Koronapandemia on maksanut Finnairille yli miljardi euroa, eikä loppulasku ole vielä selvillä. Vaikka moni varaa nyt ulkomaanmatkoja, Finnairille tärkeä Aasian-liikenne on yhä jäissä. Ilman sitä tulos pysyy heikkona.

Petri Kröger (vasemmalla) ja Jussi Lehtonen näyttävät A330-koneen simulaattorissa, miltä simulaattorilentäminen tuntuu ja näyttää. Oikeasti he lentävät A350-laajarunkokoneita. Harjoitusta ohjaa kouluttaja Hannu Korhonen.

Airbus A350 -lentokoneella lentämistä mallintava simulaattori kallistuu jalkojensa varassa jyrkkään takakenoon.

Ulkopuolelta käsin on mahdotonta sanoa, onko lentokone nyt nousemassa kentältä vai harjoitellaanko simulaattorissa kenties jotain harvinaista vaaratilannetta.

”Simulaattorikoulutuksen aikana käydään läpi myös tietyt poikkeustilanteet kuten moottoripalo, vaikka sellaista ei käytännössä lentäjän uralla tule kertaakaan vastaan”, kouluttaja Hannu Korhonen sanoo.

Finnairin A350-simulaattori on nyt kovassa käytössä, kun yhtiö kouluttaa pitkällä pakkolomalla olleita lentäjiä työhön paluuseen.

Koronapandemia seisautti matkustajalentoliikenteen puolitoista vuotta sitten lähes täysin. Vuosi sitten Finnairilla oli töissä vajaat 200 lentäjää, jotka lensivät rahtilentoja ja joitain Euroopan-reittejä.

Nyt yhtiön yhteensä noin 900 lentäjästä töissä on nelisensataa.

Lentäjien on sääntöjen mukaan virkistettävä lentotaitojaan simulaattorissa jo 90 päivän lentotauon jälkeen.

A350-kapteeni Petri Kröger ja perämies Jussi Lehtonen ovat olleet lomautettuina käytännössä koko koronaepidemian ajan eli puolitoista vuotta.

Kröger alkaa lentää Finnairin Yhdysvaltain-reittejä kahden viikon kuluttua. Lehtonen lentää Chicagoon ja Etelä-Korean Souliin.

Sitä ennen he käyvät kertaamassa taitoja kolme kertaa simulaattorissa ja vielä kouluttajan kanssa myös oikealla lennolla.

Teoriakertaus on suoritettu jo kotoa käsin verkkokurssina.

Kröger ja Lehtonen näyttävät A330-koneen simulaattorissa, miltä simulaattorilentäminen näyttää ja tuntuu. Simulaattorin ”ikkunoista” aukeaa näkymä Helsinki-Vantaan pääkiitotielle.

Koneen valmistelut näyttävät sujuvan vanhasta muistista, vaikka erilaisia nippeleitä ja nappuloita ja tarkistettavia säätöjä on kymmeniä.

A350-simulaattori maksaa noin kymmenen miljoonaa euroa, eikä sellaista löydy läheskään kaikilta lentoyhtiöiltä. Finnairin simulaattorissa Vantaalla on koulutettu muun muassa Virgin Atlanticin ja Lufthansan lentäjiä.

Koronaepidemia on kohdellut harvaa alaa yhtä kaltoin kuin lentoyhtiöitä. Niiden kiinteät kulut ovat suuret. Finnairkin on tehnyt tappiota pahimmillaan parin miljoonan euron päivävauhtia.

Saksan Lufthansan tappiot nousivat pandemian alkukuukausina kymmeneen miljoonaan euroon päivässä.

Nyt tilanne näyttää vihdoin paremmalta, mutta toimitusjohtaja Topi Manner on silti arvioissaan varovainen.

Tilanteet ovat vaihdelleet nopeasti ennenkin. Jo vuoden 2020 alkukesällä näytti siltä, että matkustamista voitaisiin avata pikkuhiljaa, mutta sitten epidemia riistäytyi jälleen käsistä ja matkat peruttiin.

” ”Finnair tulee olemaan ainakin vuosien ajan pienempi yhtiö kuin se oli ennen pandemiaa.” – Topi Manner

Topi Mannerin mielestä koronatodistusten tarkistaminen voitaisiin Suomessakin jättää lentoyhtiöiden huoleksi niin kuin muissa Euroopan maissa tehdään.

”Nyt nähdään selkeästi, että mitä pidemmälle rokotukset ovat edenneet, ja nyt vielä kun hallitus on viestinyt, että rajoituksista luovutaan lokakuun puolivälissä, matkojen varaukset ovat lähteneet kasvuun”, Manner sanoo

Finnair haistelee matkustusaikeita paitsi varauksista myös sosiaalisen median keskusteluista, matkojen internethauista ja käyntimääristä omilla sivustoillaan.

Elokuussa matkustajia oli jo vajaat 9 000 päivässä. Siitä on vielä pitkä matka pandemiaan edeltäviin 30 000-40 000 matkustajan päivälukemiin.

Manner painottaakin, että lentoliikenteen toipuminen on vasta alkanut ja se kestää pitkään.

”Finnair tulee olemaan ainakin vuosien ajan pienempi yhtiö kuin se oli ennen pandemiaa. Olemme arvioineet, että lentoliikenteen volyymi palaa pandemiaa edeltävälle tasolle aikaisintaan vuonna 2023”, Manner sanoo.

Se tuntuu kovin pessimistiseltä ennusteelta, kun sitä vertaa tuttavapiirin talven matkasuunnitelmiin. Manner toteaa, ettei Euroopan aukeaminen riitä.

Vähintään puolet Finnairin liikevaihdosta on aiemmin tullut kaukolennoista. Aasian-liikenne on sille erityisen tärkeä. Yhtiön koko liiketoimintamalli on perustunut verkostomalliin, eli sen Euroopan-reitit ovat syöttäneet matkustajia Aasian-reiteille.

Suurin osa Aasian maista ei vielä päästä eurooppalaisia matkustajia maahan paitsi pitkien karanteenien kautta.

”Kiinalaiset lentoyhtiöt arvioivat, että Kiina vapauttaa matkustamisen vasta kesällä 2022.”

Eurooppalaisista edes kahdesti rokotetut eivät toistaiseksi saa matkustaa Yhdysvaltoihinkaan vapaasti.

Silti Finnair on kertonut lentävänsä talvikaudella moniin Yhdysvaltain kaupunkeihin ja useisiin Aasian kohteisiin.

Manner sanoo, että edelleen selvästi kohollaan olevat rahtihinnat tukevat reittien kannattavuutta, vaikka matkustusrajoitukset eivät hellittäisi. Toiveissa tietysti on, että rajoitukset helpottavat ja matkustajapaikat alkaisivat täyttyä.

Pandemian aiheuttamat tappiot ovat järisyttäviä.

”Loppulasku ei ole vielä selvillä, mutta se tulee olemaan yli miljardi euroa. Kysymys on, että kuinka paljon yli miljardin”, Manner sanoo.

Finnair on saanut tappionsa rahoitettua. Vuosi sitten se järjesti 500 miljoonan euron osakeannin omistajilleen. Valtio osallistui antiin oman noin 55 prosentin omistusosuutensa mukaan eli yhteensä 285 miljoonalla eurolla.

Lisäksi valtio takasi 600 miljoonan euron lainan, jonka Finnair otti eläkevakuutusyhtiöltään. Valtion myöntämää 400 miljoonan euron hybridilainaa Finnair ei ole nostanut.

Topi Mannerin mielestä on valitettavaa, että Suomessa matkustamista ei riittävästi avattu kesäkaudella. ”Toimiala on kausiluonteinen, ja tulos tehdään kesällä.”

Tämän vuoden loppuun mennessä rahavuodon pitäisi tyrehtyä, eli Finnair uskoo, että siihen mennessä kuukausitason operatiivinen kassavirta kääntyy positiiviseksi.

Se tarkoittaa, ettei Finnair enää polta kassaansa. Tuloslaskelma osoittaa silti yhä tappiota, koska lentokoneinvestointien poistoja tehdään yhä noin miljoona euroa päivässä.

Finnair on selviytynyt kriisistä paremmin kuin moni kilpailijoistaan, jotka ovat joutuneet turvautumaan suoranaiseen valtion tukeen tai yrityssaneeraukseen.

Esimerkiksi jo ennen pandemiaa rajusti velkaantunut lentoyhtiö Norwegian on käynyt läpi jo kaksi yrityssaneerausta, jotka ovat mullistaneet sen omistuspohjan.

” Finnairkin käy nyt kisaa halpalentoyhtiöiden konsteilla.

Yrityssaneeraukset ja konkurssit voivat tarkoittaa vaikeita aikoja pystyssä pysyneille yhtiöille.

Saneerauksen läpi käyneet yhtiöt pääsevät aloittamaan liiketoiminnan puhtaalta pöydältä ja vähällä velalla, kun pystyssä pysyneet kilpailijat ovat kriisin jälkeen raskaassa velkalastissa.

Lentokoneita saa nyt myös vuokrattua edullisesti leasing-yhtiöiltä, mikä tarkoittaa, että uusia halpalentoyhtiöitä tulee varmasti markkinoille. Hintakisa on jo nyt kovaa.

Kuudellakymmenellä eurolla Barcelonaan, 39 eurolla Tukholmaan, julistavat Finnarin mainokset. Finnairkin käy nyt kisaa halpalentoyhtiöiden konsteilla.

”Olemme ottaneet käyttöön yhdensuuntaiset liput Euroopan kaupunkeihin. Kun matkustaminen on auennut, niin kaikki lentoyhtiöt pyrkivät palauttamaan matkustajamääriä saadakseen kassavirtaa. Juuri nyt on ostajan markkinat”, Manner sanoo.

Finnair on varautunut kisaan hakemalla 200 miljoonan edestä pysyviä kustannussäästöjä. Niitä on saatu esimerkiksi pienentämällä toimitiloja ja vähentämällä väkeä pääkonttoritoiminnoista.

Yhtiö on neuvotellut uusiksi monia toimittajasopimuksia ja tehnyt uudistuksia it-järjestelmiin.

Manner vakuuttaa luottamustaan siihen, että yhtiö pystyy pärjäämään pandemiaa seuraavassa markkinoiden uusjaossa. Finnairilla on hyvä brändi ja hyvä reittiverkosto.

”Haluamme erottua laadulla ja asiakaskokemuksella. Suunnitelmissa on esimerkiksi kokonaan uusi premium economy -matkustusluokka. Uskomme, että laatuorientoituneet vapaa-ajan matkustajat on kasvava asiakasryhmä”, hän sanoo.

Pandemian aikana työnteon tavat ovat muuttuneet monin tavoin. Kun liikematkustaminen on ollut mahdotonta, kansainvälisten yritysten sisäisiä suhteita ja ulkoisia asiakassuhteita on pidetty yllä etäyhteyksin.

Moni on ennustanut, että liikematkustaminen vähenee pysyvästi. Se on yrityksille jo iso kustannuskysymys.

Manner sanoo, että Finnairkin on varautunut liikematkustuksen 15–30 prosentin vähenemiseen. Ennen pandemiaa matkustajamääristä noin 20 prosenttia ja liikevaihdosta noin 30 prosenttia tuli liikematkustuksesta.

Toisaalta hän varoittaa vetämästä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä ennen kuin rajoitukset on purettu ja nähdään, miten pysyviä tapojen muutokset ovat.

”Kun olen viime aikoina matkustanut Euroopan maissa ja Venäjällä, missä rajoituksia on vähemmän, niin näyttää siltä, että ihmiset palaavat aika nopeasti vanhoihin käyttäytymismalleihin. Siellä jo kätelläänkin.”

Petri Kröger (oikealla) on ollut Finnairilla lentäjänä 32 vuotta. Tuntuma lentokoneeseen ei ole puolessatoista vuodessa kadonnut.

Petri Kröger on laskeutunut A330:n onnistuneesti käsiohjauksella takaisin Helsinki-Vantaalle. Lentäjillä on jo kiire varsinaisen koulutuksen aloitukseen A350:n simulaattoriin.

Moni Finnairin lentäjä on keksinyt työtä itselleen myös lomautusaikana. Joku on toiminut matematiikanopettajana ja ainakin yksi taksinkuljettajana. Kaksi lentäjää perustivat yhdessä yrityksen, joka teki muun muassa pihakiveyksiä.

Kröger harrastaa rata-autoja, ja epidemia-aikana hän on tehnyt toiminimellään kilpa-autojen säätöjä ja rakennellut moottoreita.

Lehtonen on auttanut lähipiirissään olevia yrityksiä talousalan osaamisellaan. Hän on ollut Finnairilla lentäjänä vasta runsaat neljä vuotta ja sitä ennen töissä toisella alalla.

Lentämään on silti ollut ikävä.

”Tuntuu todella hyvältä päästä töihin. Lentämisestähän me kaikki pidämme”, Lehtonen sanoo.