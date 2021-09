Materiaaliyhtiö Dassietilla on iso suunnitelma. Se aikoo mullistaa murtumien hoidon biohajoavalla ja lämpömuotoiltavalla materiaalilla.

Yhtiön kehittämiä puukipsejä on käytetty sekä Suomessa että muualla maailmassa runsaat kymmenen vuotta. Kipsit valmistetaan vuonna 2010 lanseeratusta Woodcast-materiaalista, jonka raaka-aineita ovat haapahake ja biopolymeeri.

”Materiaalia voidaan muotoilla mihin tahansa muotoon, kun sen lämmittää 65 asteeseen”, kertoo Dassietin operatiivinen johtaja sekä kipsikouluttaja Michael Lindroos.

Lindroos on työskennellyt kipsarina vuodesta 1999. Dassietilla hän aloitti vuonna 2015.

Woodcastilla kipsatessa lämmitetty materiaali muotoillaan oikeaan muotoon esimerkiksi murtuneen käden ympärille. Kipsi jähmettyy noin kahdessa minuutissa tai tarpeen vaatiessa jopa 20 sekunnissa kylmäsprayn avulla.

”Lastan voi myös lämmittää ja muotoilla uudestaan. Sairaalat jopa säästävät siinä, että koko hoidon ajan voi käyttää samaa kipsiä”, Lindroos kertoo.

Lindroosin mukaan Woodcast on materiaalina ympäristöystävällisyyden lisäksi myös myrkytöntä, kestävää ja kevyttä. Woodcastista valmistettu kipsi painaa noin 76 grammaa. Perinteisellä kalkkikipsillä valmistettu kipsi painaa noin 400–500 grammaa ja lasikuitukipsillä noin 200 grammaa.

Aluksi Woodcast-kipsejä myytiin neliskulmaisina levyinä, jolloin materiaali piti leikata ja muotoilla erikseen.

”Suomessa meillä on kipsimestareita, joilla on koulutus siihen, mutta maailmalla näin ei ole. On aika vaikea hahmottaa, miten nelikulmaisesta palasta saadaan vaikka rannelasta”, Lindroos kertoo.

Nykyisin tarjolla on valmiiksi leikattuja versioita, joista voi jo päätellä, miten kipsi asetellaan.

Dassietin uusin tuote on Ucast-niminen valmislasta. Yrityksen toimitusjohtajan Jimmy Takin mukaan Ucast on iso askel murtumahoidolle, sillä alalla ei ole nähty monia innovaatioita.

”Hyvin pitkään kipsattiin kalkkikipsillä, kunnes Vietnamin sodan aikaan alettiin käyttää lasikuitua. Sitten kehitettiin Woodcast, ja siinä on oikeastaan kipsauksen innovaatioiden historia”, Takki kertoo.

Takki arvelee innovaatioiden ja tuotekehityksen puutteen johtuvan lääke- ja hoitoalan konservatiivisuudesta.

”Tuotteille ei pidä pelkästään saada myyntilupaa, vaan ne pitää myös myydä konservatiiviselle asiakasryhmälle. Jotta se onnistuu, tuotteen täytyy olla moninkertaisesti parempi kuin aiemmat”, Takki sanoo.

Dassietin tuotteiden koko tuotantoprosessi tapahtuu Suomessa. Woodcast-materiaali valmistetaan alihankintana Vaasassa, kertoo toimitusjohtaja Jimmy Takki (oik.)

Vaikka vastaavia biohajoavia kipsejä ei valmista kukaan muu, laajemmilla kipsimarkkinoilla Dassiet on vielä haastajan asemassa. Joskus uusi innovaatio kohtaa vastarintaa, mutta pääasiassa vastaanotto on Lindroosin mukaan ollut positiivinen.

”Kun on tottunut tekemään asian jollain tapaa ja todennut sen toimivaksi, ei sitä välttämättä halua vaihtaa ja opetella uutta. Siksi täytyy myös rakentaa luottoa kentälle”, Lindroos toteaa.

Ucast koostuu Woodcast-lastasta sekä itseensä kiinnittyvästä Unitex-kankaasta.

”Kankaassa on valmiina pehmusteet, ja se korvaa perinteisessä kipsauksessa tarvittavat sukat, päällisidokset ja teipit”, Lindroos kertoo.

Perinteiseen kipsaamiseen verrattuna Ucast tekee prosessista Lindroosin mukaan myös huomattavasti nopeamman.

Ucast-valmislasta voi nopeuttaa kipsausprosessia merkittävästi.

”Ucastia esiteltäessä aika monesti suut loksahtavat auki, että voiko se tosiaan olla noin helppoa.”

Ucast-tuotesarjaan kuuluu myös myöhemmin syksyllä lanseerattava ambulanssi- ja armeijakäyttöön tarkoitettu Ucast Uno, joka korvaa tyhjiö- ja vetolastan.

Dassiet perustettiin vuonna 2008 nimellä Onbone. Tuolloin Helsingin yliopiston kemian laitoksella tutkijoina työskennelleet Petro Lahtinen ja Antti Pärssinen saivat idean puukomposiittimateriaalista saunassa.

Lahtinen ja Pärssinen eivät enää ole mukana Dassietin päivittäisessä toiminnassa, vaikka ovat edelleen yhtiön osakkaita. Lahtisella on nykyisin toinen puukomposiittia hyödyntävä yhtiö, Woodio, joka valmistaa materiaalista esimerkiksi lavuaareja ja kylpyammeita.

”Emme pidä Woodiota kilpailijana, ennemminkin mahdollisena yhteistyökumppanina. Tähän ekosysteemiin mahtuu monenlaista pelaajaa”, Takki kertoo.

Dassietin historia ei ole ollut pelkkää voittokulkua. Vuonna 2019 yhtiö teki 3,9 miljoonaa euroa tappiota. Viime vuonna uudet omistajat ja johto pelastivat sen konkurssin partaalta.

”Tuotetta ei ehkä ollut kehitetty ihan loppuun asti, eivätkä markkinat olleet täysin valmiita sille”, sanoo Takki, joka aloitti yhtiön toimitusjohtajana reilu vuosi sitten.

Takin mukaan jokaisen yrityksen kehityskaareen mahtuu erilaisia kausia, joista voi oppia. Alkuvaiheessa etsittiin Takin mukaan vielä sopivia kohdemarkkinoita sekä markkinointikanavia. Myös operatiivisessa toiminnassa ja sen kustannusrakenteissa oli haasteita.

”Nyt meillä on uusi johto ja uusia rahoittajia, joiden avulla on voitu kehittää tuotteita pidemmälle ja keskittyä kestävään kehitykseen, jota maailma huutaa tällä hetkellä”, Takki sanoo.

Yhtiöön on sijoittanut muun muassa Virala, jossa vaikuttavat Alexander ja Albert Ehrnrooth.

Tällä hetkellä Dassiet tähtää tuotekategorioidensa laajentamiseen. Se myös halusi saada lisätilaa tuotekehittelylle, ja siksi yhtiö brändättiin uudelleen Onbonesta Dassietiksi. Tarkoituksena on pohtia, mihin kaikkeen Woodcast taipuu raaka-aineena.

”Woodcastista voi käytännössä tehdä kaikkea mitä muovistakin”, Takki kertoo.

Materiaalin potentiaalista kertoo esimerkiksi Dassietin toimiston katossa roikkuva polkupyörä, jonka runko on valmistettu kokonaan Woodcastista. Pyörä on peräisin Oxfordin yliopistolta, jonka kanssa Dassiet on tehnyt yhteistyötä.

Woodcastista on valmistettu esimerkiksi polkupyörän runko.

Yliopistojen lisäksi yritys tekee tuotekehitystä muun muassa Suomen olympiakomitean kanssa esimerkiksi urheiluvammoja ehkäisevien tukien valmistamiseksi.

Murtumien hoidossa tuotekehitys on jo laajentunut eläinten kipseihin ja ortooseihin eli tukilaitteisiin. Elokuussa Dassiet osti yhdysvaltalaisen eläinten ortopediaan erikoistuneen Orthopetsin.

”Olimme vuoden ajan etsineet sopivaa ostokohdetta. Orthopetsin osaaminen ja kyky muuttaa maailmaa sopivat meille hyvin. Vaikka yrityskauppa on tuore, olemme tehneet töitä Orthopetsin kanssa jo pitkän aikaa”, Takki kertoo.

Orthopetsin kanssa kehitetyn Upets-tuotesarjan Dassiet on lanseeraamassa ensi vuonna. Se toimii käytännössä samaan tapaan kuin Ucast.

”Nykyäänkin eläimiä kipsataan samalla tavalla kuin ihmisiä sota-aikana. Tavoitteena on muuttaa hoitokäytäntöjä pienempiin muotoiltuihin tukiin, joiden avulla esimerkiksi koira pystyy kävelemään”, Lindroos kertoo.

Takki uskoo yrityskaupan luovan Dassietille kasvupotentiaalia ja jalansijan kansainväliselle laajentumiselle etenkin Yhdysvalloissa. Myös koronaviruspandemian aikana syntynyt lemmikkieläinbuumi piristää eläimiin liittyvää liiketoimintaa.

”Ihmiset haluavat nyt pitää lemmikeistään parempaa huolta kuin koskaan”, Takki sanoo.