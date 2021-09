Suomalaisten matkailuhalut kasvavat ja Aurinkomatkojen syysloma­reissut Kreikkaan ovat jo täynnä: ”Moni on miettinyt, onko matkustaminen kovin työlästä”

Matkailuyritysten kysyntä on piristynyt verrattuna viime vuoteen, mutta normaalitilanne ei ole heti edessä.

Kreikka on ollut suomalaisten suosikkikohteita tänä kesänä. Kuvassa ranta Santorinin saarella toukokuussa 2020.

Matkailuyrityksissä odotetaan alkavaa syksyä varovaisen toiveikkaina, mutta koronapandemiaa edeltäneeseen tilanteeseen on alalla vielä pitkä matka.

HS:n haastattelemien matkailuyhtiöiden mukaan suomalaiset ovat matkustaneet tänä kesänä lähinnä Euroopassa. Suomalaisia ovat yhtiöiden mukaan houkuttaneet Etelä-Euroopan tutut lämpimät lomakohteet. Etenkin Kreikka on ollut monen matkailijan suosiossa.

Viime vuoden loppukesään verrattuna ulkomaanmatkailu on elpynyt selvästi. Esimerkiksi matkatoimisto Tjäreborgin maajohtaja Jessica Virtanen toteaa, että viime vuonna tähän aikaan matkojen kysyntä oli aivan olematonta.

”Olimme siinä vaiheessa ihan sulkutilassa”, Virtanen sanoo.

Nyt tilanne on parempi, mutta Virtanen kuvaa yhtiön menevän kuluvan kesän lopun vielä melko pienellä kapasiteetilla ja toteaa tilanteen olevan vielä kaukana normaalista. Samalla hän kuitenkin odottaa kysynnän kasvavan hiljalleen syksyn mittaan.

”Kun talvikausi alkaa lokakuussa, niin sitten kapasiteetti lisääntyy, mutta kyllä se on silti huomattavasti vähäisempää kuin normaalivuosina. Kapasiteettia on nyt syksyllä varmaan 30–40 prosenttia vähemmän kuin normaalisti”, Virtanen arvioi.

Varustamoyhtiö Viking Linen toimitusjohtaja Jan Hanses sanoo, että kysyntä on palautunut kesän aikana pirteästi, mutta matkustajamäärät ovat edelleen noin puolet tavallisesta.

Hän uskoo, että nyt nähty kysynnän paraneminen jatkuu edelleen. Normaaliin on silti vielä pitkä matka.

Yhtiön liiketulos ylsi vuoden toisella neljänneksellä yli 12 miljoonaa euroa voitolle, ja sen liikevaihto kaksinkertaistui viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Hansesin mukaan voitollinen kesä ei kuitenkaan vielä riitä kompensoimaan edeltävän syksyn, talven ja kevään hiljaisempia kuukausia.

”Meidän pitää saavuttaa normaali taso ensi vuoden aikana, ehkä ensi kesään mennessä. Mutta varmasti nyt syksyn ja talven aikana tulee kuukausia, joina on edelleen heikkoa kysyntää”, hän arvioi.

Viking Linen liiketulos kipusi vuoden toisella neljänneksellä voitolliseksi. Kuvassa M/S Gabriella otti matkustajia kyytiin Kotkan Kantasatamassa 29. heinäkuuta, kun Viking Line järjesti risteilyjä Helsingistä kotimaan kohteisiin.

Finnair-konserniin kuuluva Aurinkomatkat tuntuu näkevän tilanteen melko valoisana. Toimitusjohtaja Timo Kousa kertoo, että matkojen kysynnässä lähestytään jo vuoden 2019 tasoja.

”Kysyntä on kasvanut tasaisesti jo toukokuusta lähtien, kun ilmoitimme aloittavamme matkat heinäkuussa. Kolmen viime viikon aikana kysyntä on kasvanut aivan merkittävästi.”

Varsinaisessa myynnissä luvut ovat vielä jäljessä koronaepidemiaa edeltäneitä aikoja, mutta Kousa odottaa syksystä hyvää myös myynnillisesti.

”Vapaa-ajan matkustaminen, pakettimatkojen tai kaupunkilomien sekä kotimaan pakettien kysyntä on lähtenyt hyvin käyntiin ja kasvamaan nopealla vauhdilla.”

Tämänhetkisen kysynnän perusteella hän odottaa yhtiön pääsevän jo tulevana talvena hyvin lähelle normaalitilannetta.

”Odotamme, että ensi kesästä tulee jo hyvin normaalin oloinen, mikäli ei tule takaiskuja”, Kousa sanoo.

Suomen matkailualan liiton (Smal) toimitusjohtaja Heli Mäki-Fränti kertoo, että kiinnostusta lähteä ulkomaanmatkoille on selvästi nähtävissä, oli kyse sitten työmatkustamisesta tai vapaa-ajan matkustamisesta.

”Paljon on kuitenkin ollut vielä myös jarruttavia tekijöitä. Moni on miettinyt, onko matkustaminen kovin työlästä, eli joutuuko tekemään erilaisia testejä ja voiko joutua karanteeniin. Näiden käytännön asioiden suhteen on ollut epävarmuutta.”

Mäki-Fränti muistuttaa, että toiveikkuudesta huolimatta matkailualan kokonaistilanne on vielä melko vaikea.

”Heinäkuussa myynnin pudotus oli 85 prosenttia vuoden 2019 heinäkuuhun verrattuna. Varauksia alkaa tulla syksylle ja talvelle, mutta maksuehdot on pidetty niin joustavina, että rahaa tulee sisään vasta sitten lähempänä matkan toteutumista.”

Loppuvuoden varaukset eivät siis ole vielä juuri näkyneet tuloina yrityksille. Mäki-Fräntin mukaan alalla on toistaiseksi sinnitelty eteenpäin pitkälti kustannustukien varassa.

”Tarvitaan vielä myös ainakin kustannustuen viides kierros. Tätä viestiä on viety myös työ- ja elinkeinoministeriön suuntaan.”

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) maanantaina julkaiseman ennusteen mukaan matkailijoiden kulutus jää tänä vuonna 30–40 pandemiaa edeltäneen tason eli vuoden 2019 alapuolelle.

Lue lisää: Ennuste: Suomessa matkailun kulutus jää vielä tänäkin vuonna jopa 40 prosenttia pandemiaa edeltävistä luvuista

Ennusteen lukemat ovat vielä hurjempia suomalaisten ulkomaanmatkailusta aiheutuvan kotimaankysynnän ja ulkomaisen matkailukysynnän osalta. Niiden odotetaan jäävän noin 75–85 prosenttia vuoden 2019 tasojen alapuolelle.

TEM on laatinut ennusteen yhdessä Visit Finlandin, Tilastokeskuksen, Matkailu- ja ravintolapalvelujen (Mara) ja Smalin kanssa. Työryhmässä mukana ollut Mäki-Fränti toteaa, että ryhmän aiemmat ennusteet ovat osuneet pandemian aikana melko hyvin oikeaan.

Turistit pelasivat rantatennistä Corfulla Kreikassa heinäkuussa.

Työryhmän ennusteen mukaan matkailijoiden kulutus jää 3–13 prosenttia vuoden 2019 tason alle vielä vuonna 2022.

Suomalaisten ulkomaanmatkailusta aiheutuva kotimaankysyntä jää ennusteen mukaan ensi vuonna 28–38 prosenttia ja ulkomainen matkailukysyntä 15–26 prosenttia vuodesta 2019.

”Ei tässä kovin nopeaa toipumista nähdä. Reittilentoliikennekään ei ole palautunut vielä läheskään entiselleen. Ei yksinkertaisesti ole edes tarjolla sellaista volyymiä, että päästäisiin entisiin lukuihin kovin nopeasti. Kansainvälisesti vasta vuosi 2023 on se, jolloin matkailun odotetaan aikaisintaan olevan pandemiaa edeltävällä tasolla”, Mäki-Fränti sanoo.

Tjäreborgin maajohtaja Virtanen arvioi, että Suomessa vielä tuleva talvi on lomamatkailun osalta tavallista hiljaisempaa, mutta ensi kesänä aletaan olla jo lähempänä normaalia.

Hänkin uskoo, että koko maailman mittakaavassa matkailun palaamisessa normaaliin menee vielä aikaa.

”Se vie varmasti muutamia vuosia, koska esimerkiksi Aasiassa ja Afrikassa rokotukset menevät tosi hitaasti eteenpäin. Siellä koronaepidemian vaikutus näkyy varmasti pari–kolmekin vuotta”, Virtanen arvioi.

Syyslomaviikot ovat tyypillisesti Suomessa syksyn kovinta matkailusesonkia. Tjäreborgin Virtanen sanoo, että syyslomaviikkojen matkat ovat täyttyneet jo melko hyvin, mutta tilaakin on vielä jonkin verran.

”Eivät ne loppuunmyytyjä ole tässä vaiheessa. Kyllä sieltä vielä matkoja löytyy, mutta tietysti tilanne voi vähän vaihdella päivien, matkojen ja hotellien mukaan”, Virtanen sanoo.

Hänen mukaansa varauskalenterissa näkyy myös, että ihmiset varaavat matkat melko lähellä lähtöpäivää.

”Varauksia on enemmän näille lähikuukausille. Ensi vuoden puolelle ei ehkä ole vielä katsottu niin paljon.”

Aurinkomatkojen toimitusjohtaja Timo Kousan mukaan syyslomaviikot alkavat olla jo melko täyteen varattuja.

Kousan mukaan Aurinkomatkojen kautta pääsee vielä sesonkiviikoilla esimerkiksi Turkkiin, Italiaan ja Kanariansaarille. Esimerkiksi Kreikkaan tai Manner-Espanjaan suuntautuville matkoille ei kuitenkaan enää mahdu.

Aurinkomatkojen syyslomamatkat Kreikkaan on jo myyty loppuun. Kuva Santorinin saarelta vuoden takaa, jolloin matkailijoita ei saarella juurikaan käynyt.

Viking Linen toimitusjohtaja Hanses kertoo, että syyslomaviikoille aletaan ehkä pikkuhiljaa näkemään varauksia, mutta vielä ruuhkaa ei ole.

”Ei ole odotettavissa vielä, että olisi suurta ruuhkaa syyslomille. Syyskuun loppupuolella näkee sen paremmin”, Hanses arvioi.

Hansesin mukaan myös suomalaisten Ruotsin-matkailu on elpynyt. Kesällä erityisesti Ahvenanmaalle suuntautuneet matkat olivat suosittuja, mutta nyt matkustajamäärät kasvavat myös länsinaapurin suuntaan.

”Kuitenkin edelleen on niin, että ruotsalaiset ovat uskaliaampia tulemaan tännepäin ja myös risteilemään. Merkittävä osa matkustajistamme risteilee eikä mene välttämättä maihin Ruotsissa tai Suomessa”, Hanses kertoo.

Smalin toimitusjohtaja Mäki-Fränti uskoo, että Ruotsiin suuntautuva matkailu toipuu pandemiasta lopulta melko nopeasti.

”Mitä tutumpi kohde on kriisin kohteena, sitä nopeammin se siitä kriisistä toipuu. Jos on tuttu maa, jossa on vierailtu ja asuttu jo aiemminkin, nähdään paremmin kriisin ja siihen liittyvän uutisoinnin ohi”, Mäki-Fränti sanoo.