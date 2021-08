Yhdysvaltojen talous elpyy voimakkaasti tänä vuonna, eikä arvopaperiostoja välttämättä enää tarvita talouden tukemiseen.

Yhdysvaltojen keskuspankin pääjohtaja Jerome Powell vihjasi perjantaina, että arvopaperiostoja aletaan vähentää tänä vuonna talouden voimakkaan elpymisen takia.

”Olemme sanoneet jatkavamme omaisuuserien [arvopapereiden] ostamista nykyisellä vauhdilla, kunnes näemme merkittävää edistymistä kohti täystyöllisyyttä ja hintavakaustavoitettamme. [––] Katson, että ’merkittävän edistymisen’ -testi on saavutettu inflaatiossa”, pääjohtaja Powell sanoi.

Hän myös painotti, että keskuspankin rahapolitiikasta päättävän avomarkkinakomitean edellisessä kokouksessa heinäkuussa enemmistö jäsenistä katsoi arvopapereiden ostamisen vaiheittaisen vähentämisen olevan perusteltua, jos talous kehittyy ennusteiden mukaisesti.

Lue lisää: Koronaviruspandemia pakotti mahtavimmat keskuspankit poikkeustoimiin – syksyn mittaan niitä saatetaan alkaa purkaa

Pääjohtaja Powell painotti myös erikseen, että arvopaperisostojen vähentämisen määrän ja ajankohdan ei ole tarkoitus osoittaa, milloin keskuspankki nostaa ohjauskorkoaan.

Avomarkkinakomitean seuraavan kokous on syyskuun lopussa.

Nykyisin keskuspankki ostaa markkinoilta kuukausittain 120 miljardin dollarin arvosta liittovaltion joukkolainoja ja asuntovakuudellisia arvopapereita varmistaakseen, että pankit voivat antaa lainaa yrityksille ja kotitalouksille.

Kesäkuussa keskuspankki antoi ymmärtää, että ohjauskorkoa muutetaan vuonna 2023.

Pääjohtajan vihjaus arvopaperiostojen vähentämisen aloittamisesta syksyllä ei aiheuttanut merkittäviä muutoksia perjantaina merkittäviä muutoksia arvopaperimarkkinoilla.

Osakkeiden kallistuminen jatkui ja dollarin ulkoinen arvo heikkeni hieman. Suurimpien yhdysvaltalaisten yhtiöiden osakkeiden arvoa mittaava S&P 500 -osakeindeksi vahvistui illansuussa Suomen aikaa 0,8 prosenttia.

Markkinoilla oli jo pidempään ennakoitu pääjohtaja Powellin vihjaavan perjantaina arvopaperiostojen vähentämisen aloittamisesta syksyllä.

Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) arvioi heinäkuun lopussa, että Yhdysvaltojen talous kasvaa tänä vuonna 7,0 prosenttia ja ensi vuonna 4,9 prosenttia.

Heinäkuussa inflaatiovauhti Yhdysvalloissa oli 5,4 prosenttia, mikä on selvästi voimakkaampaa kuin keskuspankin hintavakaustavoite. Sen mukaan inflaatiovauhdin pitäisi olla keskimäärin kaksi prosenttia pidemmän aikavälin kuluessa.

Keskuspankki arvioi kesäkuun puolivälissä, että inflaatiovauhti kiihtyy tänä vuonna 3,4 prosenttiin, mutta hidastuu ensi vuonna 2,1 prosenttiin.

Yhdysvallat on maailman suurin kansantalous, jolla on huomattava vaikutus koko maailmantalouteen. Kesän mittaan koronaviruksen deltamuunnos on herättänyt epävarmuutta talouden näkymistä.

Pääjohtaja Powell arvioi perjantaina deltamuunnoksen lisäävän taloudellisia riskejä lyhyellä aikavälillä.