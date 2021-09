Maailman kolmanneksi suurin matkapuhelinvalmistaja panostaa uusissa malleissaan erityisesti kamerateknologiaan.

Yhdysvaltalainen tietotekniikkayhtiö Apple julkisti tiistai-illalla Suomen aikaa uudet versiot Iphone-puhelimistaan: Iphone 13 Minin, Iphone 13:n sekä kalliimmat Pro ja Pro Max -mallit.

Applen uusissa puhelinmalleissa on entistä nopeammat A15 Bionic -suorittimet sekä muun muassa kirkkaampi näyttö ja paremmat 5g-verkko-ominaisuudet.

Apple päivitti vuosi sitten Iphone 12 -malliensa yhteydessä puhelimiensa ulkomuotoa. Tänä vuonna yhtiö ei odotetusti tehnyt suuria ulkoisia muutoksia.

Iphone 13 -mallit muistuttavat ulkoisesti viime vuoden Iphoneja.

Suurin muutos Iphone 13:n perusmalleissa on takakameroiden sijoittuminen kulmikkain eikä allekkain. Applen mukaan kamerat mahdollistavat muun muassa paremmat kuvat hämärämmissä tiloissa.

Kamerat pystyvät myös muuttamaan terävyysalueen syvyyttä sekä tarkentamaan nopeammin ja automaattisesti kohteisiin, kuten ihmisiin ja eläimiin, videokuvauksen aikana.

Applen mukaan Iphone 13 -mallien akunkestoa on mallityypistä riippuen parannettu jopa yli kaksi tuntia aiempiin puhelinmalleihin verrattuna.

Uusien älypuhelimien Iphone 13 Pro -lippulaivamallissa on lisäksi muun muassa 120 hertsin päivitysnopeudella toimiva Oled-näyttö sekä perusmalleja paremmat kamerat. Ne mahdollistavat hyvin läheltä kohteita kuvattujen makrokuvien ottamisen.

Pro-malleihin voi parhaimmillaan saada jopa yhden terabitin tallennustilan, joka vastaa monien kannettavien tietokoneiden tallennuskapasiteettia.

Applen kilpailijoista muun muassa Samsung on jo aiemmin tarjonnut sulavamman liikkeen mahdollistavia 120 hertsin näyttöjä puhelimissaan.

Iphone 13 Mini on puhelimista pienin ja halvin: siinä on 5,4 tuuman näyttö ja sen hinta on Suomessa vähintään 829 euroa. Kallein Iphone Pro Max taasen on varustettu 6,7 tuuman näytöllä ja sen alkuhinta on 1 279 euroa. Uudet puhelinmallit tulevat virallisesti myyntiin ensi viikon perjantaina 24. syyskuuta.

Applen toimitusjohtaja Tim Cook esitteli tiistain tiedotustilaisuudessa uutta Iphone 13 Pro -puhelinta, jossa on kolme takakameraa.

Apple on myyntimäärillä mitattuna maailman kolmanneksi suurin älypuhelinvalmistaja eteläkorealaisen Samsungin ja kiinalaisen Xiaomin jälkeen.

Apple on myös markkina-arvoltaan maailman arvokkain yhtiö: sen arvo on yli 2 200 miljardia dollaria eli lähes 1 900 miljardia euroa.

Apple kertoi tiistain julkistamistilaisuudessaan uudistavansa myös älykelloaan.

Apple Watch Series 7 -mallissa on aiempia versioita suurempi ja kirkkaampi näyttö. Kello tukee myös nopeampaa latausta.

Apple kertoo kellon näytön olevan entistä kestävämpi. Edellisten Apple Watch -mallien tapaan uusi malli kestää uimista ja pystyy esimerkiksi mittaamaan hapen määrää veressä.

Uusi Apple Watch tulee myyntiin myöhemmin syksyllä.

Uusissa Apple Watch Series 7 -älykelloissa on 20 prosenttia aiempaa mallia suurempi näyttö.

Yhtiö julkisti myös uuden version Ipad-tablettinsa perusmallista sekä pienemmästä Ipad Mini -tabletista.

Vuoden 2021 Ipadissa on entistä nopeampi suoritin sekä tehostettu kamera, joka soveltuu paremmin videokokouksiin osallistumisiin. Ipad saa jo kalliimmissa Ipad Pro -malleissa olevan Center Stage -kameraominaisuuden, joka mahdollistaa käyttäjän liikkeen seurannan ja paremman kuvanlaadun.

Uusi Ipad Mini muistuttaa entistä enemmän vuosi sitten julkistettua Ipad Air -mallia. Siinä on 8,3 tuuman näyttö, mutta ei enää Applen navigointinappia. Samalla näyttö täyttää lähes koko laitteen etuosasta. Aiempia Mini-malleja tehokkaampi Ipad Mini saa samalla joukon ominaisuuksia, jotka on nähty jo viime vuoden Ipad Airissa, kuten tuen Applen omalle stylus-kynälle.

Uusi minitabletti tulee myyntiin ensi viikolla ja sen alkuhinta on Suomessa 569 euroa.

Tiedotustilaisuus lähetettiin koronapandemian takia etukäteen nauhoitettuna tallenteena yhtiön pääkonttorista Kalifornian Cupertinosta.