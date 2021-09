Sulautumisen odotetaan toteutuvan joulukuun loppuun mennessä.

Spac-yritys Virala Acquisition Company (VAC) on löytänyt sopivan ostokohteen ja kertoo sulautuvansa lämmitys- ja viilennyslaitteita valmistavan Purmo Groupin kanssa.

Sulautuminen arvostaa Purmo Groupin velattomaksi yritysarvoksi 685 miljoonaa euroa, VAC kertoo tiedotteessaan. Sulautumisen odotetaan toteutuvan joulukuun loppuun mennessä.

Kesäkuun lopussa Helsingin pörssin listautunut VAC on Suomen ensimmäinen spac-yritys. Tällaisella yhtiöllä tarkoitetaan pörssiin listautunutta yhtiötä, jolla ei ole liiketoimintaa ja joka on kerännyt sijoittajilta rahoitusta tehdäkseen yritysoston. VAC keräsi listautumisannissaan 107,5 miljoonan euron bruttovarat.

Yhtiö kertoi elokuussa käyneensä keskusteluita yrityskaupasta kymmenen yhtiön kanssa. VAC onnistui tekemään yritysoston reilusti ennen sen takarajaa, joka oli kesä 2024.

”Olemme tutustuneet lukuisiin yrityksiin löytääksemme optimaalisen ja kriteerimme täyttävän kohdeyhtiön. Purmo Group täyttää sijoituskriteerimme täydellisesti. Yhtiöllä on vahvat juuret ja omistuspohja Suomessa, se on kooltaan suhteellisen suuri ja sillä on hyvät pitkän tähtäimen kasvuodotukset”, sanoo VAC:n hallituksen puheenjohtaja Alexander Ehrnrooth tiedotteessa.

Purmo Group on tällä hetkellä Rettigin perheen sijoitusyhtiön Rettig Groupin tytäryhtiö.

Sen liikevaihto oli viime vuonna 671 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 85 miljoonaa euroa. Yhtiön tuotevalikoima sisältää vesikiertoiset radiaattorit, pyyhekuivaimet, lattialämmitysratkaisut, konvektorit, venttiilit, säätölaitteet, ilmalämpöpumput ja ilmanvaihtotuotteet.

Sulautumisen jälkeen Purmo Groupin nykyiset osakkeenomistajat omistavat yhteensä 73,3 prosenttia ja VAC:n nykyiset osakkeenomistajat yhteensä 26,7 prosenttia yhdistyneen yhtiön C-sarjan osakkeista. VAC:n suurimman osakkeenomistajan, Alexander ja Albert Ehrnroothin sijoitusyhtiön Viralan omistusosuus on sulautuminen jälkeen 8,8 prosenttia.

Sulautumisen toteuttaminen edellyttää VAC:n ja Purmo Groupin ylimääräisten yhtiökokousten hyväksyntää. VAC:n suurimmat osakkeenomistajat ovat sitoutuneet äänestämään sulautumisen puolesta VAC:n yhtiökokouksessa.

Sulautumisen toteuttamiseksi yhdistynyt yhtiö on varmistanut Nordealta ja SEB:ltä velkarahoituksen, jonka suuruus on 455 miljoonaa euroa.