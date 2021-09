Yksityisten omistajien metsät ovat pienenemään päin.

Metsänomistajia oli toukokuussa 2021 noin 2 800 henkilöä vähemmän kuin kaksi vuotta aiemmin, kertoo Metsäkeskus. Metsänomistajia on Suomessa noin 574 000, eli pudotus on puolen prosentin luokkaa.

Samalla aikavälillä yksityisten omistajien metsänomistukset ovat pienentyneet 13,3 miljoonasta hehtaarista 141 000 hehtaaria eli reilun prosentin. Yksityisiksi omistajiksi lasketaan henkilöiden lisäksi myös muun muassa kuolinpesät ja yhteismetsät.

Metsäkeskuksen metsätilarakenteen johtavan asiantuntijan Antti Pajulan mukaan suunta on muuttunut edeltävistä vuosista ja metsiä on myyty kiihtyvällä tahdilla metsärahastoille, yhtiöille ja säätiöille. Osansa on ollut myös metsäpinta-alan pienenemisellä.

”Kahtena viime vuotena on tehty kaikkien aikojen metsätilojen vapaiden markkinoiden myyntiennätys. Takavuosina puhtaita metsätiloja myytiin 3 000 vuodessa, mutta nyt on noustu 4 500:aan puhtaan metsätilan kauppatapahtumaan vuodessa”, Pajula kertoo.

Puhtaalla metsätilalla tarkoitetaan metsää, jossa ei ole mukana peltoa tai rakennuksia.

Kaupankäyntihalukkuutta Pajula selittää sillä, että matalien korkojen maailmassa esimerkiksi rahastot ja säätiöt ovat etsineet tuottoa metsätiloista, mikä on nostanut hintoja ja siten osaltaan lisännyt yksityisten myyntihaluja.

”Keskihehtaarihinnat ja myyntimäärät ovat olleet nousussa. Yksityisistä omistajista sellaiset, olisiko oikein sanoa että passiivisemmat tahot, ovat kokeneet voivansa luopua metsänomistuksistaan”, hän sanoo.

Varsinkin kuolinpesät ovat mieluusti realisoineet omistuksiaan.

Toisaalta merkkejä kauppatahdin hidastumisesta alkaa Pajulan mukaan jo näkyä: kun aiemmin metsärahastot ovat ottaneet vapaasti rahaa sisäänsä sijoitettavaksi, nyt osa niistä on jättänyt joitakin vuosineljänneksiä väliin.

”Jos ei ole ostettavaa tai sen hinta on kestämättömän korkea, rajoitetaan rahan sisääntuloa sellaiseksi määräksi, joka saadaan metsätilamarkkinoille sijoitettua”, Pajula kertoo.