujen johto pysyy ennallaan. Yhtiön mukaan julkaisut pysyvät itsenäisinä ja erillään Axel Springerin muista Yhdysvalloissa toimivista mediabrändeistä.

Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä.