Paypalin hanke olisi kilpailija Robinhoodille.

Yhdysvaltalainen maksujenvälitysyhtiö Paypal selvittää keinoa tarjota paikallisille asiakkailleen mahdollisuuden käydä osakekauppaa yksittäisillä osakkeilla maksualustallaan, kertoo talouskanava CNBC.

Kanava perustaa uutisensa nimettömiin lähteisiin. CNBC:n mukaan Paypal on käynyt osakekauppa-alustasta neuvotteluita mahdollisten yhteistyö­kumppaneiden kanssa.

Yhtiö on tv-kanavan mukaan myös palkannut osakekauppahanketta vetämään osake­välitysalan pitkän linjan ammattilaisen Rich Hagenin, joka on Linkedin-sivunsa mukaan Invest at Paypalin toimitusjohtaja.

Uutisen tultua julki Paypalin osake lähti selvään nousuun. Korkeimmillaan osakkeen kurssi kävi neljän prosentin ylämäessä.

Osakevälitysyhtiö Robinhood Marketsin osakkeen alamäki puolestaan syveni uutisen jälkeen yli neljän prosentin laskuun.

Robinhoodin osakekauppasovellus on yhdysvaltalaisten yksityissijoittajien suosiossa.