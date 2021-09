Youtubella on kuitenkin runsaasti enemmän käyttäjiä, joten sitä katsotaan kokonaiskatseluajassa enemmän.

Britannialaiset ja yhdysvaltalaiset käyttäjät viettävät keskimäärin enemmän aikaa Tiktokissa kuin Youtubessa, kertoo BBC.

Sovellusmarkkinoihin erikoistuneen tutkimusyhtiö App Annien selvityksen mukaan Tiktok on ”kääntänyt ylösalaisin” suoratoistopalvelujen ja sosiaalisen median asetelman.

Yhtiön mukaan Youtube on kuitenkin edelleen kärkipaikalla kokonaiskatseluajassa mitattuna, koska sillä on runsaasti Tiktokia enemmän käyttäjiä. Youtubella on arvioitu olevan noin kaksi miljardia kuukausittaista käyttäjää, kun Tiktokilla aktiivisia käyttäjiä oli vuoden 2020 puolivälissä noin 700 miljoonaa.

The Vergen mukaan Tiktok ohitti Youtuben ensimmäisen kerran viime vuoden elokuussa, ja tämän vuoden kesäkuusta alkaen sen käyttäjät katsoivat yli 24 tuntia sisältöä kuukaudessa. Youtubessa käyttäjät kuluttivat puolestaan 22 tuntia ja 40 minuuttia.

Britanniassa Tiktok ohitti YouTuben viime vuoden toukokuussa, ja brittiläiset käyttäjät katsovat nyt lähes 26 tuntia sisältöä kuukaudessa Youtuben jäädessä alle 16 tuntiin.

Luvut sisältävät kuitenkin vain Android-puhelinten käyttäjät, joten ne eivät välttämättä edusta koko käyttäjäkuntaa, The Verge muistuttaa.

App Annien mukaan Tiktokin menestyksen salaisuus ovat ”lyhyet videot, aito sisältö ja striimaus”. The Vergen mukaan ei olekaan yllättävää, että YouTube yrittää haastaa Tiktokin asemaa omalla Youtube Shorts -palvelullaan, jossa voi julkaista enintään 60 sekunnin mittaisia videoita.