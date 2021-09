Bitcoin on nousee El Salvadorin viralliseksi valuutaksi, vaikka suurin osa kansalaisista ei edes hahmota, mikä se on – asian­tuntija pelkää, että ihmisten tietämättömyyttä käytetään hyväksi

Suomen Pankin Aleksi Grymin mukaan maan huonosti valmistellun hankkeen vaikutuksia on tässä vaiheessa mahdotonta arvioida.

tiistaina valtioiden virallisten valuuttojen joukkoon astuu ensi kertaa kryptovaluutta, kun keskiamerikkalainen El Salvador tekee bitcoinista virallisen maksuvälineen.

Maa päätti Bitcoinin virallistamisesta jo kesäkuussa, mutta päätös on astumassa voimaan tiistaina 7. syyskuuta. Tähän saakka El Salvadorissa on käytetty valuuttana Yhdysvaltain dollaria, joka tulee säilymään käytössä bitcoinin ohessa.

Maan presidentti Nayib Bukele on kertonut, että eri puolille El Salvadoria on perustettu jo ainakin 200 pankkiautomaattia ja 50 neuvontakeskusta, joissa käyttäjät voivat tallettaa ja nostaa rahaa maksamatta palkkioita.

Bukelen mukaan bitcoinin nostaminen viralliseksi valuutaksi tuo köyhyydestä kärsivään El Salvadoriin taloudellista osallisuutta, sijoituksia, turismia, innovaatiota ja taloudellista kehitystä.

Sotilaat vartioivat vastarakennettua bitcoinpankkiautomaattia San Salvadorin keskustassa.

Suomen pankin digitalisaation neuvonantaja Aleksi Grym pitää hanketta mielivaltaisena.

”Bitcoin-päätös on oire siitä, että El Salvadorissa moni muukaan asia valtionhallinnon osalta ei ole ihan kunnossa”, Grym sanoo.

Grymin mukaan idea bitcoinin käyttöönotosta vaikuttaa olleen maan presidentin henkilökohtainen hanke, jota on edistetty poikkeuksellista vauhtia varoituksista huolimatta.

Tällä hetkellä El Salvadorissa ei ole tarkkaa käsitystä siitä, mitä bitcoinin käyttöönotto lopulta tulee maksamaan, millaisia vaikutuksia sillä on maan rahoitusvakauteen tai että onko se tosiasiassa edes toteutettavissa.

Suuri epävarmuustekijä on myös bitcoinin kurssi. Kryptovaluutan hinnassa on viime vuosina nähty poikkeuksellisen jyrkkiä nousuja ja laskuja, joita on ollut vaikea ennustaa ja joita perinteisissä valuutoissa ei tavanomaisesti esiinny.

Kaiken kaikkiaan hankkeen vaikutuksia on puutteellisen valmistelun vuoksi Grymin mukaan mahdotonta arvioida.

Suomen pankin digitalisaation neuvonantaja Aleksi Grym.

Skeptisesti bitcoinin viralliseksi valuutaksi ottamiseen ovat suhtautuneet myös Kansainvälinen valuuttarahasto IMF sekä lukuisat asiantuntijat.

Hallituksen päätös on poikinut El Salvadorissa runsaasti vastustusta myös kansalaisten parissa, mikä on näkynyt mielenosoituksina.

Keski-Amerikan yliopiston (UCA) kysely osoitti puolestaan torstaina, että valtaosa El Salvadorin asukkaista suhtautuu epäluuloisesti hallituksen hankkeeseen.

Lähes 68 prosenttia UCA:n kyselyyn osallistuneista sanoi olevansa eri mieltä tai täysin eri mieltä bitcoinin käytöstä virallisena maksuvälineenä. Hieman yli 32 prosenttia oli puolestaan täysin tai jokseenkin samaa mieltä hallituksen kanssa bitcoinin virallistamisesta.

Elokuussa tehty kysely osoitti myös, että yhdeksällä kymmenestä vastaajasta ei ollut selkeää käsitystä siitä, mikä bitcoin on.

Huolestuneet mielenosoittajat vastustivat Bitcoinin hyväksymistä El Salvadorin viralliseksi valuutaksi maan pääkaupungissa San Salvadorissa elokuun lopulla.

Grymin mukaan paikallisten ihmisten tietämättömyys bitcoinista ja sen toiminnasta asettaa heidät alttiiksi erilaisille huijauksille ja petoksille.

”Kryptovaluuttoihin liittyy paljon tämäntyyppisiä ongelmia, että luotettavia palveluita ei eroteta epäluotettavista. On vaarana, että paikallisille markkinoille tulee erilaisia rahanvaihtopalveluita, joilla tosiasiassa pyritään huijaamaan tavallisia ihmisiä”, Grym sanoo.

Hänen mukaansa käsillä onkin tilanne, jossa El Salvadorista on tulossa bitcoinin käyttöönoton koelaboratorio, jonka koekaniineiksi maan asukkaat joutuvat.

”On aika ironista, että bitcoin on perustettu nimenomaan vastustamaan valtiollista pakkovaltaa. Nyt meillä on autoritäärinen valtio, joka aikoo pakottaa kansalaiset käyttämään sitä.”