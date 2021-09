Hallituksen on tarkoitus torstaina hyväksyä lakiesitys, joka rajaa vapaaehtoiset päästökompensoinnit arpajaislain soveltamisalan ulkopuolelle.

Poliisihallituksen laintulkinta on jarruttanut vapaaehtoisten päästökompensaatioiden tarjoamista Suomessa. Laintulkinnan vuoksi esimerkiksi Finnair lopetti oman ohjelmansa.

Vapaaehtoista päästöjen kompensointia Suomessa jarruttanut juridinen umpisolmu on aukeamassa.

Hallituksen on tarkoitus antaa torstaina eduskunnalle lakiesitys, joka poistaisi arpajaislain tulkintaan liittyvät epäselvyydet. Lakiesityksellä vapaaehtoiset päästökompensoinnit rajataan yksiselitteisesti arpajaislain soveltamisalan ulkopuolelle.

Vapaaehtoisella päästöjen kompensoinnilla tarkoitetaan sitä, että yritys tai kuluttaja vähentää toimintansa aiheuttamia päästöjä rahoittamalla päästövähennystoimia muualla.

Esimerkiksi lentolipun maksamisen yhteydessä kuluttaja voi maksaa kompensaatiomaksun, jolla rahoitetaan lennon aiheuttamien päästöjen verran päästövähennystoimia.

Kompensaatioiden suosio kasvaa maailmalla, ja ne ovat jo vakiintunutta toimintaa. Suomessa toiminta kuitenkin pysähtyi vuonna 2019, kun Poliisihallitus tulkitsi, että kompensaatioiden tarjoaminen ei ole vastikkeellista toimintaa, jolloin siihen tarvitaan rahankeräyslupa. Yritys taas ei voi saada rahankeräyslupaa.

Linjaus on saanut paljon kritiikkiä asiantuntijoilta, ja sisäministeriö ryhtyi valmistelemaan lakimuutosta pattitilanteen purkamiseksi.

Yksi Poliisihallituksen linjauksesta kärsinyt toimija on Antero Vartian perustama Compensate-säätiö.

Compensate kertoo, että viranomaisten linjasta huolimatta säätiö on koko ajan jatkanut toimintaansa ja että sillä on Suomessa kymmeniä yritysasiakkaita ja tuhansia kuluttaja-asiakkaita. Säätiö valmistelee myös lukuisten uusien kotimaisten asiakkuuksien julkistamista heti kun laki astuu voimaan.

”Kotimaassa erikoinen ja poikkeuksellinen laintulkinta on ollut kuin käsijarru kasvullemme Suomessa ja samalla siitä on kärsinyt koko toimiala. Siitä huolimatta meillä on useita uusia sopimuksia yritysten ja yhteisön päästöjen hyvittämisestä sovittuna. Julkistamme niitä syksyllä”, Compensaten toimitusjohtaja Elina Kajosaari sanoo tiedotteessa.

Compensaten kädenvääntö viranomaisten kanssa kuitenkin jatkuu yhä oikeudessa. Syyttäjä nosti kesäkuussa Vartiaa ja kohta muuta Compensaten hallituksen jäsentä vastaan syytteen rahankeräyslain rikkomisesta. Asian käsittely on kesken.