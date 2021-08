Keraamisten monikerroskondensaattoreiden valmistajat ovat joutuneet sulkemaan tehtaitaan Aasiassa koronavirustartuntojen takia.

Monikerroksinen keraaminen kondensaattori on riisin jyvää pienempi elektroniikkateollisuuden komponentti. Yhdessä älypuhelimessa niitä voi olla tuhansia.

Kulutuselektroniikka- ja autoalaa uhkaa seuraavaksi pula monikerroksista keraamisista kondensaattoreista, kun koronatartuntojen kasvu Itä-Aasiassa on sulkenut niitä valmistavia tehtaita.

Japanilainen Murata Manufacturing joutui sulkemaan väliaikaisesti Japanin päätehtaansa viime viikolla tartuntojen takia, kertoi uutistoimisto Reuters.

Murata on monikerroskondensaattoreiden markkinajohtaja maailmassa 40 prosentin markkinaosuudella. Yhtiön päätehdas on suljettuna ainakin kuluvan viikon tiistaihin asti.

Toinen iso valmistaja, japanilainen Taiyo Yuden on The Wall Street Journalin (WSJ) mukaan puolestaan joutunut koronarajoitusten takia pienentämään Malesian tehtaansa tuotantokapasiteettia. Kapasiteettimuutos on pidentänyt toimitusaikoja.

Tutkimusyhtiö Trendforce arvioi WSJ:lle, että monikerroksisten keraamisten kondensaattoreiden tarjonta pysyy hyvin heikkona.

Kondensaattoripula on jatkoa maailmantaloutta tänä vuonna vaivanneelle puolijohteiden pulalle. Elektroniikka- ja autonvalmistajat ovat joutuneet pysäyttämään tuotantoansa tehtaillaan, koska ne eivät ole saaneet tarpeeksi puolijohteita.

WSJ:n haastattelemien analyytikoiden mukaan monikerroskondensaattoreiden tilanne ei kuitenkaan ole yhtä heikko kuin puolijohteiden kanssa, koska niitä valmistaa useampi yhtiö ja koska aiempi sirupula on pitänyt tuotteiden kysynnän hallinnassa. Keraamisten kondensaattoreiden pulalla voi kuitenkin olla merkittäviä kerrannaisvaikutuksia elektroniikka- ja autoalalle.

Monikerroksinen keraaminen kondensaattori on riisin jyvää pienempi elektroniikkateollisuuden komponentti. Älypuhelimessa niitä voi olla tuhansia ja sähköautossa yli 10 000.

Komponenttia valmistetaan pääasiassa Japanissa, Etelä-Koreassa, Kiinassa ja Taiwanissa.