Loihde ei aio järjestää listautumisen yhteydessä osakeantia tai -myyntiä, koska sillä on puhelinyhtiötaustasta johtuen jo noin 26 000 osakkeenomistajaa.

Tietotekniikan palvelu- ja turvaratkaisuyhtiö Loihde eli entinen Viria vahvistaa suunnittelevansa listautumista Helsingin pörssin First North -markkinapaikalle syksyn aikana.

Loihde kertoi pörssiaikeistaan toukokuussa, kun se tiedotti muuttavansa nimeään. Kyseessä on neljästoista tänä vuonna pörssiin listautuva yhtiö.

Loihde suunnittelee, että listautuminen toteutettaisiin teknisenä listautumisena eli sen yhteydessä ei järjestettäisi osakeantia tai -myyntiä.

Loihde on entinen Vaasan seudulla toiminut puhelinyhtiö. Siksi sillä on jo noin 26 000 osakkeenomistajaa. Se on omistajamäärällä mitattuna Suomen suurimpia listaamattomia yhtiöitä.

Yhtiön johdon arvion mukaan listautuminen tukisi yhtiön osakkeen likviditeetin kasvattamista, minkä seurauksena osakkeen hinnanmuodostus olisi tehokkaampaa. Yhtiö myös haluaa käyttää osakkeita maksuvälineenä mahdollisissa yritysostoissa.

Loihteen liiketoiminta koostuu kahdesta liiketoiminta-alueesta: digitaalisten palveluiden kehittäminen ja turvaratkaisut.

Konsernin liikevaihto oli viime vuonna 106,8 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 6,2 miljoonaa euroa. Yhtiön tavoitteena on jakaa vuosittain osinkoja vähintään 30 prosenttia tilikauden tuloksesta.

Loihteen juuret ulottuvat vuoteen 1882, jolloin vaasalaiset liikemiehet perustivat Oy Waasan Telefooniyhdistyksen.