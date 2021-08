Mara kertoo valittavansa jatkossa jokaisesta aluehallintoviraston päätöksestä, joissa asetetaan kahden metrin etäisyys- tai lohkomisvaatimus.

Maran toimitusjohtajan Timo Lapin mukaan aluehallintovirastolla on näyttövelvollisuus siitä, etteivät hygieniatoimet ole olleet riittäviä esimerkiksi ammattimaisesti järjestetyissä kokouksissa, jotta rajoituksia voitaisiin pitää perusteltuina.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) päätti perjantaina 27. elokuuta pitää Uudellamaalla, Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa voimassa olevat rajoitukset ennallaan.

Avi perusteli rajoitusten pitämistä entisellään sillä, että Uudenmaan ja muun Etelä-Suomen epidemiologinen tilanne ei ole asiantuntija-arvioiden mukaan toistaiseksi parantunut riittävän merkittävästi.

Matkailu- ja ravintola-alan etujärjestön Maran mukaan avin päätös ei ole perustuslain eikä tartuntatautilain mukainen.

Maran mukaan avien tulisi ottaa päätöksenteossaan huomioon tartuntatautilain lisäksi perustuslain elinkeinovapautta, omaisuudensuojaa ja työntekijöiden oikeutta työhön koskevat säännökset.

”Tartuntatautilain mukaan ensisijaista on 58 c §:ssä tarkoitettujen hygieniatoimien käyttöönotto. Vasta jos ne ja muut toimenpiteet ovat ilmeisen riittämättömiä, voidaan ottaa käyttöön elinkeinotoimintaa enemmän rajoittavia toimia. Lohkomisvaatimukset yleisötilaisuuksissa ovat tartuntatautilain vastaisia. Vaikka tartuntoja on ollut jo usean viikon ajan satoja päivässä, sairaan- ja tehohoito eivät ole olleet lähelläkään ylikuormittumista”, Maran tiedotteessa kerrotaan.

Maran toimitusjohtajan Timo Lapin mukaan virus ei ole levinnyt messuilla, kongresseissa tai muissa ammattimaisesti järjestetyissä, joten avilla ei hänen mukaansa ole näyttöä siitä, etteivät tartuntatautilain 58 c §:n mukaiset hygieniavelvoitteet olisi toimineet hyvin.

”Varmuuden vuoksi ei voida asettaa tällaisia rajoitustoimia. Kyse ei ole vain tapahtumien järjestäjille aiheutuneista taloudellisista vahingoista. Kysymys on lukuisten alan yrittäjien, työntekijöiden, freelancereiden ja heidän perheidensä toimeentulosta ja henkisestä kestävyydestä, joita jo lähes 18 kuukautta kestänyt pandemia on heikentänyt dramaattisesti”, Lappi sanoo tiedotteessa.

Lapin mukaan Etelä-Suomen avi päätökset poikkeavat myös merkittävästi muiden aluehallintovirastojen päätöksistä. Useat avit ovat purkaneet turvavälipäätöksiä.

Mara on valittanut jäsenyritystensä asiamiehenä useista aluehallintovirastojen päätöksistä, jotka eivät järjestön mukaan ole perustuslain eivätkä tartuntatautilain mukaisia.

Tiedotteessa järjestö kertoo valittavansa jatkossa jokaisesta aluehallintoviraston päätöksestä, joissa asetetaan kahden metrin etäisyys- tai lohkomisvaatimus.