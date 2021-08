Päätös on alustavasti tarkoitus tehdä ensi kesään mennessä. Suunnitelman toteutuessa F-Secure erikoistuu yhä voimakkaammin yritysten tietoturvatuotteisiin ja -konsultointiin.

Tietoturvayhtiö F-Securen hallitus on päättänyt aloittaa selvityksen yhtiön kuluttajaliiketoiminnan mahdollisesta listaamisesta erillisenä yhtiönä Helsingin pörssiin.

Suunnitelmaa voi pitää odotettuna, sillä yhtiö on jo useamman vuoden ajan investoinut runsaasti nimenomaan yritysliiketoimintaan, jossa kasvu on ollut voimakkaampaa kuin kuluttajaliiketoiminnassa.

”Yritysliiketoiminnalla ja kuluttaja­liiketoiminnalla on erilainen dynamiikka: yritysasiakkaat etsivät aivan erilaisia ratkaisuja kuin kuluttajat. Olemme myös päättäneet, että yritystuotteille ja -palveluille tulee oma tuotemerkki”, sanoo toimitusjohtaja Juhani Hintikka.

Tiistaina iltapäivällä yhtiön osake kallistui Helsingin pörssissä 11 prosenttia 4,76 euroon.

Hintikka korostaa, että päätöstä kuluttajaliiketoiminnan eriyttämisestä ei ole tehty ja sillä välin sitä kehitään aivan normaalisti. Yhtiön hallitus päättää mahdollisesta eriyttämisestä ensi kesään mennessä.

”Meillä pitäisi olla rahalliset valmiudet investoida yhä enemmän myös kuluttajaliiketoimintaan, jossa on nähtävissä kasvumahdollisuuksia. Tämän takia harkitsemme erilaisia vaihtoehtoja, kuten listausta. Mietimme kuluttajaliiketoiminnan tulevaisuutta pitkällä aikavälillä ja haluamme varmistaa, että kasvun mahdollistamiseen on riittävät resurssit.”

Hänen mukaansa on ilmiselvää, että mahdollisuudet kasvattaa liiketoimintaa ovat yritysliiketoiminnassa suuremmat kuin kuluttajaliiketoiminnassa.

Nykyisin F-Securessa on kolme liiketoimintaa: kuluttajien tietoturvatuotteet, yritysten tietoturvatuotteet ja yritysten konsultointi, jonka keskipisteessä on verkkohyökkäyksiin varautuminen.

Oleellinen osa varautumista on se, mitä yritysten pitää tehdä, jos ne joutuvat verkkohyökkäysten kohteeksi. Se ei ole vain tuotteiden myymistä, vaan myös palveluja, joilla tunnistaa riskit ja havainnoida mahdollisia hyökkäyksiä.

F-Securen palveluksessa on eri puolilla maailmaa 1 700 työntekijää, joista 240 työskentelee suoraan kuluttajatuotteiden parissa.

”Haluamme ilman muuta, että kuluttajatuotteilla on valoisa tulevaisuus, ja siksi harkitsemme sen listaamista erilliseksi yhtiöksi, jotta voimme keskittyä yritysliiketoimintaan.”

Tiistaina yhtiö julkaisi pääomamarkkinapäivässään myös keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa.

Yritysten tietoturvatuotteiden liikevaihdon se arvioi kasvavan ”kaksinumeroisesti” eli vähintään kymmenen prosenttia, verkkoturvallisuuskonsultoinnin liikevaihdon lähemmäs kymmenen prosenttia ja kuluttajatietoturvan liikevaihdon noin viisi prosenttia.

Oikaistun käyttökateprosentin F-Secure arvioi kehittyvän kohti 20:tä.

”Yritysliiketoiminnassa on mahdollista, että laajennamme tuotevalikoimaamme ja keskitymme ehkä enemmän uusille markkina-alueille. F-Secure on globaali yhtiö, mutta liikevaihdon pääpaino on nykyisin Euroopassa ja Pohjoismaissa.”

Kuluttajaliiketoiminnassa yhtiön kumppaneita ovat teleoperaattorit, jotka tarjoavat asiakkailleen F-Securen tuotteita.

”Meillä on kumppaneina 200 teleoperaattoria eri puolilla maailmaa. Tämä liiketoimintamalli on osoittautunut erittäin hyvin toimivaksi.”

Tietoturvaohjelmistojen markkinoita hallitsee kourallinen erittäin suuria yhdysvaltalaisia yhtiöitä, joihin verrattuna F-Secure on pieni.

”Jos haluaisi kattavasti palvella kaikkia mahdollisia tietoturvatarpeita, se edellyttää, että yhtiö on hyvin suuri. Asiakkaat ovat kuitenkin tottuneet siihen, että ne ostavat eri osa-alueille tietoturvaa useilta yhtiöiltä.”

Marraskuun alusta F-Securea johtaneen Hintikan mielestä yhtiön keskeinen vahvuus on ”kumppaniajattelu”. Ennen siirtymistään F-Secureen Hintikka työskenteli pitkään ohjelmistoyhtiö Comptelin toimitusjohtajana ja sitä ennen johtajana Nokiassa.

”Meille on erittäin tärkeää toimia asiakkaidemme kumppanina ja olemme pohtineet paljon sitä, millaisia tuotteita ja palveluita kumppanit meiltä haluavat. Kyse ei siis ole pelkästään tuotteiden myynnistä, vaan nimenomaan keinoja torjua ja varautua uhkakuviin. Analysoimme päivittäin 500 000 mahdollista haittaohjelmanäytettä, jossa käytämme hyväksi tekoälyä.”

Kuluttajat ja yritykset pystyvät harvoin arvioimaan, kuinka hyvin niiden ostama tietoturva toimii. Siksi tarvitaan ulkopuolisia, jotka tekevät tämän arvioinnin.

”Olemme menestyneet näissä arvioinneissa hyvin, mikä kertoo osaamisestamme niin kuluttajatuotteita kuin yritystuotteissa. Olemme asiakkaille luotettava kumppani, mutta työntekijät ovat myös meillä toistensa kumppaneita.”

Esimerkkinä hän mainitsee tietoturvassa erittäin vaativat finanssiyhtiöt, joista monet ovat F-Securelle keskeisiä asiakkaita.

"Palvelemme kaikkia suurimpia pankkeja Yhdysvalloissa, Britanniassa ja Pohjoismaissa. Pohjoismaissa kaikki viisi suurinta pankkia ovat asiakkaitamme.