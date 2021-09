Esimerkiksi Ford uskoo, että pula mikrosiruista jatkuu ainakin vuoteen 2024 asti.

Autoteollisuuttakin jo kuukausia piinannut mikrosirupula ei ole hellittämässä, uskovat talouskanava CNBC:n haastattelemat suuret autonvalmistajat.

Saksalaisen Volkswagenin toimitusjohtaja Herbert Diess sanoi CNBC:lle, että yhtiö on menettänyt markkinaosuutensa Kiinassa sirupulan takia.

Diess uskoo, että sirupula hälvenee, mutta hän odottaa, että puolijohteista tulee olemaan vielä jonkin aikaa pulaa.

"Meillä on yleinen pula puolijohteista, koska esineiden internet kasvaa niin nopeasti", Diess sanoi.

Fordin Euroopan hallituksen puheenjohtaja Gunnar Herrmann puolestaan arvioi, että sirupula voi jatkua aina vuoteen 2024 asti. Herrmanin mukaan on vaikea määrittää tarkasti, milloin pula päättyy.

CNBC:n mukaan sirupulaa pahentaa siirtymä sähköautoihin. Esimerkiksi polttomoottorilla varustettu Ford Focus käyttää tyypillisesti noin 300 sirua, kun taas eräässä Fordin uusista sähköautoista voi olla jopa 3 000 sirua.

Herrmannin mukaan sirut eivät ole ainoa komponentti, josta on pulaa, vaan Fordilla on edessään raakamateriaalien kriisi. Herrmanin mukaan pulaa on ”vähän kaikkialla” esimerkiksi litiumista, muovista ja teräksestä.

Herrmann arvioi, että autojen hinnat tulevat nousemaan raakamateriaalien hintojen noustessa.

Daimlerin toimitusjohtaja Ola Kallenius sanoi, että komponenttipulat vaikuttavat eniten vuoden kolmanteen neljännekseen. Hän toivoi, että vuoden viimeisellä neljänneksellä alkaa uusi nousu.

”Mutta olemassa on jonkin verran epävarmuutta, joka meidän on hoidettava tuotantojärjestelmässämme. Sen on pysyttävä joustavana”, Kallenius sanoi CNBC:n mukaan.