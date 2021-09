Venäläisten pankkiongelmat Suomessa kiristyivät taas: ”Yritykset ottavat yhteyttä, että tili on suljettu tai tiliä ei ole saatu avattua”

OP:n mukaan asiakkuus onnistuu kyllä, jos yrityksellä tai henkilöasiakkaalla on todellinen yhteys Suomeen ja liiketoimintaa täällä. ”Meidän on tiedettävä tarkasti, kuka yrityksen todellinen edunsaaja on”, Heikki Peltola OP:sta sanoo.

Venäläisten yksityishenkilöiden ja yritysten pankkiongelmat Suomessa ovat suomalais-venäläisen kauppakamarin mukaan jälleen kärjistyneet.

HS kirjoitti tammikuussa siitä, että Nordea sulki viime vuoden kuluessa kaikkien EU- tai Eta-maiden ulkopuolella asuvien asiakkaidensa tilit. Pankki keskittyi palvelemaan vain Pohjoismaissa asuvia asiakkaita.

Esimerkiksi kesämökin Suomessa omistavia venäläisiä asiakkaita jäi pulaan, kun he eivät pystyneet hoitamaan sähkö- ja muita juoksevia laskuja suomalaiselta tililtä.

Suomalais-venäläisen kauppakamarin toimitusjohtajan Jaana Rekolaisen mukaan ongelmat ovat kuitenkin nyt laajentuneet Suomessa toimiviin venäläisiin yrityksiin.

”Pakotteista johtuvia ongelmia on ollut maksujen välittymisessä aiemminkin, mutta nyt meille on tullut yhteydenottoja venäläisiltä yrityksiltä, jotka eivät joko saa tiliä auki tai joiden tili on suljettu ilman selityksiä”, Rekolainen sanoo.

Ongelmia on ilmennyt siinä määrin, että kauppakamari on kysellyt asiasta pankeilta.

”Ne pankit, jotka vastasivat, perustelivat toimia sillä, että samoin toimitaan kaikkien Eta-alueen ulkopuolelta tulevien yritysten kohdalla. Me tietysti näemme korostetusti nämä venäläiset tapaukset”, Rekolainen sanoo.

Nordea kertoi tammikuussa, että sen henkilöasiakkaisiin liittyvät tilien sulut johtuivat kiristyneistä rahanpesun torjuntaan liittyvistä vaatimuksista.

Pankin on tiedettävä tarkkaan, mistä tilillä olevat rahat ovat peräisin ja kuka ne todella omistaa.

Tällä kertaa HS sai Nordeasta vain kirjallisen vastauksen, jonka mukaan pankilla ei ole mitään erityistä venäläisiä yrityksiä koskevaa politiikkaa.

”Venäläisiin asiakkaisiin voi liittyä kansainvälisiä pakotteita, jotka tapauksesta riippuen joko hidastavat maksujen läpimenoa tai pahimmillaan estävät maksujen välittämisen kokonaan”, vastauksessa kirjoitetaan.

Nordean mukaan yritykselle voidaan avata asiakkuus Suomessa, jos sillä on todellista liiketoimintaa Suomessa tai Nordean kotimarkkinoilla eli muissa Pohjoismaissa.

”Jokainen mahdollinen asiakassuhteen avaaminen Nordeassa käsitellään ja harkitaan kuitenkin tapauskohtaisesti. Pankeilla on rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain mukaan velvollisuus tuntea asiakkaansa ja laissa on listattu, mitä tietoja tässä arvioinnissa on käytettävä”, Nordea kirjoittaa.

OP-ryhmän pk-yritysasiakkuuksista vastaavan johtajan Heikki Peltolan mukaan ryhmän osuuspankeilla on yhä sekä Venäjällä asuvia yksityis- että yritysasiakkaita.

”Asiakkuus voidaan aina avata, jos asiakkaalla on luonnollinen ja mielellään pitkäaikainen yhteys Suomeen ja pankin toimialueeseen. Yrityksen kohdalla se tarkoittaa esimerkiksi henkilöstöä, toimipaikkaa tai tärkeitä asiakkuuksia”, hän sanoo.

Peltolan mukaan kaikki pankit ovat kiristäneet linjaa joitain vuosia sitten. Pohjoismaisistakin pankeista on tullut ilmi tapauksia, joissa rahanpesun torjuntaa koskevia toimia on laiminlyöty karkeasti.

Räikein tapaus on Danske Bankin Viron-yksikössä kolmisen vuotta sitten paljastunut rahanpesuskandaali.

Yksikössä mitä ilmeisimmin tarkoituksella pestiin, eli välitettiin länsimaiseen pankkijärjestelmään, rahaa jonka alkuperä oli hämärä. Pääkonttorissa varoituksiin ei reagoitu ajoissa.

”Tänä tai edes viime vuonna meidän ohjeistuksessamme ei ole tapahtunut mitään muutosta. Myöskään tapauksia, joissa asiakkuus olisi evätty ei ole kuin muutamia kuukaudessa. Suurin osa hylkäyksistä koskee suomalaisia asiakkaita”, Peltola sanoo.

Peltola arvelee, että huolten taustalla voi olla taloudellisen aktiviteetin lisääntyminen koronaepidemian jälkeen.

”Yhä useampi venäläisyritys myös varmasti pyrkii EU:n markkinoille.”

Eniten venäläisiä asiakkaita on Peltolan mukaan Kaakkois-Suomen osuuspankeilla. Yleensä asiakkuus käsitellään paikallisesti, mutta joskus esimerkiksi asiakkaan tunnistamiseen liittyvät kysymykset ovat niin monimutkaisia, että ne tulevat käsittelyyn OP:n keskusyhteisöön asti.

”Ketjutetut omistukset ovat hankalia. Meidän on tiedettävä tarkasti, kuka yrityksen todellinen edunsaaja on. Meillä on myös oltava sellainen yhteyshenkilö, joka todella vastaa yhteydenottoihin”, Peltola sanoo.

Asiakkuuden päättämisen taustalla saattaa olla epäilyttävää maksuliikennettä. Kaikilla suomalaisilla pankeilla on automaattiset järjestelmät, jotka tarkkailevat tilien maksuliikennettä.

Suomalais-venäläisen kauppakamarin Rekolaisen mukaan venäläisten pankkiongelmat otetaan tätä nykyä usein esiin maiden välisissä keskusteluissa jopa korkealla poliittisella tasolla.

”Myös venäläisessä mediassa on ollut aika tiukkasävyistä kirjoittelua. Meidän huolenamme on, että tämä kysymys politisoituu. Se on aina hankala tilanne”, Rekolainen sanoo.

Hänen mukaansa mistään vastatoimista ei ole ollut puhetta eikä toivottavasti tulekaan.

”Toivottavasti Venäjälläkin ymmärretään, että tämä kohdistuu kaikkien muiden Eta-maiden ulkopuolelta tuleviin henkilöihin ja yrityksiin”, Rekolainen sanoo.

Helsingin kaupungin omistaman Helsinki Business Hubin mukaan Venäjältä olisi tulossa Suomeen paljon erityisesti kasvuyrityksiä, mutta pankkitilien avaaminen aiheuttaa ongelmia.

”Tämä on meillä hyvin tunnistettu ongelma, joka koskee myös muita Euroopan ulkopuolisia maita, kuten Kiinaa”, liiketoimintajohtaja Johanna Huurre sanoo.

Huurteen mukaan pankkitilit saadaan yleensä lopulta avattua, mutta prosessi voi kestää kuukausia.

Huurteen mukaan olisi hyvä saada yrittäjille konkreettisia neuvoja siitä, mitä selvityksiä pitää olla valmiina, jotta pankkitili voidaan avata.

Asian nousemisella poliittisiin keskusteluihin voi olla muitakin syitä. Venäjää koskevat talouspakotteet ovat aiheuttaneet maan talouseliitille huomattavia vaikeuksia hoitaa raha-asioitaan ja liiketoimiaan ulkomailla.

Pakotelistalle kuuluu joitakin presidentti Vladimir Putinin aivan lähipiiriin kuuluvia henkilöitä, joilla on myös Suomen kansalaisuus.

Näillä henkilöillä on ollut myös liiketoimintaa Suomessa. Putinin vanhoihin ystäviin kuuluva Boris Rotenberg yritti jopa oikeusteitse pakottaa suomalaisia pankkeja hoitamaan raha-asioitaan. Hän hävisi kanteen vuosi sitten tammikuussa.