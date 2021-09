Tällä viikolla myös 300 000 henkilön jäännösverot eli mätkyt tulivat maksettavaksi.

Perjantaina yli miljoona veronmaksajaa saa veronpalautuksia. Yhteensä veronpalautuksia maksetaan 1,1 miljardia euroa.

Verohallinto kertoi aikaisemmin tällä viikolla, että palautuksia maksetaan pääasiassa palkansaajille, jotka eivät ole huomioineet vähennyksiä verokortilla, vaan täydentäneet ne vasta veroilmoitusvaiheessa.

Tällä viikolla oli myös 300 000 asiakkaalla jäännösverojen eli mätkyjen maksupäivä.

Verohallinnon ylitarkastaja Juha Villman kertoo perjantai-iltapäivästä, että suurin osa asiakkaista on jo saanut palautukset tililleen.

”Joitain viivästyksiä saattaa olla, mutta palautusten pitäisi olla viimeistään kello 16 tilillä”, Villman sanoo.

Villman muistuttaa, että veronpalautusten ja mätkyjen reaaliaikaiset tiedot löytyvät Omavero-palvelusta. Esimerkiksi palautusten maksupäivä on saattanut siirtyä eteenpäin. Tähän syynä on Villmanin mukaan usein se, että Verohallinto on saanut lisätietoa verotuksen lopputulokseen liittyvistä asioista.

”Usein jos puoliso on tehnyt veroilmoitukseensa viime tingassa muutoksia, se vaikuttaa myös toisen puolison verotuksen valmistumiseen”, Villman sanoo.

Yleisempi syy siihen, ettei palautuksia näy pankkitilillä se, on ettei Verohallinnolla ole asiakkaan tilinumeroa. Syyskuun erässä tällaisia asiakkaita on Villmanin mukaan noin 3 000. Näille palautukset on maksettu maksuosoituksena, jolloin palautus on nostettavissa pankista ensi maanantaina.

Osalla asiakkaista palautukset menevät suoraan ulosotossa olevien velkojen tai verojen maksuun.

”Puhutaan tuhansista”, Villman sanoo.

Tänä vuonna henkilöasiakkaiden verotus valmistuu kolmatta kertaa eri henkilöillä eri aikaan, minkä takia veronpalautusten tai mätkyjen maksupäiviä on useita.

Ensimmäiset veronpalautukset maksettiin tänä vuonna heinäkuussa, viimeiset maksetaan joulukuussa.