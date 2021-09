Perheyhtiö Onvest myi valtaosan Harvian omistusosuudestaan. Yhtiö jää edelleen Harvian suurimmaksi osakkeenomistajaksi.

Saunayhtiö Harvian osake oli Helsingin pörssin suurin laskija pörssin auettua torstaina. Yhtiö oli yli 11 prosentin laskussa kello 11 jälkeen.

Muuramelaisen kiuasyhtiön osake on ollut aiemmin tänä vuonna roimassa nousussa. Harvian osakkeen kokonaistuotto olikin tammi–kesäkuussa pörssin suurin. Osakkeen hinta kallistui vuoden toisella neljänneksellä nopeammin kuin minkään muun yhtiön Helsingin pörssissä.

Torstain alamäen taustalla on yhtiön suuromistajan, perheyhtiö Onvestin päätös myydä merkittävä osa omistuksistaan.

Aiemmin Onvest omisti Harviasta 12,33 prosenttia. Torstaina Onvest kertoi myyneensä Harvian osakkeista kahdeksan prosentin osuuden ulkopuoliselle ryhmälle ulkomaalaisia ja kotimaisia sijoittajia.

Onvestin omistusosuus Harviasta laskee lähes kolmasosaan. Yhtiö jää Harvian suurimmaksi osakkeenomistajaksi 4,4 prosentin omistusosuudella.

”Olisimme halunneet kasvattaa osuuttamme Harviasta, mutta upean kiuas- ja spa-yhtiön valuaatio on noussut niin kovaksi, että rahkeemme eivät riittäneet haluamamme lisäosuuden ostamiseen”, kertoo Onvestin hallituksen puheenjohtaja Maria Toivanen yhtiön tiedotteessa.

Toivasen mukaan Onvestin alkuperäinen tarkoitus Harvian suhteen oli pitkäaikainen, mutta yhtiö päätti luopua osuudestaan saavuttaakseen seuraavan päämääränsä.

”Vaikka pysymme edelleen Harvian suurimpana ankkuriomistajana, uskon että uudet sijoittajat pystyvät tuottamaan lisäarvoa Harvian maailman­valloitukselle. Me pääsemme kaupan avulla rakentamaan Onvestille uutta kivi- tai puujalkaa, ja tulevat hankkeemme ovat todella merkittäviä investointeja Suomeen”, hän sanoo.

Harviaa seuraava Inderesin analyytikko Petri Kajaani sanoo, että osakkeiden myynnillä ei ole suurta merkitystä Harvian toimintaan. Hän ymmärtää Onvestin ratkaisun myydä osuuttaan.

”Ymmärrän, että kun Onvestin kaltaisella perheyhtiöllä on iso osa varallisuudessa kiinni Harviassa, yhtiö haluaa riskien hallinnan mukaisesti keventää osuuttaan”, Kajaani sanoo ja muistuttaa, että Onvest jäi vielä myynnin jälkeenkin suurimmaksi omistajaksi.

Onvest sijoitti Harviaan vuonna 2019, ja Kajaani kertoo olevansa hieman yllättynyt, että se luopui suuresta osasta omistuksiaan näin nopeasti.

”2019 sanottiin isänmaallisesti, että olemme kotimainen, pitkällä tähtäimellä mukaan tuleva ankkurisijoittaja. Ilmeisesti tämä tarkoittaa nykyään noin kahta vuotta”, Kajaani toteaa.

Kajaani arvioi, että Onvest on saattanut kääntää katseensa kasvuyrityksiin, jotka aikovat tulevaisuudessa listautua pörssiin.

”He saattavat haluta, että heillä on ruutia käytettävissä uusiin, Harvian tyyppisiin tapauksiin, joihin he lähtevät ankkurisijoittajaksi. Siihen on selvästi mukavampi lähteä, kun Harviasta on otettu riihikuivaa taskuun.”

Kajaani muistuttaa, että yritysten arvo muodostuu kahdesta tekijästä: yrityksen tuloksentekokyvystä ja tulosnäkymistä sekä siitä, kuinka suuresti sijoittajat arvostavat yritystä ja ovat valmiita siitä maksamaan.

”Harvian kohdalla ensimmäiseen tekijään tällä ei ole mitään vaikutusta, vaan nyt pelataan arvostuskertoimella. Markkinat selvästi pelästyivät liikettä hieman ja ottivat kerrointa pykälän tai pari alemmas”, Kajaani sanoo.

”Ei kestä montaa kuukautta tai kvartaalia, kun tämä kauppa on taas unohdettu.”