Liikennevakuutuslain uusi säännös tuli voimaan vuoden 2017 alussa, mutta Lähi-Tapiola on jatkanut korvauspäätösten antamista puhelimitse sen jälkeenkin.

Vakuutusyhtiö Lähi-Tapiola on saanut apulaisoikeusasiamieheltä huomautuksen lainvastaisesta menettelystä korvauspäätöksen käsittelyssä.

Päätös liittyy kanteluun, jonka mukaan Lähi-Tapiola on ilmoittanut liikennevahinkoa kärsineelle korvauspäätöksestä puhelimitse, vaikka liikennevakuutuslain mukaan päätös olisi lähetettävä vastaanottajan ilmoittamaan osoitteeseen.

Kantelun pohjalta Finanssivalvontaa (Fiva) pyydettiin selvittämään asiaa ja antamaan oma lausuntonsa.

Lähi-Tapiolan Fivalle antaman selvityksen mukaan yhtiössä ratkaistaan liikennevakuutuslain mukaisia korvausasioita osittain puhelimitse siten, ettei niistä anneta kirjallista päätöstä korvauksenhakijalle.

Lähi-Tapiolan liikenne- ja kaskovakuutuksen tuoteselosteessa puolestaan sanotaan, että ”päätöksen liitteenä on aina muutoksenhakuohje, jossa kerrotaan tarkemmin, kuinka kyseiseen päätökseen voi hakea muutosta”.

Lähi-Tapiola-ryhmän vakuutusliiketoiminnan palveluiden johtajan Vesa-Matti Kultasen mukaan liikennevakuutusten esinekorvauksissa on ollut käytössä malli, jossa asiakkaalle on korvaustilanteessa soitettu.

”Puhelun aikana hänen kanssaan on käyty korvauspäätös läpi ja mahdollisuus muutoksenhakuun. Puhelun yhteydessä asiakkaalta on kysytty halukkuutta saada korvauspäätös kirjallisena. Valtaosa asiakkaista on todennut puhelimessa annetun korvauspäätöksen riittäväksi”, Kultanen kertoo HS:lle.

Kultasen mukaan puhelinkorvausmallin tavoitteena on ollut mahdollisimman asiakaslähtöinen ja sujuva korvausprosessi.

Fivan lausunnon mukaan liikennevakuutuslain säännös korvauspäätöksen tiedoksi antamisesta on kuitenkin yksiselitteinen eikä siitä ole mahdollista poiketa sopimalla toisin.

Vakuutusyhtiön on siis annettava päätöksensä tiedoksi lähettämällä se vastaanottajalle tämän ilmoittamaan osoitteeseen. Tässä yhteydessä osoitteella tarkoitetaan postiosoitetta tai sähköisessä tiedoksiannossa sähköpostiosoitetta.

Fivan käsityksen mukaan lainsäädännön lähtökohtana on kirjallisen korvauspäätöksen antaminen, sillä se varmistaa osaltaan vahingonkärsineiden yhdenmukaista kohtelua ja oikeusturvaa. Lisäksi Fivan mukaan vahingonkärsineiden kyvyt ymmärtää ja sisäistää puhelimitse annettua informaatiota vaihtelevat.

Oikeusturvaongelmaa ei Fivan näkemyksen mukaan poista se, että Lähi-Tapiola on kertonut antaneensa kirjallisen korvauspäätöksen pyydettäessä.

Lisäksi vakuutussopimuslain mukaan vakuutusyhtiön tulee antaa tieto oikeusturvakeinoista korvauspäätöksessä, jollei se ole olosuhteisiin nähden tarpeetonta. Pääsääntöisesti kielteisiin korvauspäätöksiin tulee siis liittää muutoksenhakuohje.

Fivan mukaan yhdenmukainen kohtelu ja oikeus hakea muutosta voi vaarantua, jos kielteisestä korvauspäätöksestä annetaan tieto vain puhelimitse.

Apulaisoikeusasiamies arvioi asiaa samaan tapaan Fivan kanssa ja katsoo, että Lähi-Tapiolan menettely on ollut sekä liikennevakuutuslain että vakuutussopimuslain vastaista. Liikennevakuutuslain säännös tuli voimaan vuoden 2017 alussa, mutta Lähi-Tapiola on jatkanut korvauspäätösten antamista puhelimitse sen jälkeenkin.

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan Lähi-Tapiolan tulee muuttaa toimintatapojaan vastaamaan lainsäädäntöä sekä toimittaa selvitys asian hyväksi tekemistään toimenpiteistä.

Lähi-Tapiolan Kultanen kertoo HS:lle, että liikennevakuutuksen korvauskäytäntöä on korjattu jo joulukuussa 2020 yhtiön kuultua Fivan tulkinnan.

”Nyt asiakkaalle toimitetaan aina kirjallisena liikennevakuutuksen korvausasian päätös. Sen ohella soitamme asiakkaalle edelleen, ja käymme asian puhelimessa läpi.”

Päätöksessä käsitellään myös korvaustoimintojen ulkoistamista palveluyritys LähiTapiola Palvelut Oy:lle. Fivan mukaan vahinko- ja henkivakuutusyhtiöitä koskeva sääntely sallii lähtökohtaisesti laajasti yhtiöiden eri tehtävien ja toimintojen ulkoistamisen.

Vakuutusyhtiölain mukaan vakuutusyhtiö on kuitenkin ulkoistamisesta huolimatta vastuussa lain ja lakia alemman asteen säännösten ja määräysten mukaisista velvoitteista eli julkisista hallintotehtävistä.

Fivan mukaan esimerkiksi liikennevakuutuslainsäädännön toimeenpano on pääosin julkisen hallintotehtävän hoitamista. Asian selvitystyö on päätöksen mukaan kuitenkin vielä kesken.