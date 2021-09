Uudessakaupungissa rakennetaan pian akkuja ja sähköautoja. Valmet Automotive ennakoi, että sen akkujärjestelmien liikevaihto on muutamassa vuodessa yhtä suurta kuin autojen.

Autoteollisuus on tulevat vuosikymmenet valtavassa murroksessa.

EU-komissio julkisti kesällä ilmastolakipaketin, joka käytännössä päättäisi poltto­moottori­autojen tuotannon Euroopassa 2030-luvun aikana. Komissio esitti, että EU:ssa rekisteröitävien henkilö- ja pakettiautojen tulisi olla päästöttömiä vuonna 2035.

Valmet Automotivella, joka tunnetaan Uudenkaupungin autotehtaastaan, linjaukset otetaan vastaan ehkä odotettua myönteisemmin.

Mitä ripeämmin liikenne sähköistyy, sitä enemmän avautuu kasvumahdollisuuksia, sanoo Jyrki Nurmi. Nurmi johtaa Valmet Automotiven akkujärjestelmien liiketoimintoja. Se on yksi yhtiön kolmesta liiketoiminnosta, joista selvästi suurin on autojen sopimusvalmistus. Lisäksi on katto- ja kinematiikkaliiketoimintaa.

”Meille ovat rivien välistä yhtiöt antaneet ymmärtää, että muutos kiihtyy nyt hurjasti. Ne aikaistavat strategiaa sähköistymisen suhteen huomattavasti enemmän kuin vaikka vuosi sitten ajateltiin”, Nurmi sanoo.

Tiistaina Uudessakaupungissa virallistettiin uusi laajennus. Tehdas laajentuu nopealla aikataululla sähköajoneuvojen korkeajänniteakkujen suursarjatuotantoon.

Ennestään yhtiöllä on akkutehdas Salossa, entisissä Nokian liiketiloissa. Myös Salon tehdasta laajennetaan uuden valmistussopimuksen myötä.

Uudenkaupungin laajennus täydentää autotehtaan toimintaa, Nurmi sanoo.

”Strategiana on, että voidaan rakentaa sekä auto että sen akku saman katon alla.“

Toistaiseksi Salossa tai Uudessakaupungissa ei rakenneta akkuja, joita käytettäisiin Valmet Automotiven omassa autonvalmistuksessa. Mutta pian kootaan sekä akkuja että sähköautoja.

Kesällä julkistettiin valmistussopimus, jonka myötä Uudenkaupungin tehtaalla alkaa Lightyear One -nimisen luksussähköauton valmistus. Autoja on tarkoitus rakentaa aluksi vajaa tuhat. Autolla on hintaa lähtökohtaisesti 150 000 euroa.

Tuotantolinjasto käynnistyy vuoden 2022 aikana.

”Se tiedostetaan, ettei tällaista tuotetta ole kenellekään muulla. Se on erittäin mielenkiintoinen yhtälö”, sanoo projektipäällikkö Ville Rantala.

Valmet Automotiven tehtaalle on juuri valmistunut tuotantolinja, jossa valmistuu korkeajänniteakkumoduuleja ja -akkupaketteja autoteollisuuden tarpeisiin.

Lightyear on alankomaalaisyritys, jonka ensimmäinen prototyyppi valmistettiin vasta kaksi vuotta sitten. One-mallin on tarkoitus erottua markkinoilla energiatehokkuudellaan. Sitä tarvitsee ladata huomattavasti harvemmin ja vähemmän kuin nykyisiä markkinoilla olevia sähköautoja.

Lightyear on ilmoittanut Onen kuluttavan wltp-testinormin mukaan 8,3 kilowattituntia sadalla kilometrillä, mikä on noin puolet Teslan ja Volkswagen Id.4:n kulutuksesta.

Lightyear Onen kiihtyvyys on perinteisen auton luokkaa, toisin kuin esimerkiksi Teslalla. Polttomoottorissa ripeä kiihdytys voi parantaa hyötysuhdetta mutta sähkömoottorissa ei, joten maltilliset kiihdytykset ovat taloudellinen tapa ajaa sähköautoa. Myös painoltaan Lightyear One on nykysähköautoja satoja kiloja kevyempi.

Lightyear One esiteltiin kaksi vuotta sitten. Tuotannon on määrä alkaa Suomessa, Valmet-Automotiven tehtaalla. Ensimmäiset autot ovat saatavilla ensi vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Rantalan mukaan Lightyear vakuuttui, että tuotanto sujuisi Uudessakaupungissa kestävällä tavalla. Valmet Automotiven tavoite on nykyisellään saavuttaa hiilineutraalius autotehtaallaan vuoden 2021 loppuun mennessä ja yhtiön kaikissa toiminnoissa vuoteen 2024 mennessä.

Lisäksi valintaa puolsi aiempi kokemus sähköautojen piensarjatuotannosta.

Niistä ehkä tunnetuin oli Fisker Karma -hybridiurheiluauton valmistus Uudessakaupungissa 2010-luvun alussa. Tuotantoa tosin riivasivat tekniset ongelmat. Mallin valmistus lopetettiin vuoden jälkeen.

Kamppailu autoalan valmistussopimuksista on kiivasta. Aiemmilla tuotantoreferensseillä on usein ratkaiseva merkitys. Tässä mielessä Onen valmistus on Valmet Automotivelle jatkoa ajatellen ”melko täydellistä”, Rantala sanoo.

Projektipäällikkö Ville Rantala.

“Tällaisen osaamisen kysyntä kasvaa koko ajan. Kun tämä linja pyörii suunnitellusti, niin se on tuleviin mahdollisiin neuvotteluihin ihan keskeinen puumerkki.”

Onessa on erikoisuutensa.

Malli on päällystetty viidellä neliömetrillä aurinkopaneeleja, jotka Lightyearin mukaan keräävät päivän aikana aurinkoenergiaa jopa 70 kilometrin matkalle.

Lightyearin tuotanto nojaa henkilötekniseen osaamiseen, mutta mitään varsinaista uutta autossa ei ole, Rantala sanoo.

Aurinkopaneelit asentaa kuin tuulilasin. Korkeajännitekaapelit ovat tuttuja hybrideistä, joita Uudessakaupungissa jo nyt tuotetaan.

Valmistussopimus Daimlerin kanssa sisältää kolme Mercedes-Benzin hybridimallia.

“Meidän haasteemme on saada Lightyearin startup-konsepteista todellisuutta siellä linjalla”, Rantala sanoo.

Näillä näkymin sähköautoista tulee kilpailukykyisiä polttomoottori­autojen kanssa jo muutaman vuoden sisällä, kun mukaan lasketaan käyttö­kustannukset.

EU-komission ilmastopaketti vaatii vielä jäsenmaiden hyväksynnän, mutta liikenteen sähköistyminen on varmaa. Komissio arvioi, että Euroopan teillä on vuonna 2030 jo ainakin 30 miljoonaa sähköautoa.

Niihin tarvitaan akkuja. Siksi Valmet Automotivelle akkubisnes on kaikki kaikessa.

Yhtiöllä on hallussaan akkujen arvoketjun keskiosuus: suunnittelu, testaus ja valmistus. Yhtiö testaa akkuja Saksassa, jonne suunnitellaan myös niiden valmistusta.

Yhtiön akkujärjestelmien valmistuspalvelut olivat tappiollisia vielä vuonna 2019 perustamiskustannusten takia. Viime vuonna niiden liikevaihto kasvoi voimakkaasti. Kannattavuus muuttui loppuvuodesta positiiviseksi.

Luvut ovat yhä pieniä autonvalmistukseen verrattuna mutta eivät ehkä kauaa.

” ”Asemamme on nyt erittäin hyvä.”

Tavoitteena on, että akkujärjestelmät ovat “muutaman vuoden kuluttua” liikevaihdoltaan yhtiölle saman kokoluokan bisnes kuin autonvalmistus, Jyrki Nurmi sanoo.

“Aloitimme satsaukset sähköautoihin jo 2010-luvun alussa. Kun tämä buumi toden teolla alkaa, olemme siihen valmiita. Tulevia volyymeja ajatellen meidän asemamme on nyt erittäin hyvä.”

Nurmen mukaan yhtiö käy akkuliiketoimintojen osalta keskusteluja kaikkien keskeisten saksalaisten autoyhtiöiden kanssa.

Volkswagenin kehitysjohtaja Thomas Ulbrich arvioi kesällä, että EU:n päästörajoitukset muuttavat sähköautojen valmistamisen polttomoottoriautoja kannattavammaksi jo vuonna 2025. Volkswagen lopettaa polttomoottoriautojen myynnin Euroopassa vuoteen 2035 mennessä.

Muun muassa Peugeot-, Citroën-, Fiat- ja Opel-automerkkejä valmistava Stellantis tavoittelee sitä, että EU:ssa sen valmistamista myydyistä henkilö- ja pakettiautoista 70 prosenttia on jo vuonna 2030 sähköautoja.

Yhdysvalloissa presidentti Joe Biden linjasi elokuussa presidentin määräyksellä, että uusista maassa myydyistä ajoneuvoista joka toisen tulee olla täyssähköinen vuoteen 2030 mennessä. General Motors on kertonut pyrkivänsä lopettamaan polttomoottori­autojen valmistamisen kokonaan vuoteen 2035 mennessä. Jaguar aikoo sähköistää autonvalmistuksensa vuoteen 2025 mennessä.

Valmet Automotivella kootaan henkilöautojen akkuja, jotka painavat noin 290 kilogrammaa.

Suomessa sähköautojen yleistymistä on hidastanut korkean hankintahinnan lisäksi huoli käyttösäteen riittävyydestä.

Hallituksen syksyn budjettiriihessä osoitettiin rahoitusta sähköautojen lataus- ja jakeluverkostoon. Lisäksi sovittiin verokannustimista sähköautojen käyttöönottoon. Liikenne- ja viestintäministeriöstä on asetettu tavoite, että Suomen teillä olisi vuonna 2030 jopa 700 000 ladattavaa autoa, joista enemmistö täyssähköautoja.

Kuluttajalle 2030-luku tuntuu kaukaiselta. Nurmen mukaan se on autonvalmistuksessa lyhyt aika.

”Autoilla on pitkä kehityskaari. Vuodessa ei kehitetä uutta. Se voi tuntua pitkältä, mutta ne jutut pitää tehdä ja piirtää nyt, jotta ollaan siellä yhdeksän vuoden päästä”, Nurmi sanoo.

”Näyttäisi ainakin siltä, että mitä nyt yhtiöistä kerrotaan on hyvinkin todellista muutosta.”