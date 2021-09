Muutoksiin vaikuttaa viime vuoden Wirecard-skandaali, jossa nyt muuttuvassa Dax-indeksissä mukana ollut rahoitusalan yhtiö Wirecardin tilinpidosta paljastui yllättäen lähes kahden miljardin euron vaje.

Saksan pörssi aikoo syyskuun puolivälissä päivittää 32-vuotiasta suurten pörssiyritysten DAX-osakeindeksiään, kertoo uutistoimisto Reuters.

Tähän saakka indeksi on koostunut 30:stä suurimmasta Frankfurtin pörssissä noteerattavasta saksalaisesta yrityksestä, mutta nyt yritysten määrää tullaan nostamaan 40:een.

Vastaavasti keskisuurten pörssiyritysten MDAX-indeksin yritysten määrä putoaa 60:stä 50:een.

Samalla kun indeksiin kuuluvien pörssiyritysten määrää nostetaan, tullaan myös niiden kriteerejä tiukentamaan.

Tähän saakka indeksin yritykset ovat valikoituneet niiden kaupankäynnin volyymin ja markkina-arvon mukaan. Jatkossa markkina-arvon rooli tulee korostumaan, minkä lisäksi indeksiin pääsee vain, mikäli yhtiöllä on ollut positiivinen tulos ennen korkoja, veroja, tilinpäätössiirtoja ja voitonjakoa kahtena edeltävänä tilikautena.

Indeksin yhtiöiden valvontaa ja läpinäkyvyyttä aiotaan myös lisätä erinäisillä yhtiöiden sisäiseen tarkastamiseen sekä vuosikertomusten ja tilinpäätösten julkaisemiseen liittyvillä vaatimuksilla.

Indeksin muutospaineen taustalla on osaltaan viimevuotinen Wirecard-skandaali. Viime vuoden kesäkuussa kävi ilmi, että Dax-indeksissäkin mukana ollut rahoitusalan yhtiö Wirecardin tilinpidosta paljastui massiivisia epäselvyyksiä.

Tilintarkastusyhtiö EY:n mukaan Wirecardin taseesta löytyi 1,9 miljardin euron arvosta varoja, joiden olemassaoloa se ei pystynyt varmistamaan. Epäselvyyksien paljastuttua Wirecard myönsi, ettei näitä käteisvaroja ehkä koskaan ollut olemassakaan.

Paljastuneet epäselvyydet veivät yhtiön muutamassa päivässä konkurssiin ja sen osakkeiden arvon pohjamutiin.

Lue lisää: Kaksi miljardia euroa hukannut saksalaisyhtiö aloitti toimintansa pornosta ja uhkapeleistä – Näin sijoittajien lempilapsi putosi markkinoiden roskaluokkaan

Kuitenkin painetta muutokselle on ollut jo aikaisemminkin.

Taloussanomalehti Financial Times kertoo, että kokoonsa nähden indeksi ei ole ollut vuosien varrella järin tuottoisa. Indeksin yritykset ovat myös olleet varsin yksipuolisia: pääasiassa pankkeja, kemianteollisuuden yrityksiä ja autovalmistajia.

Esimerkiksi ohjelmistoalan yrityksiä indeksissä on ollut vain yksi.

Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri.

Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri pitää erityisesti indeksin tulevaa kahden peräkkäisen tulokseltaan positiivisen tilikauden vaatimusta poikkeuksellisena ratkaisuna.

”Tämä kannattavuusvaatimus on Euroopassa aivan uudenlainen toimintatapa. Yhdysvalloissa on vastaavia, mutta Dax-indeksiin tulossa oleva vaade on merkittävästi ankarampi”, Lounasmeri kertoo viitaten New Yorkin pörssin S&P 500 -indeksiin.

Siinä viimeisimmän vuosineljänneksen tuloksen on oltava positiivinen ja neljän viimeisen neljänneksen tulosten yhteensä positiivisia.

Lounasmeren mukaan muutoksilla pyritään erityisesti vähentämään indeksin riskejä. Riskejä vähentää myös ratkaisu nostaa yritysten määrä 40:een. Suuremmalla hajautuksella yhden yhtiön paljastuminen ongelmalliseksi vaikuttaa vähemmän koko indeksiin.

”Nämä ratkaisut sopivat hyvin yhteen sen kanssa, että yksityissijoittavat sijoittavat entistä enemmän indekseihin. Hajautuksen ja kannattavuusvaatimuksen kautta saadaan indeksin riskejä yksittäisille sijoittajille vähennettyä”, Lounasmeri toteaa.

Toisaalta muutokset eivät välttämättä tuo indeksiin aiempaa monipuolisempia yrityksiä. Esimerkiksi usein ensimmäisinä vuosinaan tappiolliset kasvuyritykset se pitää indeksin ulkopuolella.

”Voi sanoa, että indeksistä tulee tietyllä tavalla osinkoyhtiöiden indeksi. Kasvuyhtiöt sijoittaja joutuu itse poimimaan salkkuunsa sen ulkopuolelta.”