Huijaukseksi paljastuneen verianalyysiyhtiö Theranosin korkean profiilin oikeudenkäynti alkaa keskiviikkona

Yhtiön perustajan Elizabeth Holmesin uskotaan vetoavan puolustuksessaan siihen, että hän uskoi vilpittömästi kehittämänsä testien toimivan.

Verianalyysiyhtiö Theranosin oikeudenkäynti alkaa keskiviikkona, jolloin valamiehistö kuulee oikeudenkäynnin osapuolten avauspuheenvuorot.

Yhtiön perustajaa Elizabeth Holmesia vastaan on nostettu lukuisia petossyytteitä, ja oikeuskäsittelyn lopputuloksesta riippuen hän saattaa saada jopa 20 vuoden vankeustuomion.

Yhtiön kehittämien veritestien väitettiin kertovan muutamalla veritipalla laajasti potilaiden terveydestä, mutta testit osoittautuivat huijaukseksi.

Parikymppisenä Theranosin perustaneen Holmesin, 37, epäillään johtaneen tietoisesti harhaan niin lääkäreitä, potilaita kuin sijoittajia. Hän ehti kerätä yhtiölleen satojen miljoonien rahoituksen ja tienata miljardiomaisuuden.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Holmesin puolustus aikoo todennäköisesti vedota siihen, että Holmes uskoi vilpittömästi kehittämänsä testin toimivan, eikä hän tietoisesti johdattanut ketään harhaan.

Syyttäjien on osoitettava asian olevan päinvastoin, ja se voi koitua heille hankalaksi, arvoi Washburnin yliopiston kansainvälisen oikeuden ja kauppaoikeuden professori Amy Deen Westbrook The Wall Street Journalille (WSJ).

Lehden mukaan Holmesin asianajajat pyrkivät vakuuttamaan valamiehistön myös siitä, että Holmesin päätöksentekokykyyn vaikutti hänen väkivaltainen parisuhteensa. Holmes on syyttänyt entistä miesystäväänsä ja Theranosin johtotehtävissä työskennellyttä Ramesh Balwania henkisestä ja fyysisestä väkivallasta.

Balwani on kiistänyt Holmesin syytökset. Myös Balwania syytetään petoksesta Theranosin tiimoilta, ja hänellä on edessään erillinen oikeudenkäynti, jonka on määrä alkaa ensi vuonna.

Holmesin oikeudenkäyntiä on lykätty toistuvasti, ja sen odotetaan kestävän joulukuun puoleenväliin. Pelkästään todistajanlausuntojen arvellaan WSJ:n mukaan vievän viikkoja.

