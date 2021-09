Tehy syytti MTV:n lähetyksessä Helsingin kaupunkia palkka­kartellista – Apulais­pormestari Sazonov: ”Väite on älytön”

Helsingin apulaispormestarin Daniel Sazonovin (kok) mukaan työntekijät saavat vapaasti valita työnantajansa.

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy syyttää Helsingin kaupunkia lainvastaisesta menettelystä työmarkkinoilla.

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen esitti syytökset torstai-iltana MTV:n Viiden jälkeen -ohjelman lähetyksessä.

Tehyn mukaan Helsingin kaupunki olisi tehnyt Terveystalon, Mehiläisen ja Pihlajalinnan kanssa sopimuksen, jonka mukaan terveysjätit eivät rekrytoisi Helsingin kaupungilla työskentelevää hoitohenkilöstöä.

Liiton jäseniltään saamien tietojen mukaan työnantajat olisivat viestittäneet työnhakijoille, ettei heitä voida palkata Helsingin kaupungin ja yksityisten terveysjättien välisen sopimuksen takia, kertoo Tehy-lehti.

Menettely vaikeuttaisi alan palkkakilpailua ja työntekijöiden vapaata liikkuvuutta, ja tarkoittaisi siten käytännössä laitonta palkkakartellia.

Tehy tiedottaa tekevänsä asiasta kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle. Liiton mukaan Helsingin kaupunki rikkoo perustuslain mukaista syrjinnän kieltoa ja työntekijän oikeutta hankkia elantonsa valitsemallaan työllä.

Rytkösen mukaan palkkakartellista on vahvaa näyttöä.

”Helsingin kaupunki on tehnyt diilin Terveystalon, Pihlajalinnan ja Mehiläisen kanssa siitä, että nämä kolme yritystä eivät palkkaa Helsingin kaupungilta lainkaan työntekijöitä. Tämähän on sen verran laitonta touhua, että me toki viemme tämän luonnollisesti eteenpäin”, Rytkönen totesi MTV:lle

Ohjelmassa haastateltu Helsingin soten palvelualuejohtaja Maritta Haavisto ei suoraan kieltänyt asiaa MTV:lle, mutta ei sanojensa mukaan uskonut, että kyseisenlainen sopimus olisi tehty.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari Daniel Sazonov (kok) kiistää jyrkästi Tehyn syytökset.

”Rytkösen väite siitä, että Helsinki on osallisena kartellissa, on älytön. Hän esittää ay-liikkeelle ominaiseen tapaan kovia syytöksiä kevyinä heittoina”, Sazonov kommentoi HS:lle sähköpostitse.

Hänen mukaansa työntekijät saavat vapaasti valita työnantajansa, eikä valintaa rajoiteta.

”Me kaupunkina haluamme olla hoitajille paras mahdollinen työnantaja. Sen eteen teemme joka päivä töitä”, Sazonov jatkaa.

”Mitä Helsingin ostopalveluihin tulee, Helsinki ostaa yrityksiltä lisää henkilökuntaa saadakseen helsinkiläisille turvattua toimivat palvelut. Näissä tapauksissa ei tietenkään ole mieltä siinä, että tämä lisähenkilöstöksi tarkoitettu henkilökunta tulisi Helsingin kaupungilta takaisin Helsingin kaupungille, mutta vain yksityisen yrityksen kautta.”