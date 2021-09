Suomalainen laskutus­ohjelmistoyritys Zervant on myyty tanskalaiselle Ageras Groupille

Zervantin palvelut on suunnattu pienyrityksille ja freelancer-yrittäjille.

Espoolainen laskutusohjelmistoyritys Zervant on myyty tanskalaiselle talous­hallintoyritykselle Ageras Groupille. Kasvuyrityksestä tulee osa Ageras Groupin pienyrityksille ja freelancereille suunnattuja ohjelmistoratkaisuja.

”Samaan aikaan kun kiinnostus pienyritysten perustamiseen on lisääntynyt Euroopassa, monet epäonnistuvat yksinkertaisesti siksi, että heillä ei ole tarvittavia työkaluja yrityksen taloushallintoa varten. Tämä on valtava ongelma, johon monen yrittäjän unelmat ovat kaatuneet”, sanoo Zervantin perustaja ja toimitusjohtaja Mattias Hansson yrityksen tiedotteessa.

”Zervantin tarkoituksena on ollut varmistaa, että yritysten omistajat voivat laskuttaa työstään helposti.”

Zervantin asiakkaita ovat pienyritykset ja freelancer-yrittäjät, joiden määrä on kasvanut nopeasti paisuneen freelancer-markkinan myötä.

Eurostatin tilastojen mukaan Euroopassa on 41 miljoonaa pienyritystä, jotka lähettävät vuosittain yhteensä yli kaksi miljardia laskua, tiedotteessa kerrotaan.

Hanssonin mukaan markkinoilla on suuri kysyntä Zervantin kaltaisille palveluille.

”Zervantin viimeaikainen vuosikasvu on ollut yli 50 prosenttia jopa pandemian aikana. Euroopan siirtyessä vauhdilla sähköiseen laskutukseen ja PSD2-direktiivin tarjotessa uusia mahdollisuuksia voimme tarjota todellista lisäarvoa asiakkaillemme”, hän sanoo.

Ageras Groupin perustajan ja konsernijohtajan Rico Andersenin mukaan pienyritykset tarvitsevat keskitetyn taloushallintoratkaisun.

”Zervant on erinomainen lisä tuotevalikoimaamme. Yrityksen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa, ja se on alansa paras laskutuksessa ja maksuliikenteen hoitamisessa”, Andersen sanoo tiedotteessa.

Zervantin Hansson pitää pienyrityksiä Euroopan talouden selkärankana.

”Ne luovat työpaikkoja, vaurautta ja lisäävät vapautta. Näemme, että pienyritykset muodostavat perustan toimivalle yhteiskunnalle ja olemme innoissamme, että olemme löytäneet Ageras Groupista kumppanin, jolla on samanlainen näkemys kuin meillä”, Hansson toteaa tiedotteessa.

Vuonna 2010 perustetulla Zervantilla on yli 700 000 rekisteröitynyttä käyttäjää Euroopassa. Yrityksen päämarkkinat ovat tällä hetkellä Suomi, Ruotsi, Ranska, Saksa ja Britannia, ja se työllistää noin 40 henkilöä. Sen viime vuoden liikevaihto oli kolme miljoonaa euroa.

