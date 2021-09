Huijaukseksi paljastuneella veribisneksellä miljardööriksi nousseen Elizabeth Holmesin oikeudenkäynnin uskotaan kestävän joulukuulle asti. Valamiehistön puolueettomuutta varmistettiin muun muassa kysymällä, ovatko he olleet perheväkivallan uhreja.

Mittavasta petoksesta syytetyn verianalyysi­yhtiö Theranosin oikeudenkäynnin on määrä alkaa ensi viikolla. Oikeuskäsittelyn lopputuloksesta riippuen yhtiön perustaja Elizabeth Holmes voidaan tuomita jopa 20 vuoden vankeustuomioon.

The Wall Street Journalin (WSJ) mukaan Holmesin oikeudenkäynnin valamiehistö on saatu valittua. Valamiehistönä toimii viisi naista ja seitsemän miestä, jotka valittiin 200 ehdokkaan joukosta.

Taustaltaan monipuolinen valamiehistö koostuu eri-ikäisistä henkilöistä, joista nuorin on WSJ:n mukaan lukioikäinen.

Toistuvasti lykätyn oikeudenkäynnin odotetaan kestävän joulukuun puoleenväliin.

Lue lisää: Huijaukseksi osoittautunut veritestausyhtiö teki Elizabeth Holmesista miljardöörin, nyt useasti lykätty Theranos-oikeudenkäynti on viimein alkamassa

Sopivien ehdokkaiden valinta kesti useita päiviä.

Tulevan valamiehistön puolueettomuutta punnittiin tällä viikolla tuntikausia kestäneissä tilaisuuksissa.

Tuomari Edward Davila ja molempien osapuolten asianajajat kysyivät muun muassa, kuinka paljon ehdokkaat ovat kuluttaneet Theranosia ja Holmesia käsitellyttä mediasisältöä.

WSJ:n mukaan eräs ehdokas totesi, ettei usko pysyvänsä puolueettomana, sillä hän on katsonut Theranosista dokumentin ja keskustellut siitä laboratorioteknikkona työskennelleen miehensä kanssa. Tästä syystä hänet vapautettiin valamiehistön jäsenyydestä.

Tulevalta valamiehistöltä tiedusteltiin myös, ovatko he tai onko heidän läheisissään ollut perheväkivallan uhreja. Theranosin perustaja Holmes syytti aiemmin tällä viikolla entistä miesystäväänsä ja Theranosin johtotehtävissä työskennellyttä Ramesh Balwania henkisestä ja fyysisestä väkivallasta.

Holmesin asianajajien mukaan väkivalta on vaikuttanut Holmesin päätöksentekokykyyn, mikä taas on vaikuttanut siihen, että hän antoi sijoittajille vääriä tietoja yrityksestään. Balwani on kiistänyt syytökset.

Theranos-yhtiön perustajan Elizabeth Holmesin asianajajat ja lakiavustajat kärräsivät laatikoittain asiakirjoja valamiehistön valintatilaisuuteen elokuun lopussa.

Uutistoimisto Reuters kertoo tuomari Davilan vaatineen, että jokainen vala­miehistön jäsen on saanut täyden koronavirusrokotussarjan. Valamiehistöstä putosi yhdeksän rokottamatonta ehdokasta.

Reutersin mukaan Davilan linjaus voi johtaa siihen, ettei valamiehistö ole enää tarpeeksi edustava. Rokotetut yhdysvaltalaiset ovat todennäköisemmin iäkkäitä, naisia, valkoisia, korkeakoulutettuja ja demokraatteja.

”Mielestäni tämä on järkevä päätös pandemian keskellä, mutta rokottamattomien ihmisten poistaminen vaikuttaa todennäköisesti valamiehistön kokoonpanoon”, Cornellin yliopiston oikeustieteen professori Valerie Hans sanoo Reutersille.

Sekä syyttäjä että puolustus kannattivat valamiehistön koostuvan vain rokotetuista jäsenistä. Reutersin mukaan rokotusstatuksesta voi tulevaisuudessa muodostua peruste valittaa tuomiosta, jos osapuolet eivät ole valamiehistön koostumuksesta samaa mieltä.

Theranosin kehittämien veritestien odotettiin mullistavan terveydenhuoltoa edullisuudellaan ja yksinkertaisuudellaan. Joitakin dollareita maksavien testien väitettiin kertovan muutamalla veritipalla laajasti potilaiden terveydestä, mutta testit osoittautuivat huijaukseksi.

Syyttäjien mukaan Holmes tiesi testien olevan huijausta, mutta tämä jatkoi silti lääkäreiden, potilaiden ja sijoittajien johtamista harhaan. Holmes keräsi yritykselleen yli 700 miljoonan dollarin rahoituksen.

Lue lisää: Amerikkalais­yhtiö keräsi miljardeja mullistavalla verikoe­testillä, joka osoittautui huijaukseksi – HBO-dokumentti kertoo Elizabeth Holmesin ja Theranosin hurjan tarinan

Opintonsa Stanfordin yliopistossa keskeyttänyt Holmes perusti Theranosin 19-vuotiaana. Theranos nousi nopeasti Piilaakson supertähdeksi ja Holmes puolestaan median suosikiksi.

Holmesista maalailtiin yhdysvaltalaismediassa jopa uutta Steve Jobsia. Holmes ehti kehittää yhtiötään kaikessa hiljaisuudessa kymmenen vuotta, ennen kuin se toi ensimmäiset testinsä kuluttajille vuonna 2013.

Vielä vuonna 2015 talouslehti Forbes nimesi Holmesin Yhdysvaltojen rikkaimmaksi omalla työllään omaisuutensa hankkineeksi naiseksi. Hänen omaisuutensa arvoksi laskettiin tuolloin 4,5 miljardia dollaria eli noin 3,9 miljardia euroa.

Samana vuonna WSJ paljasti ongelmia Theranosin teknologiassa ja käytännöissä. Siitä alkoi yhtiön alamäki, joka johti lopulta raskaisiin petossyytteisiin yhtiön perustajaa vastaan.

Lue lisää: Veribisneksen perustanut Elizabeth Holmes nousi maailman nuorimmaksi naismiljardööriksi ja Piilaakson lemmikiksi – nyt viranomaiset syyttävät häntä ”massiivisesta petoksesta”