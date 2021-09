Itsenäisen tutkimusryhmän selvityksen mukaan eurooppalaisten isojen pankkien kannattavuus veroparatiiseissa on korkea.

Veroparatiisien käyttö vaihtelee merkittävästi pankeittain. HSBC:llä on paljon liiketoimintaa tutkimuksen veroparatiisiksi luokittelemassa Hongkongissa.

Isot eurooppalaiset pankit kirjaavat 20 miljardia euroa eli 14 prosenttia niiden kokonaistuloksesta veroparatiiseihin vuosittain, selviää tuoreesta selvityksestä.

Pariisin kauppakorkeakoulun yhteydessä toimivan itsenäisen EU Tax Observatory -tutkimusryhmän tekemän selvityksen mukaan kirjauksien prosenttiluku suhteessa tulokseen on pysynyt samana vuodesta 2014, vaikka eurooppalaisten systeemisesti merkittävien pankkien on täytynyt raportoida maakohtaiset tuloslukunsa vuodesta 2015.

Selvityksessä on tarkasteltu 36 eurooppalaisen, systeemisesti merkittävän pankin toimintaa seitsemässätoista veroparatiisissa vuosina 2014–2020. Suomesta näiden pankkien joukkoon kuuluu Nordea.

Selvityksen mukaan pankkien kannattavuus veroparatiiseissa on korkea, eli 238 000 euroa työntekijää kohden. Se on epänormaalin korkea, jos sitä vertaa kannattavuuteen maissa, joita ei luokitella veroparatiiseiksi. Näissä maissa kannattavuus on 65 000 euroa työntekijää kohden.

”Tämä vihjaa siihen, että veroparatiiseissa kirjattuja voittoja siirretään pääasiassa maista, joissa palvelutuotanto tapahtuu”, raportissa kirjoitetaan.

Tutkittujen pankkien voitoista noin 25 prosenttia kirjataan maissa, joissa tosiasiallinen veroprosentti on alle 15 prosenttia.

Veroparatiisien käyttö vaihtelee merkittävästi pankeittain. Keskimääräinen voittojen kirjausprosentti on noin 20 prosenttia ja vaihtelee yhdeksän pankin nollasta 58 prosenttiin.

Korkein prosenttiluku on HSBC:llä, jolla on paljon liiketoimintaa tutkimuksen veroparatiisiksi luokittelemassa Hongkongissa. Nordealla osuus jää alle 10 prosenttiin.

Tutkittujen pankkien keskimääräinen tosiasiallinen veroprosentti on 20 prosenttia, minimi 10 prosenttia ja maksimi 30 prosenttia. Seitsemän pankin veroprosentti on erityisen alhainen eli alle 15 prosenttia.

Selvityksessä todetaan, että vaatimus julkistaa maakohtaiset tulosluvut ei ole vähentänyt pankkien veroparatiisien käyttöä merkittävästi vuodesta 2014.

EU Tax Observatory laskee, että pankkien voittojen minimiverolla voisi kerätä merkittävät verotulot. Esimerkiksi 25 prosentin verolla pankkien pitäisi maksaa 10–13 miljardia euroa lisää veroja vuosittain.