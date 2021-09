Pitääkö suomalaisten velkaantumisesta sittenkään olla huolissaan? ”Velat ovat korkeimmat niillä, joilla on myös eniten varoja ja tuloja”

Suomalaisten varallisuus on kasvanut etenkin asuntokannan kasvun ja arvonnousun ansiosta, mutta viime vuosina myös finanssi­varallisuuden osuus on lisääntynyt.

Suomalaisten kotitalouksien varallisuus on kasvanut merkittävästi finanssikriisin jälkeen.

Vuoden 2021 ensimmäisellä kvartaalilla suomalaisten varallisuus oli yhteensä noin 694 miljardia euroa. Vuoden 2011 ensimmäisestä vuosineljänneksestä suomalaisten varallisuus on kasvanut noin 244 miljardia euroa.

Suomalaisten kotitalouksien varallisuudesta noin kaksi kolmasosaa on asuntoja.

Aktian pääekonomistin Lasse Corinin mukaan suomalaisten omaisuus onkin kasvanut etenkin asuntojen arvonmuutoksen ja omistamisen lisääntymisen myötä.

Viime vuosina finanssivarallisuuden osuus on kuitenkin lisääntynyt, ja esimerkiksi sijoittaminen osakkeisiin ja rahastoihin on kasvanut merkittävästi.

Varallisuuden kasvuun tulevaisuudessa vaikuttaa Aktian Corinin mukaan useampikin tekijä. Esimerkiksi asuntomarkkinoilla koronaviruspandemiaa edeltäneen maltillisen kasvun Corin arvelee jatkuvan. Finanssivarallisuudessa Corin puolestaan uskoo kasvun painottuvan jatkossa uusiin säästöihin.

Varallisuuden kasvusta huolimatta kotitalouksien velkaantumisesta on tullut yleinen huolenaihe.

Velkaa suomalaisilla kotitalouksilla oli vuoden 2021 ensimmäisellä kvartaalilla noin 164 miljardia euroa. Kotitalouksien varallisuus kasvaa kuitenkin merkittävästi velkaa nopeammin.

Corinin mukaan kotitalouksien velkaantumiseen liittyvässä keskustelussa keskitytään usein velkaan ja omaisuus jää vähemmälle huomiolle.

”Tärkeintä velkaantumiskeskustelussa on se, ettei siinä pitäisi tuijottaa vain yhtä tunnuslukua. Velkaisten kotitalouksien massa on hajanainen ja erot yksittäisten lainanottajien kohdalla voivat olla hyvinkin suuria, joten helposti voi saada virheellisen kuvan”, Corin sanoo.

Velkaantumisen lisäksi myös varallisuuden kehityksessä on yksilö- ja ryhmäkohtaisia eroja. Esimerkiksi Tilastokeskuksen varallisuustutkimuksen mukaan koti­talouksien varallisuuserot ovat kasvaneet vuosien 2016 ja 2019 välillä. Netto­varallisuudessa mitattuna varakkaimpia olivat 65–74-vuotiaiden kotitaloudet.

”Nettovarallisuus keskittyy iäkkäämpään päähän, mikä on uutta verrattuna aiempaan. Nykyisin eläkeläiset ovat netto­varallisuudeltaan korkeinta kategoriaa”, sanoo OP:n pääekonomisti Reijo Heiskanen.

Heiskasen mukaan velkaantumisen tärkein riskimittari on se, miten velkojen ja tulojen suhdeluku suhteutuu omaan trendiinsä.

”Ei niinkään keskitytä velkaantumisen tasoon vaan siihen, kuinka nopeasti velkaantuminen etenee suhteessa normaaliin kehitykseen ja kansantalouden kasvuun. Viime aikoina mittari on ollut vihreällä alueella eli velkaantuminen on kehittynyt trendiä hitaammin”, Heiskanen kertoo.

Pitkäaikaiseen trendiin nähden kotitalouksien velkaantuminen on Heiskasen mukaan ollut maltillista, vaikka velkaantumisaste onkin noussut.

” ”Siinä on selkeä ero, onko lainaa otettu kasvukeskuksessa vai taantuvalla alueella sijaitsevaa asuntoa varten.”

Velkaantumisen taso on Heiskasen mukaan oma kysymyksensä.

”Monesti sanotaan, että velkaantumisen taso on Suomessa korkea, mutta suhteessa muihin Pohjoismaihin se on matalampi. Kun katsotaan laajemmin saman tulotason maita niin olemme sellaista keskikastia. Isossa kokonaistalouden kuvassa kotitalouksien velkaantuminen ei ole täällä erityisen huolestuttavaa”, Heiskanen sanoo.

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2020 kotitalouksista 53 prosentilla oli velkaa eli velattomia oli puolestaan 47 prosenttia. Pääsääntöisesti velkaa on Aktian Corinin mukaan kolmekymppisillä perheellisillä, joilla on vielä asuntolainaa maksettavana.

OP:n Heiskasen mukaan velkaantumisen painopiste on siirtynyt varakkaimpiin.

”Velat ovat korkeimmat niillä, joilla on myös eniten varoja ja tuloja. Viimeisimmän vuosikymmenen aikana velkojen kasvu on ollut suurinta sekä suhteessa että euromäärissä varakkaimmissa desiileissä. Edellisillä vuosikymmenillä velkojen kasvu oli voimakkainta keskituloisten joukossa”, Heiskanen sanoo.

Corinin mukaan velan määrän lisäksi merkityksellistä on se, mitä vastaan velkaa on otettu.

”Siinä on selkeä ero, onko lainaa otettu kasvukeskuksessa vai taantuvalla alueella sijaitsevaa asuntoa varten”, Corin huomauttaa.

Suomalaisten velasta suurin osuus on asuntolainaa.

”Asuntolaina on myös sellainen velka, jossa korko on erittäin maltillinen. Kulutusluotoissa on puolestaan paljon korkeammat korkotasot ja ne ovat aika usein myös vakuudettomia, mikä tekee niistä vähän ongelmallisempia”, Corin sanoo.

Arvokiinteistöjä Helsingin Säästöpankinrannassa.

Velkaantumisen suhteen kulutusluottojen rooli heijastuu Corinin mukaan maksuhäiriö­merkintöihin.

Vielä muutama vuosi sitten kulutusluotto­kanta nousi selvästi asuntolainakantaa nopeammin. Nyt asuntolainakannan kasvu on noin 4,4 prosentin luokkaa ja kulutusluotto­kannan noin 1,8 prosenttia, eli siinä missä kulutusluottokannan kasvu on hidastunut, asuntolainoja on otettu aiempaa enemmän.

”Kansainvälisestikin korona-aikana kertyneitä säästöjä on kanavoitu asuntomarkkinoille. Asuntojen kysyntä on kasvanut ja hinnat ovat nousseet”, kommentoi OP:n Heiskanen.

Vaikka asuntoluottojen kasvu onkin nopeutunut Suomessa, se on Heiskasen mukaan ollut kuitenkin kansainvälisesti katsoen hitaammasta päästä.

Kulutusluottokannan kasvun hidastuminen voi Heiskasen mukaan liittyä myös siihen, että kulutusluottoja ei ole käytetty yhtä paljon esimerkiksi matkailuun, joka on vähentynyt huomattavasti korona-aikana.

Myös Aktian Corinin mukaan muutoksen suurin selittävä tekijä on koronavirus­pandemia.

”Pandemian aikana ihmiset eivät ole kuluttaneet samaan tapaan kuin normaalisti, kuten esimerkiksi matkustaneet ulkomaille, missä tavanomaisesti käytetään paljon maksukortteja. Ylipäätään kotitalouksille on jäänyt enemmän rahaa, kun ei ole ollut samalla tavalla kulutusmahdollisuuksia. Tietysti on myös ollut varovaisuutta ilmassa”, Corin toteaa.

Asuntomarkkinat puolestaan vetävät Corinin mukaan muun muassa siksi, että monet ovat korona-aikana halunneet vaihtaa isompaan asuntoon etätöiden lisääntymisen vuoksi.

Toinen asuntolainakantaan vaikuttava asia on Corinin mukaan taloyhtiölainojen lyhennysvapaiden päättyminen.

”Se johtaa siihen, että lainoja yhdistetään. Usein yhdistetään asuntolainaksi, sillä Suomen Pankin tilastojen mukaan niillä on hieman edullisempi korko.”

Corin uskoo, että pandemiatilanteen laantuessa kohti normaalia voidaan nähdä taas piristymistä kulutusluottokannan kasvussa, kun epävarmuus taloudesta hälvenee ja yhteiskunnan rajoitteista päästään eroon.

”Sitten saadaan selkeä kuva siitä, millaiseksi koronan jälkeinen arki muotoutuu. Uskon, että talouden aktiviteetti kuluttaja­suunnallakin lähtee piristymään ja heijastuu kulutusluottokannan puolelle.”