HS kysyi Veikkauksen avustuksia saavilta, miten raha­peli­tuotot pitäisi jakaa – ”Sellainen maailma, josta raha­pelaaminen loppuisi, on täysin epä­realistinen”

Veikkauksen tulojen hupeneminen korona-aikana sekä pelaamisen haittojen ehkäisy on herättänyt keskustelua Veikkauksen tuottojen jakamisen uudistamisesta. HS kysyi avustusten saajilta, miten he suhtautuvat esitettyihin ratkaisuvaihtoehtoihin.

Veikkauksen rahapelitoiminnan tuotoilla tuetaan muun muassa liikuntaa, kulttuuria, tiedettä sekä sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaa.

Viime vuonna Veikkauksen tuotot pienenivät noin 330 miljoonalla eurolla, kun peliautomaatit olivat koronaviruspandemian vuoksi pitkään poissa käytöstä. Myös tänä vuonna koronaviruspandemian on arvioitu vaikuttavan merkittävästi peliyhtiön tuottoihin, eikä Veikkaus usko saavuttavansa talousarvioon kirjattua tuottoarviota.

Sekä Veikkauksen tulojen hupeneminen että peliongelmien haittojen ehkäisy ovat herättäneet tarpeen Veikkauksen tuottojen jakamisen uudistamiselle.

Alkuvuonna julkaistussa raportissaan Suomen Pankin entisen pääjohtajan Erkki Liikasen johtama työryhmä suositteli, että rahapelituotot ohjattaisiin valtion yleiskatteellisiksi tuloiksi ja nykyiset edunsaajat siirrettäisiin budjetin kehysmenettelyn piiriin.

Myös muun muassa tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk) on kertonut kannattavansa Veikkauksen tuottojen siirtämistä valtion budjettiin.

Veikkauksen pelien tuotoilla rahoitetaan muun muassa Sosten jäsenjärjestöjen toimintaa. Soste on valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan toimijoiden kattojärjestö.

Sosten pääsihteerin Vertti Kiukkaan mukaan tärkeintä rahapelipolitiikassa olisi laatia yksiselitteinen valtioneuvosto­tasoinen ohjelma, jossa tasapainotettaisiin eri tahojen rahapeleihin liittyviä intressejä.

”Poliittisen järjestelmän tulisi kantaa vastuu tästä hyvin monimutkaisesta yhteiskunnallisesta kysymyksestä”, Kiukas sanoo.

Kiukkaan mukaan kysymys on siitä, miten voidaan huolehtia, että pelaamisen haitat olisivat mahdollisimman pieniä eikä niinkään siitä, miten tuotot käytetään.

Hän huomauttaa, että Veikkauksen tuotonmuodostuksen ongelmat säilyisivät samanlaisina, vaikka rahapelituotot tuloutettaisiin yleiskatteellisiksi.

”Monet keskustelijoista antavat harhaanjohtavan kuvan siitä, että ongelmat ratkeaisivat, jos tuotto tuloutettaisiin yleiskatteeseen. On hyvä tunnistaa se, että rahapelaamista on ollut aina. Sellainen maailma, josta rahapelaaminen esimerkiksi lainsäädännön asettamalla kiellolla loppuisi, on täysin epärealistinen.”

Myöskään Ruotsin lisenssijärjestelmän kaltaista mallia Kiukas ei pidä hyvänä.

”Miten sellaisten toimijoiden, joiden lisenssin haluaminen perustuu yksityiseen voitontavoitteluun, tuleminen markkinoille johtaisi pienempiin haittoihin? Tai miten sellaista olisi helpompi säädellä ja valvoa kuin yhden toimijan mallia? Siihen kukaan ei ole antanut järkevää ratkaisua”, Kiukas pohtii.

Liikasen työryhmän esittämistä ratkaisuvaihtoehdoista Soste kannattaa osittaisuudistusta. Siinä osalle nykyisistä edunsaajista ohjataan rahapelituottoja ja osa edunsaajista siirretään rahoitettavaksi valtion budjetista.

”Näemme vaarallisena sellaisen kehityksen, jossa autonomisen kansalaisyhteiskunnan rahoitus otetaan voimakkaampaan poliittiseen ohjaukseen”, Kiukas perustelee.

Suomen Urheiluliiton eli yleisurheilun lajiliiton puheenjohtaja Sami Itani myöntää, että myös urheilun kansalaisjärjestöt ovat tulleet osin riippuvaiseksi veikkausvoittovaroista. Itani on aiemmin ottanut kantaa urheilun julkisen rahoituksen arvoristiriitaan muun muassa Urheilulehden haastattelussa.

”Kun puhuin tästä julkisesti, niin nimenomaan toivoin, että ensin käydään arvokeskustelua ja sitten siirrytään teknisiin ratkaisuihin. Aika nopeasti merkittävä määrä sekä kansalaisia että myös edunsaajia on myöntänyt, että tässä on selkeä arvoristiriita”, Itani sanoo.

Itani kokee itse moraalisesti hyvin vaikeaksi puolustaa nykyistä järjestelmää, sillä edunsaajien edun mukaista olisi, että Veikkauksen peleissä hävittäisiin mahdollisimman paljon rahaa.

Hän on samaa mieltä Liikasen työryhmän kanssa siitä, että rahapelituotot pitäisi ohjata yleiskatteellisiksi valtion budjettiin. Itani ei myöskään ole järin huolissaan siitä, että urheilun rahoitukselle kävisi muutoksessa huonosti.

”Valtion raha on aika pieni pisara meressä urheilun kokonaisrahoituksessa. Suomalaista urheilua rahoittavat pääosin kotitaloudet, yksityinen sektori sekä kunnat, ja etenkin ruohonjuuritasolla valtion osuus on verrattain pieni.”

Kattojärjestötasolla valtion rahoituksen merkitys on Itanin mukaan suurempi, mikä on hänen mukaansa ollut toiminnan tehokkuuden kannalta osittain karhunpalvelus. Itani uskookin, että urheilun omaa varainhankintaa pystyisi tehostamaan ja monipuolistamaan.

”Pitkässä juoksussa urheilun taloudellista asemaa voitaisiin vahvistaa.”

Suomen Urheiluliiton budjetissa julkisen rahoituksen osuus on pienentynyt jatkuvasti. Tällä hetkellä osuus on 20 prosenttia, ja liiton tavoitteena on olla vuoteen 2024 mennessä täysin riippumattomia julkisesta tuesta.

Osa Veikkauksen tuotoista ohjataan myös tieteen ja tutkimuksen rahoitukseen. Suomen Akatemian rahoitus on pääasiassa peräisin budjettikehyksestä, mutta osa tulee Veikkauksen rahapelitoiminnasta. Suomen Akatemia puolestaan myöntää rahoitusta eri tieteenalojen tutkimukselle esimerkiksi yliopistoissa.

”Onhan tämä hyvin erikoinen järjestely. Erittäin ongelmalliseksi on osoittautunut se, että rahapelituottojen ennakoitu kehitys näyttää vaikuttavan merkittävästi tutkimusrahoituksen tasoon”, sanoo Suomen Akatemian tutkimusrahoituksen kehittämisen johtaja Jussi Vauhkonen.

Vauhkosen mukaan tutkimusrahoituksen tason ei pitäisi perustua rahapelitoiminnan ennakoituihin tuottoihin vaan hallituksen tiedepoliittisiin tavoitteisiin.

Suomen Akatemia tukee omalta osaltaan Liikasen työryhmän ensisijaista ratkaisuvaihtoehtoa, jonka mukaan rahapelituotot ohjattaisiin valtion yleiskatteellisiksi tuloiksi ja rahoitusta saisi kehysmenettelyn kautta. Vauhkosen mukaan Suomen Akatemia ei kuitenkaan ota kantaa siihen, miten kansalaisjärjestöjen toimintaa tulisi rahoittaa.

”Mitä tulee tutkimusrahoitukseen, niin Suomen Akatemian mielestä se on hyvin perusteltu näkemys, sillä valtaosa rahoituksesta tulee jo kehyksen puolelta.”