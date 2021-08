Uusi matkustaja-autolautta on yhtiön mukaan varusteltu uusimmalla ympäristöteknologialla.

Wasalinen uusi Aurora Botnia -matkustaja-autolautta aloittaa liikennöinnin Vaasan ja Uumajan välisellä reitillä lauantaina 28. elokuuta. Aluksessa on 68 hyttiä ja 800 matkustajapaikkaa.

Rauma Marine Constructionsin (RMC) telakalla rakennettu lautta kastettiin virallisesti aiemmin tällä viikolla kotikaupungissaan Vaasassa.

Lautan rakennustyöt aloitettiin syyskuussa 2019. Kaksi vuotta kestänyt projekti maksoi yhteensä 120 miljoonaa euroa.

Wasalinen ja RMC:n mukaan Aurora Botnia on varustettu uusimmalla ympäristöteknologialla ja se täyttää ensimmäisenä matkustaja-autolauttana maailmassa clean design -luokkamerkin kriteerit.

Wasalinen toimitusjohtaja Peter Ståhlberg kutsuukin alusta ”maailman ympäristöystävällisimmäksi matkustajalaivaksi”.

Aluksen pääkoneet toimivat ensisijaisesti nesteytetyllä maakaasulla, mikä yhtiöiden mukaan vähentää aluksen rikki-, typpi- ja hiilidioksidipäästöjä. Aluksessa voidaan käyttää polttoaineena myös biokaasua. Lisäksi lautta pystyy hoitamaan liikenteen satamiin myös sähkön voimalla, mikä vähentää päästöjä ja aluksessa syntyvää melua.

”Sekä tilaajan että ympäristön kannalta on ensiarvoisen tärkeää rakentaa laivoja, jotka kestävät aikaa. Tänään rakennettavien laivojen on kyettävä liikennöimään myös kymmenien vuosien kuluttua ilman massiivisia muutostöitä tai pahimmillaan romuttamista. Aurora Botnian biokaasuvalmius on yksi tapa vastata tähän haasteeseen”, RMC:n toimitusjohtaja Jyrki Heinimaa sanoo tiedotteessa.